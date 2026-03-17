Celiana Carreño, experta en liderazgo digital: "Si quieres cambiar de trabajo, ajusta el cómo, el dónde y el para qué"

Imagen de una mujer en su puesto de empleo. Foto de Creatopy en Unsplash

Hay momentos en los que, desde fuera, todo parece estar bien. La carrera avanza, el currículum es sólido y la experiencia acompaña. Sin embargo, por dentro algo ha cambiado. El trabajo ya no encaja igual, las preguntas pesan más que las respuestas y la motivación se vuelve intermitente.

No siempre hay un detonante claro. A veces no es un despido ni un conflicto ni un giro radical. Es, simplemente, la sensación persistente de que tu trayectoria pide otra cosa. No es una crisis. Es una transformación profesional.

Un proceso cada vez más común, especialmente entre mujeres con andaduras consolidadas, que no buscan empezar de cero, sino evolucionar con más conciencia.

No es un momento de ruptura, sino de revisión profunda. De mirar la propia carrera con otros ojos, desde la experiencia acumulada, y preguntarse qué merece seguir, qué necesita cambiar y qué ya no tiene sentido sostener.

Se trata de elegir mejor en un contexto profesional y tecnológico que ha cambiado radicalmente.

A partir de aquí, estas son algunas claves prácticas para atravesar la situación con más claridad, menos ruido y mejores decisiones.

En ocasiones, incluso el trabajo soñado se puede convertir en una cárcel. Foto de LinkedIn Sales Solutions en Unsplash

1. Ponerle nombre

Llamarlo transformación y no bloqueo o fracaso modifica por completo el marco mental. No estás huyendo ni improvisando: estás repasando, ajustando y redefiniendo.

Nombrar bien el momento permite salir del modo urgencia y entrar en uno más estratégico: ¿qué necesito ahora?, ¿qué quiero mantener?, ¿qué no quiero repetir? Cuando el lenguaje cambia, la calidad de la decisión también.

2. Parar no es desaparecer

En un entorno que empuja a reaccionar rápido, frenar con intención es un acto de lucidez. No se trata de perderse del mapa profesional, sino de crear espacio para pensar sin ruido.

Muchas transformaciones no exigen giros radicales, sino reordenar prioridades, energía y contexto. Ajustar el cómo, el dónde o el para qué, antes que cambiarlo todo.

3. Más allá del cargo

Uno de los mayores bloqueos en estos procesos es observar sólo desde el último puesto ocupado. El mercado laboral, sin embargo, se mueve cada vez más por habilidades, no por títulos.

Capacidad de liderazgo, pensamiento estratégico, gestión del cambio, toma de decisiones, comunicación o visión de negocio. Ese es el verdadero capital acumulado y no desaparece cuando la situación cambia.

Aquí la tecnología puede ayudarte a traducir tu experiencia en habilidades transferibles y a descubrir caminos profesionales que no siempre son evidentes.

4. Avances para mejorar

La inteligencia artificial no debería servir para añadir presión ni para empujar decisiones rápidas. Bien utilizada, puede ser una herramienta para entender el contexto con más claridad.

Hoy existen soluciones que analizan el mercado por habilidades, identifican tendencias reales y muestran posibles rutas laborales coherentes con tu trayectoria. No prometen atajos ni respuestas automáticas. Ayudan a decidir con criterio.

La diferencia está en el uso: tecnología como apoyo a la reflexión, no como sustituto de ella.

Apostar por el cambio laboral no es sinónimo de fracaso. Foto de Maxim Ilyahov en Unsplash

5. Las trampas más comunes

Conviene estar atenta a algunos errores habituales. Estos suelen ser los siguientes:

Decidir desde el miedo a quedarse atrás.

Compararse con trayectorias ajenas sin conocer su contexto.

Interpretar el cambio como un retroceso.

No todo movimiento es avance y no toda pausa es estancamiento.

Herramientas útiles

Cuando estás redefiniendo tu rumbo, la tecnología puede ser una aliada si se usa para entender mejor el contexto y tomar decisiones con más criterio, no para añadir ruido.

Estas son algunas de las que pueden resultar de ayuda en estos procesos:

Cornerstone OnDemand – Skills Graph : analiza perfiles desde las habilidades, no desde los cargos. Permite identificar capacidades transferibles y posibles evoluciones sin empezar de cero.





: analiza perfiles desde las habilidades, no desde los cargos. Permite identificar capacidades transferibles y posibles evoluciones sin empezar de cero. SkyHive : utiliza inteligencia artificial para cruzar experiencia con tendencias del mercado laboral y visualizar rutas realistas de evolución.





: utiliza inteligencia artificial para cruzar experiencia con tendencias del mercado laboral y visualizar rutas realistas de evolución. LinkedIn (usado con intención) : más allá de la búsqueda de empleo, puede servir para observar trayectorias reales, detectar patrones de cambio y redefinir tu narrativa profesional.





: más allá de la búsqueda de empleo, puede servir para observar trayectorias reales, detectar patrones de cambio y redefinir tu narrativa profesional. Open AI / ChatGPT: como apoyo reflexivo, ayuda a ordenar ideas, preparar conversaciones clave o explorar escenarios sin presión por respuestas inmediatas.

Una forma de liderazgo

La transformación profesional no siempre llega de forma ruidosa. A veces se manifiesta como una incomodidad persistente que pide ser escuchada. Atenderla no es debilidad, es liderazgo personal.

Implica hacerse preguntas honestas, soltar certezas y elegir con más conciencia en un mundo que muta rápido. Porque no todo cambio es empezar de nuevo. Algunos son simplemente empezar mejor.

***Celiana Carreño Hernández es Ambassador de STEM Women Congress España y miembro de Latinas in Tech Madrid.