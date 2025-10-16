Un experto en atracción, sobre los hombres: "Muchos buscan chicas jóvenes, no quieren admirar, sino quien les admire"

Creíamos que era algo propio de la época de nuestros abuelos, algo habitual por aquel entonces que no extrañaba a nadie, pero que con el tiempo parece que fue cambiando.

Sin embargo, cada vez es más común ver parejas en las que el hombre es significativamente mayor que la mujer, una diferencia de edad que no siempre se trata solo de gustos personales.

Hugo, psicólogo y experto en atracción interpersonal, explica en su perfil de TikTok que este tipo de vínculos suelen tener una raíz emocional más compleja de lo que parece y es que si eres de los que "crees que el amor no tiene edad, tienes un problema".

Según este experto, "hay muchos hombres que prefieren a chicas mucho más jóvenes que ellos. Y no es solo porque un físico joven sea más bonito, es la necesidad de admiración lo que les motiva en muchos casos".

Detrás de esa búsqueda de juventud, comenta, normalmente se esconde una gran falta de autoestima. "La falta de autoestima y de seguridad de estos hombres les lleva a buscar mujeres jóvenes a las que poder enseñarles lo que ellos han aprendido durante esta diferencia de edad que los separa".

En otras palabras, se sienten más cómodos en relaciones donde ellos ocupan el papel de maestro o guía, en lugar de compartir una relación en igualdad de condiciones.

Y es que según explica Hugo, "este perfil de hombres busca mujeres a las que consideran, según su criterio, inferiores y que están por debajo de ellos, ya sea por tener una menor madurez o estatus económico". De esa manera, se aseguran de mantener una posición de superioridad que alimente día a día su ego.

El problema, señala el psicólogo, es que "muchos hombres no buscan a alguien a quien admiren, sino a alguien que les admire. En lugar de buscar a una igual y a una compañera de vida, buscan a una especie de fan, a una seguidora".

Para Hugo, la clave está en la autocrítica y en ser honestos con uno mismo: "Te animo a que hagas autocrítica y te plantees qué tipo de relación quieres tener y si quieres relaciones igualitarias o paternalistas. Si necesitas inflar tu ego o quieres conectar de verdad con alguien".

Una invitación con la que el conocido experto anima a reflexionar a todo aquel que busque nuevo compañero, sobre lo que realmente se busca cuando se elige a una pareja.