José Elías (49), sobre la dificultad del matrimonio: "Si te casas con 30 años, a los 42 ya estás harto y te divorcias"

José Elías es uno de los empresarios más mediáticos de España. Es el dueño de la cadena de supermercados La Sirena y el presidente del grupo energético Audax Renovables. Además, tiene un podcast y un canal de YouTube donde habla de diferentes temas.

En el espacio Búscate la vida (BLV Podcast), que comparte con Eric Ponce, el empresario ha hablado sobre cómo es separarse a los 40 años, algo que él mismo experimentó hace no mucho tiempo.

"La estadística dice que te vas a separar. O sea, ahora vas a tener hijos y de aquí 10 años te vas a separar", comienza explicando.

Elías asegura que, cuando te separas con 42 años, te das cuenta de dos cosas: "Eres feo, viejo y no sabes ligar. Y además tienes que hacer las extraescolares de tus hijos".

"Ese es el titular del monólogo", bromea el empresario. "Ves a tíos con 40 años, con un poco de panza y ya calvetes intentando ligar en una discoteca y dices: 'Te acabas de separar, pavo, y eres del grupo de los separados', añade.

El millonario comenta que "te ves haciendo actividades de mierda" y que "nunca has hecho" solo para conocer a gente en esa etapa.

Y es que José Elías asegura que es como si se acabase el mundo: "Tus amigos siguen tratando con tu expareja, tú estás solo en el inframundo y estás intentando ligar con gente que no conoces".

"Estás siendo muy cruel, eh? Ahora mismo habrá alguien de 42 años recién separado escuchándonos y se estará sintiendo identificado", replica Eric Ponce.

José Elías responde que ha felicitado a una persona de 37 años que se iba a casar: "Tío, te has ahorrado un divorcio. Con 37, si te vas a casar con 39, es muy difícil separarte con 41".

"La estadística yo creo que dice que si te casas a los 30, a los 42 estás harto del tema y tu mujer no te aguanta y te expulsa", sentencia.