Mel Robbins, experta en desarrollo personal: "A los 57 años descubrí la relación que puede transformar tu vida"

Mel Robbins es una de las autoras de desarrollo personal más influyentes y reconocidas en todo el mundo y también en España. Sus reflexiones consiguen conectar con miles de personas que buscan herramientas sencillas pero efectivas con las que poder mejorar su vida diaria.

La experta lo consigue a través de mensajes centrados en la motivación, la productividad, la autoestima o incluso también las relaciones personales y en especial, en las que mantenemos con nosotros mismos y que son claves para el bienestar emocional.

Precisamente en uno de sus vídeos, Mel Robbins vuelve a centrar su mensaje en el gran poder de transformación que pueden llegar a tener las decisiones personales y sobre todo en una de las relaciones más importantes y a menudo descuidada: la que tenemos con nosotras mismas. "Tres cosas que sé a los 57 que desearía haber conocido a los 37", comienza la experta.

Mel Robbins aprovecha una de las preguntas que le ha hecho su marido por su cumpleaños sobre cómo se siente con su nueva edad, para compartir una serie de aprendizajes que, dice, han marcado una gran diferencia en su bienestar emocional.

El primero es claro: "Si no te gusta cómo te sientes ahora mismo, cámbiala. El cambio no ocurre con el tiempo, el cambio ocurre con una decisión". Para Mel Robbins da igual la edad, cualquier momento es válido para transformar tu vida si se toma la decisión de hacerlo.

Otra de sus grandes lecciones tiene que ver con el diálogo interno, un diálogo que a menudo suele ser autocrítico y destructivo: " Si quieres ser más feliz, tienes que permitirte serlo", comienza la experta.

"Pasé demasiadas décadas de mi vida bloqueando y luchando contra la felicidad", reconoce. En lugar de centrarse en aquello que falla, invita a cambiar el enfoque y a dejar de castigarse, empezar a hablarse con amabilidad y permitirse ser feliz.

Sin embargo, el mensaje más potente para la experta es el que convierte a cada persona en el centro de su propio desarrollo: "El mejor proyecto en el que podrías trabajar eres TÚ. Mejoras tu vida, tus relaciones y el mundo si primero te haces sentir mejor", asegura.

"Si no sabes cuál es tu propósito, si no sabes en qué deberías enfocarte para el cambio, el mejor proyecto del mundo siempre eres tú. Tú construyes tu vida. Tú construyes el mundo. Mejoras tus relaciones haciéndote sentir mejor. Y eso comienza contigo misma".

Robbins defiende que mejorar una misma es la base para transformar cualquier relación y, en última instancia, el entorno. Y lo dice siendo consciente de que a menudo son nuestras propias excusas las que nos frenan.

"Tus excusas son las mismas excusas absurdas que yo solía tener: es demasiado tarde, alguien ya lo hizo, la gente te juzgará, ¿y si no funciona? Todo es una tontería", asegura. "Todo el éxito que ves hoy es el resultado de seguir mis propios consejos" (...) "Si quieres cambiar tu vida para mejor, haz que hoy sea el día en que lo hagas", concluye.