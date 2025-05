¿Deducción en la Renta por maternidad? Este es el importe que Hacienda te puede devolver cada año

No podrán acogerse a esta deducción aquellos progenitores que reciban, por ese hijo, el complemento de ayuda para la infancia del Ingreso Mínimo Vital, salvo que se hubiera tenido derecho a dicho complemento antes del 1 de enero de 2023.

Por tanto, cualquier persona en las situaciones anteriores puede acogerse a este beneficio, salvo los padres casados con una mujer que no trabaja. Es decir, si el padre trabaja y la madre no, esta deducción no puede solicitarse. En nuestra opinión, este punto requiere una actualización normativa.