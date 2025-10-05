Belén Rueda (60), actriz, tajante: "Dejar una relación dependiente puede ser el mayor acto de amor”

Belén Rueda (60 años) es una de las actrices más admiradas en España y con mayor proyección internacional. La madrileña ha construido una sólida trayectoria tanto en televisión como en cine. Su popularidad despegó con el papel de Clara en 'Médico de Familia' (1997), y dio el salto definitivo a la gran pantalla con títulos como 'Mar Adentro' (2004) por el que se llevó su primer Goya, o 'El Orfanato' (2007), entre otros trabajos destacados.

Más allá de su impresionante faceta profesional, Belén Rueda también destaca por haber mantenido siempre al margen su faceta más privada y personal. Una vida privada de la que poco se sabe y a la que nos acercaba un poco más el pasado año a través del Podcast de 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal.

En este episodio, la actriz repasa sus inicios como estudiante de arquitectura y luego como bailarina y siguiendo los pasos de su madre, además de sus inicios en el mundo de la interpretación. También aprovechó para compartir algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido a lo largo de los años, tanto a nivel personal como profesional.

El amor y las relaciones de pareja también tienen su espacio en esta conversación con Berrocal, marcada por una pregunta inicial directa: "¿Has dejado de hacer cosas por el amor en pareja?". La respuesta de Belén Rueda no deja lugar a dudas: "Sí", contesta la actriz con rotundidad.

Belén Rueda aprovecha también para profundizar en su visión del amor y desmonta de paso algunos de los mitos más extendidos, según ella, sobre las relaciones de pareja. "Hay una frase muy graciosa que me decían siempre mis hijas que era: 'Mamá el primer año se está de promoción'", cuenta entre risas. Una idea que ella misma prefiere transformar con una reflexión más profunda: "El primer año ni tú eres tú, ni la otra persona es la otra persona, porque estás tratando de enamorar al otro".

Belén Rueda sobre su forma de entender el amor

Con la madurez emocional que le han dado los años, la actriz cuestiona el ideal romántico tradicional: "El amor a veces es un poco tramposo porque nos han enseñado que el amor es entrega absoluta, que no eres tú que sois solo uno. Pero no, para que el amor realmente funcione, son dos personas que caminan en paralelo y que a lo mejor uno se desvía y luego vuelve".

Belén Rueda también confesó haber vivido en carne propia una relación donde fue idealizada hasta el extremo: "Eso de 'tú eres el centro de mi vida' es terrorífico, ¡no!". Yo no quiero ser el centro de nadie. Hay que respetarse y hay que cuidarse, pero no puedes ser realmente el centro de la vida de alguien. Esto lo fueron conmigo y yo pensaba que era lo más maravilloso que me podían decir y luego dije ¿perdón?".

La actriz hizo también autocrítica sobre las creencias heredadas: "Hay algo en nuestra educación, en lo de la entrega absoluta, ¡error!. Parece que si no te entregas absolutamente es que no quieres. Y no: es que hay que saber querer bien. Saber querer bien primero es saber quererte a ti misma y no olvidarte de ti".

También señaló cómo ciertos cumplidos pueden volverse una carga emocional más: "Hay frases que nos han matado durante muchos años: 'Qué fuerte eres', 'qué valiente eres', 'cuánta energía tienes', 'puedes con todo'...", comentó y añade que incluso su carácter optimista ha jugado en su contra: "Yo soy una persona positiva y parece que da igual los tortazos que te metan. Pues no: hay un momento en el que cada uno tiene que llevar su mochila y en un momento dado hablamos, conversamos y compartimos".

Finalmente, no dudó en abordar el tema de las rupturas amorosas, sin romantizarlas pero tampoco demonizarlas: "El decidir tú irte de una relación, tanto si sigues queriendo como si no, parece que es lo fácil porque el abandonado es la víctima. Pero todos hemos dejado y nos han dejado alguna vez. Creo que el dejar una relación si ves que no está funcionando es un acto de amor, porque hay muchas veces que la otra persona tiene dependencia y eso no es bueno, porque no le deja crecer. La dependencia no es amor, es dependencia", zanjaba la actriz.

Aunque Belén Rueda ha sido siempre muy discreta con su vida privada, en contadas ocasiones ha compartido pequeños trocitos de ella, bien a través de sus apariciones públicas o a través de entrevistas. Es conocida su relación durante años con el productor Daniel Écija, con quien tuvo a sus tres hijas.

Más adelante, mantuvo otra relación con el empresario Francis Malfatto y el piloto Javier Artime, aunque hoy sigue soltera, como confesó en su paso por 'Planeta Calleja' y asegura sentirse plenamente feliz en esta etapa de su vida.

"Para mí ahora mismo la felicidad es estar en paz conmigo misma y con los seres que quiero", afirmaba con seguridad en el podcast. Una declaración que resume a la perfección el momento vital tan especial en el que se encuentra la actriz: centrada en sí misma, en los suyos y en equilibrio.