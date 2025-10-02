Andrea Vicente, experta en relaciones tóxicas: "El Gaslighting es la manipulación más peligrosa en pareja"

El Gaslighting es uno de los comportamientos tóxicos en pareja que más atención ha recibido en los últimos años en España. Un término cada vez más presente en las conversaciones, tanto de quienes lo sufren como de profesionales del ámbito de la psicología, entre ellos, la psicóloga Andrea Vicente.

Esta experta y creadora de contenido en redes sociales, está especializada en detectar y explicar dinámicas tóxicas en las relaciones de pareja. Es a través de sus redes sociales donde Andrea Vicente visibiliza este tipo de comportamientos tóxicos, con vídeos a modo de ejemplo y grabados junto a su pareja con todo tipo de situaciones ficticias en las que se ilustra este tipo de dinámicas cada vez más comunes.

Vídeos que siempre acompaña de recomendaciones y pautas para que sus seguidores aprendan a identificar estas relaciones tóxicas y puedan afrontarlas de la forma más sana y segura posible. Uno de esos vídeos se centra precisamente en la que para la experta es una de las técnicas de manipulación en pareja más peligrosas: el Gaslighting.

#Narcisista #SanarEmocionalmente #Autoestima #CrecimientoPersonal #AmorPropio #andreavicente ♬ sonido original - Psicologa_andreavicente @psicologa_andreavicente El gaslighting es una poderosa técnica de manipulación emocional que puede hacerte dudar de lo que viste, sentiste o incluso de quién eres. Frases como: “Eso nunca pasó”, “estás loca” o “todo está en tu cabeza” no son casuales, son herramientas para controlarte. Mi consejo para ti: Confía en tus emociones, en lo que viste, no ignores ni permitas que alguien lo minimice. Si algo no encaja, probablemente no lo estás imaginando. Mantén claridad: escribe tus experiencias día a día esto puede ayudarte a no perderte en estas dinámicas. En mi taller aprenderás a: 🔸 Entender la mente del narcisista y sus estrategias. 🔸 Protegerte y enfrentarte a estas personas con fuerza y claridad. 🔸 Sanar y reconstruirte con herramientas prácticas, incluido un cuaderno especial para trabajar en tu recuperación día a día. Es momento de tomar el control de tu vida. Apúntate en el link de mi perfil y empieza tu transformación. #Gaslighting

En este vídeo la experta se ve representando una escena cotidiana pero muy significativa de este tipo de manipulación en pareja. En él se ve como revisa preocupada el móvil de su pareja y descubre una conversación comprometida con otra mujer y en la que su pareja ha borrado varios mensajes que le implican en esa conversación.

Al percatarse, el agresor lo niega todo, borra la conversación y le enseña el móvil de nuevo haciéndola dudar de lo que ha visto. ¿El resultado? La víctima se queda bloqueada y confundida.

"El Gaslighting es una poderosa técnica de manipulación emocional que puede hacerte dudar de lo que viste, sentiste o incluso de quién eres. Frases como: "Eso nunca pasó", "estás loca" o "todo está en tu cabeza" no son casuales, son herramientas para controlarte", comienza advirtiendo Andrea Vicente en su publicación.

La psicóloga acompaña la escena con un consejo directo para quienes puedan estar atravesando algo similar: "Confía en tus emociones, en lo que viste, no ignores ni permitas que alguien lo minimice. Si algo no encaja, probablemente no lo estás imaginando. Mantén claridad: escribe tus experiencias día a día esto puede ayudarte a no perderte en estas dinámicas".

Qué es el Gaslighting

En psicología, el Gaslighting o "luz de gas" es una forma de maltrato emocional cuyo objetivo es que la persona que lo sufre termine dudando de sus propias percepciones, recuerdos o juicios. Todo ello, a través de acciones sutiles y constantes, con las que el agresor va distorsionando la realidad como en el vídeo de la experta y que hacen que la otra persona llegue a perder la confianza en sí misma.

Una forma de violencia psicológica "invisible y sutil" que ataca el sentido de la identidad y la estabilidad emocional. Entre los indicadores más habituales de esta forma de manipulación en una relación de pareja encontramos:

Negación de hechos evidentes: "Eso nunca pasó", "estás exagerando" o "no fue así", buscan invalidar la memoria de la víctima.

"Eso nunca pasó", "estás exagerando" o "no fue así", buscan invalidar la memoria de la víctima. Desacreditar las emociones o preocupaciones: "Estás loca", "todo está en tu cabeza", minimizar lo que la otra persona siente.

"Estás loca", "todo está en tu cabeza", minimizar lo que la otra persona siente. Cambiar o desviar el foco: cuestionar o reaccionar como si la víctima estuviera confundida o exagerando.

cuestionar o reaccionar como si la víctima estuviera confundida o exagerando. Reinterpretar eventos pasados: hacer creer que los recuerdos no son reales o que han sido tergiversados.

hacer creer que los recuerdos no son reales o que han sido tergiversados. Alternar manipulación con gestos aparentemente cariñosos o explicaciones "cariñosas" para recuperar el vínculo y mantener el control.

Bajo este tipo de técnica, las víctimas suelen sentirse confundidas, con baja autoestima, dudando de su juicio, inseguras sobre sus recuerdos y emocionalmente agotadas.

En cuanto a las consecuencias que puede tener el Gaslighting en quien lo sufre, las repercusiones se extienden más allá del estado emocional y pudiendo desencadenar en ansiedad, depresión, aislamiento, inseguridad crónica y una pérdida progresiva de autonomía.

En muchos casos, la persona manipulada acaba aceptando las interpretaciones del agresor como verdades, perdiendo incluso la capacidad de confíar en sí misma.