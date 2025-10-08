Nerea, 23 años, rotunda sobre su primera relación: "Me arrepiento, hice cosas que ni yo quería y me fui llorando"

Nerea Barroso es una tiktoker de 23 años (@sisoynere) que cuenta su día a día con sus seguidores. Además, como creadora de contenido, comparte su opinión sobre diferentes asuntos.

Sin embargo, en uno de sus videos habla sobre un tema muy íntimo y muy poco habitual: su primera relación sexual.

La creadora de contenido ha revelado el arrepentimiento que siente por haber tenido su primera relación sexual cuando era adolescente, con casi 16 años.

"Sentía una fuerte presión social, mucha gente lo había hecho, ¿por qué yo no lo iba a hacer?", confiesa la tiktoker.

Nerea reconoce que tenía "miedo" e "inseguridades", pero aún así lo hizo. "Desconocía por completo un montón de cosas" sobre la sexualidad, apunta.

Fue una experiencia traumática para esta joven. Recuerda que estaba "superasustada" y que lo pasó "muy mal": "Me fui de ahí llorando".

Además, luego se sintió "fatal consigo misma" y explica que hizo cosas "que ni yo quería". "Sentía como que alguien había sobrepasado mi barrera protectora", afirma.

Por su traumática experiencia, Nerea ha advertido a sus seguidores sobre los riesgos de precipitarse y de querer ir demasiado rápido en este ámbito.

Y es que la influencer asegura que lee a "un montón de crías" que no tienen ni 15 años hablando sobre estos temas para poder decir que lo han hecho.

El consejo final de Nerea es contundente: "Si no estás 100% segura, que sepas que de eso te vas a acordar el resto de tu vida".