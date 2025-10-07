Una joven española no se corta: "Pillé a mi ex liándose con una de mis mejores amigas en un cumpleaños"

Una chica pillando a su novio con otra.

Las relaciones amorosas dejan huella, para bien o para mal. En ellas, se producen episodios que se recuerdan por muchos años que pasen, y en algunos casos pueden suponer un verdadero trauma para los protagonistas.

El tiktoker @fernandogarcia._ ha preguntado a varios jóvenes para conocer cuáles han sido sus mayores traumas amorosos.

Uno de ellos jamás lo olvidará esta joven. “Pillé a mi ex con una de mis mejores amigas en un cumpleaños liándose”, asegura.

“Los tres íbamos también a la misma clase”, expresa la chica ante la sorpresa del tiktoker.

Sobre un ex también habla otra joven: “Yo tenía la cuenta de mi ex en el móvil, estábamos intentando volver porque era un lío serio”.

Sin embargo, la chica descubrió un mensaje de otra chica en su móvil: “Decía que se lo había pasado genial con él, que era el mejor, que muchas gracias por todo”.

“Evidentemente al final no volvimos”, apunta. Pero estos no son los únicos episodios sorprendentes contados por los protagonistas.

Otro impactante caso es el de una chica que pagó un vuelo y una noche de hotel en Santander, pero no salió como esperaba: "Llegué ahí y me dejó tirada".

Un chaval también comenta un momento vivido en una discoteca: "Me vino con el que me había puesto los cuernos mi ex y me dijo que había estado con él en verano. Yo no lo sabía".

El último caso es el de una chica que se enamoró "plenamente" de un crush, quien se fijó en ella durante el verano: "Me iba a recoger en Atocha cuando volviera de la playa para irme a su casa, pero me dejó tirada".