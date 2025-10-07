Montse Cazcarra, experta en autoestima: "Es muy peligroso dejar entrar opiniones externas sobre nuestra vida"

La autoestima y el amor propio son dos rasgos fundamentales para la estabilidad mental de una persona. En muchas ocasiones, las opiniones de los demás influyen en ellos".

Montse Cazcarra, psicóloga experta en autoestima, apego y dependencia emocional, ha hablado sobre la crítica externa en el podcast A lo Grande, de Marian Gamboa.

La experta es autora del libro 'Amor sano, amor del bueno' y cree que "dejar entrar opiniones externas sobre nuestra vida puede ser muy peligroso".

La opinión de Montse es que se puede tener en cuenta lo que dicen los demás, pero "es importante evaluar a la persona que aporta ese input".

Hay que preguntarse "por qué su opinión debería tener más peso que la nuestra, especialmente sobre nuestra propia vida", sostiene la psicóloga.

Cazcarra cree que la autocrítica dura desarrollada en el pasado "cumple una función protectora" para las personas: "La construimos para protegernos de la crítica externa".

La experta en autoestima ha desvelado un error que cometen muchas personas: "Entender los pensamientos como realidades".

"En realidad son ideas que envía el cerebro y que pueden ser o no una representación de lo que sucede", apunta.

En este sentido, la psicóloga advierte de que puede ser una "representación sesgada por nuestras creencias si no hay un filtro".

Por tanto, Montse Cazcarra tiene la solución para apagar el ruido externo: "Debemos enfocarnos en las emociones y los valores. Preguntarnos bajo qué valores queremos vivir".

"Las emociones nos ofrecen como pistas de si donde estamos nos hace bien o no", concluye.