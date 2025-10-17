Ana Ricci, experta en desarrollo personal: "Cuando encuentres con quién vivir, habla tus traumas infantiles"

Muchas parejas empiezan su relación con una ilusión propia de adolescentes, pero con el tiempo aunque no se busque, surgen conflictos inesperados.

Diferencias en la forma de manejar el dinero, en la vida íntima o incluso en la crianza de los hijos son algunas de las cosas que aunque no quieras, acaban generando tensiones en la pareja que parecen difíciles de resolver.

Frente a estas situaciones, Ana Ricci, especialista en desarrollo personal, asegura que para que una relación funcione, es fundamental una comunicación clara desde el inicio, hablando con sinceridad sobre el pasado y las experiencias personales.

Según Ricci, compartir estas experiencias permite que las parejas se conecten a un nivel más profundo y empático, creando un vínculo mucho más personal, basado en la confianza.

Para ella, evitar temas delicados como finanzas, expectativas laborales o futuro de los hijos puede generar problemas a largo plazo. "Hazte estas preguntas con tu pareja. Cuando encuentres a la persona con la que quieres vivir, casarte o compartir un tiempo juntos, hablen de sus traumas de infancia. Eso los va a poner vulnerables uno frente al otro, pero eso es bueno porque comienzan a unirse más".

Ricci también recomienda hablar sobre la vida íntima. "¿Qué expectativas íntimas tienen? ¿Cómo son cada uno de ustedes? ¿Uno le interesa más el contacto físico que al otro? En esto tienen que conversar y llegar a un punto medio".

Del mismo modo, aconseja planificar juntos la economía de la casa y la educación de los hijos: "Hablen sobre finanzas. ¿Cómo van a ser? ¿Van a compartir gastos? ¿Uno gana más que otro? ¿Cuáles son las expectativas que cada uno tiene para su vida laboral y financiera? ¿Quieren tener hijos? Hablen además de eso cómo los educarían. ¿Los educarían bajo una religión? ¿Los educarían libres para que luego escojan? Todo esto es importante".

Para Ricci, estas conversaciones previas ayudan a evitar conflictos futuros y a construir relaciones más conscientes. "Cuando tú revisas todo esto sola primero y luego en pareja, vas a ayudar muchísimo a que tu familia sea una familia feliz, a que tus hijos no carguen los traumas de ustedes, sino que todo lo contrario, que ya sea algo que está hablado y digerido", concluye.