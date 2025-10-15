Susanna Griso, sincera antes de su boda, sobre enamorarse a partir de los 50: “Es distinto, tienes las ideas más claras”

El próximo 25 de julio, la tele se va de boda. Susanna Griso (56 años), ha anunciado que se casará con su pareja, Luis Enríquez Nistal (54), en la Costa Brava, un lugar muy especial para ellos donde incluso se han comprado una casa juntos.

La sorpresa ha sido grande porque la pareja lleva solo seis meses saliendo, aunque su amistad viene de hace muchos años. Además, con esta unión formarán una familia numerosa, algo que también ha llamado la atención de sus seguidores y compañeros.

Durante su visita a El Hormiguero, Pablo Motos no pudo evitar hablar del tema. El presentador, con humor, no dudó en preguntarle cómo es volver a encontrar el amor una vez pasados los 50: "¿Las mariposas en el estómago siguen jóvenes o son mariposas pero ya no tan inocentes?", reflexionaba entre risas.

Susanna respondió con naturalidad, dejando ver que vive una etapa muy feliz. "Es distinto el amor", dijo, explicando que con la edad se ve todo de otra manera.

"Es distinto el amor, porque seguro que has visto... Cuando Harry encontró a Sally, una película que muestra cómo la amistad puede convertirse en amor. Hay una frase que me encanta: cuando sabes con quién quieres pasar el resto de tus días, solo aspiras a que el resto de tus días empiece inmediatamente. Y esa es la sensación", contó emocionada.

Susanna Griso en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

La frase dejó sin palabras a Motos, quien reaccionó sorprendido: "¡Qué bonito! Me has recorrido por la espalda un no sé qué. ¡Qué bonito! Tengo que respirar, perdona".

Con una sonrisa, la periodista quiso dejar claro cómo vive esta relación: "Es un amor distinto, es un amor maduro, tienes las ideas más claras", confesó.

Además, dijo que el hecho de haber sido amigos durante tanto tiempo les ha ayudado mucho: "La amistad que tenemos desde hace muchísimos años suma a favor, porque coincidimos en muchas cosas: los gustos, el sentido del humor, la pasión por el periodismo... y eso también lo pone más fácil".

Con estas palabras, a pocos meses de su boda, la conocida presentadora de Espejo Público muestra que enamorarse a los 50 es posible, y que hacerlo desde la madurez puede ser incluso más bonito.