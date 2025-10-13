Mel Robbins (57), experta en desarrollo personal : "Si piensas en tu ex, es que no cumpliste la regla de los 30 días"

Muchas personas en España siguen pensando en sus parejas incluso mucho tiempo después de haber roto la relación. Y es que, las relaciones sentimentales son un terreno complejo, donde algunas rupturas dejan una huella más profunda que otras. Los recuerdos no desaparecen, aunque con el tiempo pueden llegar a doler menos o, por el contrario, acabar pasando factura.

Lo cierto es que no existe una regla fija sobre cuánto debe durar el duelo después de acabar una relación de pareja. Aunque la experta en desarrollo personal Mel Robbins (@melrobbins en Instagram), quien ha compartido una de sus charlas en el podcast Off the Vine presentado por Kaitlyn Bristowe, asegura que cuanto más dañina ha sido una relación, más complicado suele ser romper el vínculo completo.

Ella misma asegura que la dependencia emocional y un apego mal gestionado o esa esperanza de que todo puede aún cambiar en una pareja es lo que empuja habitualmente a que, aunque una pareja no tenga futuro, haya constantes idas y venidas en la relación.

Es entonces cuando la experta recomienda seguir el denominado "contacto cero". Esto implica cortar toda comunicación con la expareja, tanto presencial como virtualmente. Todo ello, con el objetivo de recuperar nuestro equilibrio y curarse emocionalmente.

Según la coach, ese contacto cero debería establecerse tras la ruptura al menos durante 30 días. ¿La razón? Al terminar una relación, la persona no solo se va de nuestra vida físicamente, también deja una marca profunda en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema emocional.

"Si lo piensas, la razón por la que después de una ruptura puedes seguir escuchando su voz es porque está codificada en tu cerebro", asegura la experta. "Cuando pierdes a alguien y vuelves a mirar sus fotos o escuchar sus notas de voz, reactivas el patrón en tu sistema nervioso".

Una especie de duelo, sobre el que la experta advierte de la importancia que tiene dejar tiempo y espacio de por medio, ya que esa persona ha formado parte de nuestra vida y tras una ruptura es necesario aprender a vivir sin ella.

La retirada de 30 días

Según Mel Robbins, la razón por la que muchas veces no se consigue pasar página, es que no se ha hecho la "retirada de 30 días". Este es el tiempo necesario, según ella, para realizar la limpieza emocional y física necesaria. Una limpieza que debe caracterizarse por la calma y no por el dramatismo.

"No se trata de quemar cartas o romper fotografías, sino de guardar los recuerdos y redecorar espacios o cambiar pequeños elementos". Estos cambios actúan como pequeñas ayudas para que nuestro cerebro consiga hacer ese "desenganche".

"La rabia o el odio solo dan poder a la otra persona", asegura. "Lo importante es eliminar los objetos físicos que la representan y sacarlos de tu vista".

Todos estos aspectos son claves para lograr que, durante esos 30 días de distancia, los recuerdos duelan cada vez menos. Y aunque muchas personas interpretan esos pensamientos como señales de que aún quieren volver, la realidad según la experta tiene que ver con el propio proceso de duelo: "Significa que tu cerebro y tu sistema nervioso están intentando desaprender cómo era la vida con esa persona".

Cortar el contacto durante esos 30 días es fundamental incluso aunque se siga queriendo volver. Y es que, además de ayudar a recuperar el propio equilibrio, también ayuda a ver con perspectiva si esa relación vale realmente la pena o si lo más sano es no seguir adelante.