Alfonso, jubilado de 87 años: "Llevo 62 casado con María, no es ninguna tontería querer a la misma mujer tanto tiempo"

Alfonso y una pareja de jubilados paseando por la calle.

No hay edad para hacerse viral en redes sociales. Que se lo digan a Alfonso. A sus 87 años, este jubilado tiene un seguimiento inusual en Twitter.

Desde hace varios años, todas sus publicaciones en la red social acumulan miles de reacciones y comentarios. Normalmente las dedica a hablar sobre su relación con su esposa María, con una ternura que le caracteriza.

Recientemente publicó un hilo antes de cumplir 87 años este mismo viernes. "Únicamente os diré que llevamos casados María y yo 62 años", así comienza Alfonso.

"Es decir una larga vida juntos y se puede decir que muy felices. Aunque a veces hemos tenido también malos momentos", añade el jubilado.

Alfonso asegura que "nuestra vida juntos no siempre ha sido un camino de rosas", pero "hemos sobrevivido juntos".

Buenas tardes mis queridos amigos y amigas. Hace mucho tiempo que no escribo,pero es que francamente no se que decir. Lo veo todo tan mal en toda clase de cuestiones que pienso que voy a contar que vosotros mis seguidores no sepáis por los medios de comunicación. Únicamente os — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) October 2, 2025

También han conseguido hacer frente a "todos los problemas que han ido surgiendo a lo largo de los años".

Alfonso tiene la receta para haber aguantado y superado todos los obstáculos: "Lo hemos podido hacer queriéndonos mucho, con mucho amor, mucho respeto y amando a esta persona".

"Se ha mantenido junto a mí para lo bueno y para lo malo tanto tiempo", comenta sobre María, su mujer.

Con motivo de cumplir 87 años el pasado 10 de octubre, Alfonso valora que "estar tanto tiempo queriendo a la misma mujer con toda la pasión del mundo no es ninguna tontería".

El tuitero se deshace en elogios a María, a la que define como "una mujer tan maravillosa, tan buena esposa y madre, tan dulce, tan cariñosa y tan tierna".

"Me tenéis que perdonar porque ya soy muy anciano y a lo mejor estas cosas mías a algunos de vosotros os aburren lógicamente", afirma.

Alfonso finaliza el hilo con una preciosa declaración de amor a María y un deseo que eriza la piel: "Juro que, a pesar de todo, sigo profundamente enamorado de ella. Y ojalá que si Dios existe nos permita estar juntos más allá de la muerte".