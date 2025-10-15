Ricardo Gulias, empresario: "Una madre soltera que cobra 1.500 euros se puede permitir una vivienda de 130.000"

Ricardo Gulias y una madre soltera con su hijo.

La vivienda es una de las grandes preocupaciones para los españoles. El aumento del precio del alquiler y de compra dificulta mucho el acceso a la mayoría de la población.

Entre ellas está Ana, una madre soltera de 34 años que tiene un hijo de seis. Tiene un sueldo de 1.500 euros y unos ahorros de 8.000.

Y ha contactado con Ricardo Gulias, asesor financiero, porque quiere adquirir una vivienda en propiedad y necesita saber qué piso con hipoteca puede permitirse como máximo.

El experto en hipotecas es director general de RN Tu solución hipotecaria, una empresa de intermediación financiera.

Ricardo Gulias lleva más de 26 años en el mundo de las hipotecas y ha gestionado más de 20.000.

Una de las necesidades de Ana es el espacio. "Dice que necesita más. Lo entiendo. Además, tienes una situación un poco compleja al tener un niño y ser madre soltera", explica Ricardo.

No obstante, el asesor financiero sostiene que es posible conseguir una hipoteca con ese salario.

"Naturalmente, nos tenemos que adaptar a una cuota en la que pagándola sigas viviendo feliz, pues mantener un hijo es carísimo", apunta.

Según los cálculos del CEO, la vivienda que se podría permitir Ana cuesta alrededor de 130.000 euros: "Pero como solo tienes 8.000 euros ahorrados, vamos a tener que conseguirte una hipoteca al 100%".

Una hipoteca al 100%, según explica el experto, se trata de un tipo de hipoteca en la que no tienes que tener dinero ahorrado. Y por tanto, es la mejor solución para esta madre soltera.