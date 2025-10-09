Silvia Congost alerta sobre el 'negging': la nueva tendencia en España para relacionarse que preocupa a las personas solteras

Es posible que nunca hayas escuchado el término negging, pero este está cada vez más presente en nuestros días. Cuando hablamos de él, nos referimos a una manipulación emocional a través de la cual una persona insulta a otra de una forma particular.

Concretamente, lo hace escondiendo las pullas tras una suerte de halago, lo que debilita la autoestima de quien recibe estas alabanzas que realmente están envenenadas y pueden llegar a afectar notablemente a quien lo sufre.

El negging es un término que nace de negative complimenting, que se puede traducir como un halago negativo en una relación, y se puede apreciar en comentarios como: "en realidad, pareces inteligente" o "nunca he salido con gordas, ¡Tú eres la primera!".

Se trata, por lo tanto, de frases que tratan de dejar patente una falsa superioridad de quien da el cumplido y tratan de atacar la autoestima de quien las recibe. Pese a ello, el halagado se puede sentir atraído por este juego.

Aunque pueda parecer que es algo que está fuera de lugar, la realidad es que hoy en día se consideran estos comportamientos en muchos casos como un juego, pensando que meterse con una persona es sinónimo de que existe atracción.

Con respecto a este tipo de juegos se ha pronunciado la experta en relaciones tóxicas, Silvia Congost, quien no ha dudado a la hora de afirmar que "El 'negging' es la nueva forma de manipulación que sufren cada vez más solteros en España".

Las consecuencias del 'negging'

El objetivo de quienes practican el negging es la de tratar de rebajar momentáneamente la autoestima de las mujeres y sugerir un desinterés que les resulte irresistible, aunque también se puede dar en caso contrario.

Su inventor es Erik von Markovic, más conocido como "Mystery", que en declaraciones recogidas por New York Times advertía de que se trataba de una táctica que solo tenía que ser utilizada con "mujeres excepcionalmente guapas y acostumbradas a piropos constantes".

Sin embargo, no se trata de un comportamiento que se centre en un físico completo, sino que realmente está pensado para minar la autoestima femenina. Así, también funciona para hacer que la otra persona se sienta insegura y así dar lugar a una relación de dependencia.

Silvia Congost ha destacado las que pueden ser las consecuencias más habituales de una autoestima baja, y que dejan claro el motivo por el que el negging es especialmente tóxico y peligroso.

Una de sus principales consecuencias tiene que ver con que se genere dependencia emocional con la pareja, llevando a que haya personas que incluso mantengan relaciones poco saludables por el simple hecho de tener miedo a no encontrar a alguien más.

Estas viven con temor de que romper el vínculo con esa persona las pueda llevar a no estar junto a nadie, y prefieren estar mal acompañadas que solas. Igualmente, puede llevar a que alguien deje pasar la vida, dejando de hacer cosas nuevas o descubrir nuevas culturas, rincones o personas.

Otro de sus efectos es el llevar a vivir con celos, puesto que la baja autoestima y el no valorarse a uno mismo lleva a pensar que la pareja puede elegir a otra persona mejor. Para alguien con la autoestima baja, cualquier persona es una amenaza, aunque sea solo en su mente.

Continuando con las consecuencias más habituales, Congost recalca la falta de cuidado, propia de personas con poca autoestima que no se dan prioridad a ellas mismas y ponen por delante las necesidades de los demás.

La falta de amor propio lleva a comer mal, a darse atracones, a no hacer deporte, a abandonarse y a vivir con sobrepeso, lo que hace que se cree una rueda muy destructiva y la autoestima siga bajando.

Por último, la experta habla de la posibilidad de perder oportunidades laborales por culpa del negging, dado que es posible llevar a que no se acepten promociones internas o postularse a buscar nuevas oportunidades laborales por el miedo a no estar a la altura.

Cómo detectar el 'negging'

El principal problema del negging es que se basa en la ironía y, debido a su subjetividad, no siempre es sencillo poder detectar qué está sucediendo. La clave para saber si se está siendo víctima de esta táctica para ligar es detectar si te hace sentir mal o inferior con esos comentarios.

Las consecuencias de esta práctica son muy delicadas, al dar a la víctima por bueno un patrón de conducta muy nocivo y olvidando poner límites a esa persona que realiza la ofensa. Dado que no es fácil su detección, es imprescindible saber en qué consiste para tratar de evitarlo.

Para evitar sus posibles consecuencias, es preferible dejar de lado a quienes pongan en práctica el negging con sus comentarios para lugar, tratando así de buscar relaciones sanas en las que ambas partes estén dispuestas a entregarse y disfrutar de la relación, siempre con respeto.

Diferentes expertos en relaciones sentimentales recomiendan evitar esta práctica por completo, ya que puede herir la sensibilidad de la otra persona, hacerle sentir objeto de burla y acabar por minar su autoestima, con lo que ello puede suponer.

Por lo tanto, en su lugar es preferible tratar de encontrar la atracción de una forma natural y creativa, tratando de hacer sentir bien al otro en vez de entrar en un juego con comentarios desagradables.