José Jaquero, abogado con 20 años de experiencia: "La esposa exige 225.000 € en el divorcio por cuidar a los hijos"

Un drama conyugal en el municipio de Vilanova y Geltrú (Barcelona) ha acaparado todas las miradas judiciales, dejando al descubierto una batalla legal por el divorcio que supera los límites de lo habitual en España.

El abogado José Antonio Jaquero ha relatado los pormenores de un juicio contencioso que enfrenta a una profesora funcionaria con un empresario dedicado al alquiler de vehículos industriales.

La cifra en disputa es astronómica y el argumento central ha desatado la polémica: la compensación por dedicación al hogar.

La esposa, que ejerce como profesora funcionaria con un salario fijo de 2.800 euros al mes, ha presentado una reclamación total de 225.000 euros a su esposo.

La parte más sorprendente de esta demanda es la justificación de 125.000 euros. Este dinero se reclama porque, según su versión, ella "se dedicaba al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar mucho más que mi cliente", explica el abogado con más de 20 años de experiencia.

Jaquero insistió en que su cliente también cuidaba de sus hijos y realizaba tareas domésticas. Además, recordó que la esposa "jamás trabajó en la empresa de la que es socio mi cliente, dedicada al alquiler de vehículos industriales".

Lejos de ser un magnate, el negocio del marido se encuentra en una situación precaria. Sus beneficios anuales son de solo 17.000 euros y la empresa "arrastra un endeudamiento por adquisición de nuevos vehículos financiados por entidades bancarias". Intentar pagar 225.000 euros con estos datos podría ser la ruina total.

Divorcio millonario

Pero la batalla no termina en la defensa, sino en un contraataque financiero. La esposa también exige 100.000 euros adicionales a su exesposo.

Esta reclamación se fundamenta en que él gana 11.195 euros más que ella. "Una cifra que tuvo que destinar al alquiler cuando le echaron de casa", afirma el abogado.

Este divorcio pone fin a 21 años de matrimonio. A pesar de las décadas juntos, los ahorros totales del matrimonio ascendieron a tan solo 40.000 euros. Y aquí reside otro punto de fricción: al separarse, ella se quedó con la mayor parte, 25.000 euros.

El tribunal barcelonés tiene ahora sobre la mesa un caso explosivo: dos profesionales con ingresos estables, pero con realidades financieras opuestas (un negocio en deuda frente a un sueldo de funcionaria de 2.800 euros).

La gran pregunta es si la Justicia considerará que la reclamación de 125.000 euros por labores domésticas es legítima, teniendo en cuenta que la pareja ya contaba con ayuda pagada y que la esposa nunca dejó su trabajo.

Este juicio determinará el verdadero valor legal de las tareas del hogar en un matrimonio moderno y trabajador.

En 2024, se registraron 82.991 divorcios en nuestro país, lo que representa un aumento del 8,2% respecto al año anterior, con una tasa de 1,8 disoluciones por cada 100.000 habitantes.

La gran mayoría de estos, casi el 80%, se resolvieron de mutuo acuerdo, reflejando una creciente madurez en la gestión de las rupturas matrimoniales.