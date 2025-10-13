Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "Debes alejarte del 99% de las personas si quieres tener éxito"

Muchas personas se sienten atascadas y se preocupan por encontrar la fórmula de conseguir alcanzar el éxito, pero no tienen clara la manera en la que lo pueden lograr, por lo que nunca está de más conocer lo que tienen que decir los expertos en desarrollo personal.

En este sentido, el experto en la materia, Jordi Segués ha hecho una reflexión que a muchos puede sorprender, pero que considera fundamental para poder tener éxito. Aunque es consciente de que "no te va a gustar", es una decisión que debes tomar por tu bien.

Aconseja "alejarse del 99% de las personas", de forma que "no vayas por donde van, no debes hacer lo que hacen, no debes decir lo que dicen, y no debes pensar lo que piensan". En ello se encuentra la clave en su opinión.

A partir de ahí, Jordi Segués destaca que habrá que tener un objetivo claro y "poner todo el foco en ese objetivo y ser constante". Con solo seguir estas recomendaciones, asegura que, si se mantienen a lo largo de 6 meses, "tu vida puede cambiar de forma radical".

La importancia del desarrollo personal

Hay algunas personas que consiguen alcanzar el éxito profesional de una forma que parece sencilla, mientras que otras, por mucho que se esfuercen, parece que les cuesta mucho avanzar y se encuentran constantemente con dificultades.

Aunque se pueda pensar que es cuestión de suerte, la realidad es que la respuesta puede encontrarse en el desarrollo personal. El crecimiento personal no solo es un proceso interno como se pueda pensar, sino que se trata de un impulsor del éxito a nivel profesional.

Cuando una persona se compromete con ella misma a ser una mejor versión de sí misma, cada paso que se da puede marcar la diferencia. A través de las lecciones que se aprenden y las propias experiencias, se consigue desarrollar una serie de habilidades clave para el mundo laboral.

Este es el caso de la adaptabilidad, la resiliencia y la confianza que se necesitan para poder estar más cerca de alcanzar el éxito y destacar en la carrera elegida. Comenzar una etapa de crecimiento personal es mucho más accesible de lo que se pueda pensar y está al alcance de cualquier persona.

Para empezar, hay que dar importancia al autoconocimiento, dado que comprender los puntos fuertes y debilidades de uno mismo es un primer paso fundamental. Además, habrá que reflexionar acerca de las metas, sueños y valores, teniendo una visión clara de hacia dónde quieres ir y quién quieres ser.

Igualmente, hay que apostar por el aprendizaje continuo, manteniendo siempre al día de las últimas tendencias de tu ámbito. Una formación constante hace que sea posible tomar mejores decisiones y destacar por encima del resto.

Un tercer punto de gran relevancia son las redes de colaboración con otras personas, pues las conexiones con otros profesionales pueden llegar a ser claves para abrir puertas a nivel profesional y estar un poco más cerca del éxito.

Consejos para desarrollar tus habilidades

Alcanzar el éxito profesional no solo pasa por tener una buena idea de negocio, sino que se debe contar con las habilidades necesarias que permitan ejecutarla y liderarla, pero también adaptarse a los diferentes cambios que puedan surgir.

El crecimiento personal y profesional es clave para poder tomar mejores decisiones, formar equipos sólidos y poder sostener el emprendimiento en el tiempo. Desarrollar una serie de capacidades será clave para poder enfrentar desafíos manteniendo el foco, con mayor seguridad y con más posibilidades de convertirte en un referente.

Algunos consejos para conseguir el desarrollo de tus habilidades son los siguientes:

Establece metas claras y realistas: Define metas específicas que sean medibles y alcanzables a nivel profesional. Establecer objetivos claros ayudará a la hora de mantener el enfoque y poder medir el progreso.

Aprende a delegar: Debes ser consciente de que no puedes abarcarlo todo, por lo que delegar tareas adecuadamente sirve para liberar tiempo y enfocarse en otras actividades estratégicas y de mayor valor.

Desarrolla habilidades de comunicación efectiva: Debes aprender a comunicarte de una forma clara, concisa y persuasiva. La comunicación efectiva es clave para poder establecer relaciones con empleados, clientes y socios comerciales, estando más cerca de conseguir el éxito.

Aprende a gestionar el tiempo: Debes establecer prioridades en tus tareas y establecer un horario efectivo de trabajo. Para tu desarrollo personal y profesional debes aprender a evitar las distracciones y aquellas actividades que merman tu productividad.

Cultiva la inteligencia emocional: Tienes que desarrollar tu capacidad para reconocer y manejar tus propias emociones y las del resto. La inteligencia emocional puede resultar clave para poder gestionar mejor el estrés, construir relaciones sólidas y tomar mejores decisiones.

Identificar las habilidades que uno tiene es un primer paso importante, pero tiene aún mayor importancia el ponerlas en práctica de forma constante. Para ello es conveniente establecer pequeños objetivos que permitan desarrollar cada habilidad, todo ello favoreciendo el desarrollo personal y profesional.

La clave de todo radica en ser constantes y en tener autoconciencia, y esto pasa por evaluar tus avances, pedir el feedback de otras personas y no tener reparos a la hora de hacer los ajustes que sean necesarios en el enfoque para poder llegar al objetivo deseado.

El desarrollo personal y profesional es un proceso continuo, lo que implica tener una mentalidad abierta y buscar oportunidades para aprender y crecer.