Florencia Freijo, asesora, sobre ser mujer en el trabajo: "Pienso 10 veces lo que ponerme para no llamar la atención"

Es algo común en el trabajo escuchar a las mujeres hablar sobre los outfits del día a día.

Y es que tal y como aseguran muchas de ellas, piensan que en muchas ocasiones su vestimenta puede influir en cómo son percibidas.

Así lo explica la politóloga y escritora Florencia Freijo, con más de 400.000 seguidores en sus redes, quien detalla que al llegar a una reunión, la mujer debe superar la llamada "dimensión del castigo" social y la mirada que la evalúa de inmediato.

"Pienso 10 veces lo que me tengo que poner, digo viste tapada, porque digo no tengo que llamar la atención", confiesa, revelando la constante preocupación por no desviar la atención de su mensaje.

Según declara la asesora público privada, piensa que este cálculo diario, que muchas hacen incluso sin pensarlo, puede provocar que parte del tiempo y la energía que deberían dedicarse al trabajo se consuman en pensamientos sobre apariencia.

Sin embargo, la feminista detalla que esta presión comienza desde muy temprano. Y es que según Freijo, desde niñas se les enseña a cuidar su imagen y a cumplir con un ideal de belleza.

"Tengo que verme linda, si a los 6 años ya me dicen que bella que sos", recuerda, mostrando cómo la sociedad condiciona la percepción de las mujeres desde la infancia.

Freijo señala que este aprendizaje genera una atención constante al entorno, donde cada gesto, palabra o elección puede ser evaluada.

Y es que la necesidad de leerlo todo responde tanto a la amenaza de ser juzgada como a la exigencia de empatía, un doble esfuerzo que puede afectar la seguridad y la comodidad de las mujeres en espacios laborales.

Sin embargo el dilema se extiende más allá de la vestimenta. Por eso, Freijo y otras profesionales reclaman que el foco se coloque en las ideas y capacidades, más que en la apariencia, equilibrando así las condiciones en el ámbito laboral.