Rocío Galván, abogada con 30 años de ejercicio: "Divorciarse en España cuesta de media 4.500€, mejor no arrepentirse"

Tomar la decisión de divorciarse nunca es un camino fácil, y, aunque muchos no lo sepan, tampoco barato.

En España, el coste medio de un divorcio ronda "los 4.500 euros", una cifra que puede variar mucho según el tipo de procedimiento y el nivel de acuerdo entre las partes.

Así lo explica la abogada de Bufete Capitol, Rocío Galván, a EL ESPAÑOL, quien tras sus 30 años de experiencia en el sector sabe que es un tema que muchos tratan a la ligera y sin embargo, "cuando sabes lo que cuesta, es mejor no arrepentirse".

Según detalla la letrada, no existe un presupuesto único para este procedimiento, porque “el coste económico de un divorcio depende de muchos factores".

Galván asegura que hay que tener en cuenta "si es de mutuo acuerdo o contencioso, si se puede realizar ante notario o es necesario acudir al Juzgado, o si además del divorcio se pretende también la liquidación de la sociedad de gananciales, y de los bienes que integren esa sociedad".

En los casos más simples —una pareja sin hijos ni bienes comunes— el proceso puede resolverse ante notario y es "el caso más económico".

En esta ocasión, hablamos "de una pareja sin hijos y que no tengan que liquidar bienes... el coste serían los honorarios de la notaría, entre 150 y 300 euros, más los del abogado, que pueden ir de 300 a 600 euros", detalla Galván.

Sin embargo, cuando hay hijos menores o bienes que repartir, el procedimiento se encarece. Y es que "existiendo hijos menores ya hay que acudir al Juzgado, y ahí entran abogados, procuradores y, a veces, peritos para valorar los bienes", aclara.

En esos casos, según detalla la abogada, un divorcio de mutuo acuerdo puede costar entre 750 y 1.200 euros por persona, pero si se incluye la liquidación de los bienes, "el coste aumentará unos 900 a 1.200 euros más para cada cónyuge".

No obstante, el mayor gasto llega cuando no hay entendimiento. "Si no hay acuerdo ni sobre los hijos, ni la vivienda, ni los bienes, los costes pueden situarse entre 3.000 y 6.000 euros por persona, e incluso superar los 9.000 o 10.000 en casos más complejos", advierte Rocío.

Por eso, Galván insiste en que "la única manera de abaratar costes es lograr el entendimiento", aunque recomienda comparar precios, ya que "los precios dependen mucho de la comunidad autónoma e incluso de la ciudad, por eso conviene solicitar varios presupuestos antes de decidir".