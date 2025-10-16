Juan del Val y Nuria Roca, 25 años y tres hijos: "Eres mi vida", la declaración que resume el éxito de su matrimonio

Juan del Val (55 años) se convertía este miércoles en el ganador del Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. Una historia dedicada al amor verdadero y sobre una mujer que toma un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse, como explicaba el propio Juan del Val en su discurso. Un discurso en el que tampoco han faltado agradecimientos a su familia y una preciosa dedicatoria a Nuria Roca, quien forma parte de su verdadera historia de amor.

"Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tendría sentido (...) Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", confesaba Del Val desde el escenario y para rematar su emotivo discurso. Y es que, tras 25 años de casados, casi 30 años juntos de relación y tres hijos en común, el escritor y la presentadora siguen tan enamorados como el primer día.

El pasado 6 de octubre ambos celebraban 25 años de matrimonio. Fue precisamente Nuria Roca quien lo compartía en sus redes sociales con una divertida dedicatoria: "A estas horas hace 25 años ya nos habíamos casado y te lo vuelvo a decir... El día que dejes de mirarme así, me divorcio".

La televisión no solo ha marcado las carreras de ambos, sino que también ha sido el escenario del inicio de su historia de amor. Nuria Roca y Juan del Val han demostrado que trabajar en pareja es posible e incluso hasta divertido, aunque en alguna ocasión se hayan tirado alguna pullita en directo, especialmente en las tertulias televisivas que comparten en El Hormiguero.

Para remontarnos a su historia, tenemos que irnos a finales de los 90, cuando Nuria presentaba el mítico Waku Waku y Juan, periodista por aquel entonces, quedó completamente fascinado al verla en pantalla. "Era la mujer más guapa que había visto en mi vida", ha llegado a confesar en más de una ocasión. Quiso conocerla y organizó una entrevista con ella.

Nuria accedió pero puso una condición: que la acompañaran después al aeropuerto porque tenía que coger un vuelo de regreso a Valencia. Lo que no esperaba la valenciana es que Juan del Val la llevaría al aeropuerto para entrevistarla y que terminaría cogiendo el último avión. Una decisión improvisada que sería el comienzo de una relación que, más de 25 años después, sigue intacta. En 2002 nacía su primer hijo, Juan; en 2006 llegó Pau y en 2010, la pequeña Olivia.

Desde entonces han construido una familia sólida y una relación basada en la admiración mutua, en el amor y en el respeto. Eso no ha impedido que durante años hayan tenido que lidiar con uno de los rumores más persistentes que les acompaña y que en innumerables ocasiones los han etiquetado como pareja abierta.

Un tema que ambos han abordado en numerosas entrevistas, pero siempre sin entrar en detalles ni confirmar lo que tantas veces se ha dado por hecho. De hecho, fue la propia Nuria Roca quien aclaraba hace apenas unos meses, en el podcast de 'A Solas' de Vicky Martín Berrocal, que nunca ha definido su relación con etiquetas: "Realmente nunca he dado detalles de cómo es o deja de ser mi pareja", explicaba la presentadora.

Una confesión a la que además añadió una profunda reflexión sobre el tema: "Yo entiendo una relación abierta porque ninguna relación está cerrada, es decir, tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja".

Una filosofía vital que encaja con lo que ambos transmiten: complicidad, libertad y una conexión profunda que va más allá del tiempo o los convencionalismos. Porque más allá de etiquetas o suposiciones, Juan del Val y Nuria Roca siguen eligiéndose cada día. Y ese, quizás, sea el verdadero secreto.