María Cristina, notaria: "Mucho cuidado con renunciar a una herencia pensando que pasa directa a tus hijos"

Renunciar a una herencia no siempre tiene las consecuencias que muchos esperan. Y es que a veces, lo que se hace con buena intención puede acabar dejando fuera a quienes simplemente se quería beneficiar.

Así lo explica en su perfil de Instagram la notaria María Cristina Clemente, quien advierte sobre uno de los errores más comunes que existe en este tipo de casos.

"Vuestros padres han fallecido, sois varios hermanos y uno de vosotros ha pensado que mejor renunciar a esa herencia para que pase directamente a vuestros hijos. Pues mucho cuidado, porque esas renuncias en territorio de derecho común tal vez no funcionan como tú piensas", explica Clemente.

Sin embargo, según detalla la experta la situación puede variar dependiendo de si hay o no testamento.

En el primer caso, cuando los padres sí lo dejaron, hay dos posibles escenarios. Lo primero es "que sí hay prevista sustitución vulgar en caso de renuncia en favor de los nietos, pero muy atentos porque esos nietos no tienen derecho a legítima estricta, esa corresponderá por entero al hermano del renunciante que sí acepta, a menos que eso también lo hubiera previsto el testamento".

Es decir, aunque los nietos reciban algo, no tendrán derecho a la parte obligatoria de la herencia que marca la ley.

Esta interpretación fue confirmada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución del 18 de enero de 2022.

Por otro lado, si en el testamento no se prevé una sustitución vulgar, las consecuencias son distintas. "En ese caso, los nietos no reciben nada, solo hereda el hermano del renunciante que sí acepta. A él crece la totalidad de la herencia".

El segundo supuesto es cuando no existe testamento. En este escenario, las reglas también son claras: "Si solo renuncia uno de los hijos, toda la herencia es para el hermano que sí acepta. Los nietos del renunciante no reciben nada".

Con estas palabras, la notaria deja claro que renunciar a una herencia pensando en beneficiar a los hijos puede terminar dejando a estos sin ningún derecho.

Aun así, Clemente recuerda que cada caso puede tener matices diferentes según el tipo de testamento, la legislación aplicable o incluso los bienes que forman parte de la herencia.

Así, María Cristina, asegura que lo mejor es asesorarse bien y no actuar por impulso. Y es que lo que intentas hacer como un gesto generoso puede convertirse, sin saberlo, en un callejón sin salida.