Zendaya cumple 30 años: de niña Disney a la estrella de Hollywood que todos adoran y que quiere "desaparecer"

Zendaya Coleman cumple 30 años en un 2026 especialmente prolífico en cuanto a su trabajo. En su haber, títulos como The Drama (Kristoffer Borgli, 2026), la tercera temporada de Euphoria (Sam Levinson, 2019), La Odisea (Christopher Nolan, 2026), Spider-Man: Brand New Day (Destin Daniel Cretton, 2026) y Dune: Part Three (Denis Villeneuve, 2026).

No obstante, la actriz llega a la treintena con la firme decisión de "desaparecer" un tiempo de la vida pública.

La intérprete, que parece tener la fórmula magistral para mantener su vida personal más o menos privada a la par que se muestra cercana con los medios, sus fans y diferentes causas sociales, ha decidido hacer una pequeña parada en el camino, tomarse un respiro.

Así lo confirmó el pasado mes de marzo al medio Fandango, durante una entrevista que compartió con su compañero de reparto en The Drama, Robert Pattinson. En concreto, lo que expresó fue que "esperaba que la gente no se hartara de ella después de este año, ya que además voy a desaparecer durante un tiempo".

El movimiento es lógico no solo por todo lo acontecido este 2026 —boda con su pareja, el también actor Tom Holland, incluida—, sino porque la artista lleva casi dos décadas ligada al mundo del espectáculo.

Con 13 años consiguió su primer gran papel en televisión. Su inicio, como el de tantas otras estrellas infantiles, fue de la mano de Disney Channel, con la serie infantil Shake It Up, que coprotagonizaba con Bella Thorne.

Bella Thorne y Zendaya Coleman en el 'set' de 'Shake It Up'. IMDb

Desde entonces, su currículum no ha hecho más que engrosarse y no solo se ha convertido en una de las estrellas más cotizadas de su generación —según la página web Celebrity Net Worth, su fortuna se estima entre los 30 y 40 millones de dólares—, sino también en un auténtico icono de estilo, estatus que ha alcanzado de la mano de su estilista, Law Roach.

A los 30 años, Zendaya se encuentra en uno de los momentos de mayor proyección de su carrera. La actriz, productora y cantante ha sabido crecer bajo los focos sin renunciar al control sobre su vida privada. Ahora, con esa misma tónica, comienza un nuevo capítulo que sigue escribiendo ella, dejando que el resto solo lo lea.

De Disney a Hollywood

Cuando Disney Channel abrió sus puertas para Zendaya, era complejo imaginar —al menos para quienes la veían a través de la pantalla— lo que sucedería años más tarde. Sin embargo, su evolución artística se ha vivido como algo mucho más natural que el resto de procesos que han atravesado otras estrellas de este universo.

Como otros nombres de su generación, la artista cerró su idilio con el canal siendo apenas una adolescente. La diferencia con otras, como Miley Cyrus, fue que su paso a la edad adulta no estuvo marcado por una ruptura radical. Lo suyo fue algo más progresivo y no tan castigado como el de la que durante años se pusiera la peluca rubia con flequillo.

La actriz en el 'photocall' de los Globos de Oro de 2025. Europa Press

Cuando se estrenó el especial de los 20 años de Hannah Montana, el pasado mes de marzo, la psicóloga Ana Sánchez explicó para este vertical que, en el caso de las jóvenes estrellas, crecer delante del público puede generar una identificación especialmente intensa: "Nos podemos ver reflejados en ella porque hemos crecido juntos".

Zendaya, sin embargo, consiguió que, en ningún momento, el personaje terminase devorando a la persona. Ese concepto de niña Disney no ha habido que referirlo a ella como algo más aparte de la propia definición del concepto. De cara a la galería, los traumas habitualmente asociados al término no aparecen.

La joven pasó de iluminar las jornadas de niños alrededor de todo el mundo con sus apariciones en Shake It Up a protagonizar Euphoria.

Su papel en la serie le valió dos premios Emmy: el primero fue en 2020 y el segundo en 2022, ambos en la categoría de Mejor Actriz Protagonista. En 2023 también consiguió el Globo de Oro como Mejor Actriz de Televisión en una Serie Dramática.

Zendaya durante la grabación de 'Shake It Up'. IMDb

Javier Yuste, periodista de El Cultural especializado en cine, comenta lo siguiente: "La vida de una estrella infantil de Disney Channel no debe de ser fácil, y menos aún triunfar pasados los años, pues la industria tiende a encasillar a cada actor en una determinada parcela. La de estos jóvenes intérpretes es la de la inocencia y la pureza mientras están en la casa del ratón, pero con esos elementos es complicado comerse Hollywood".

Según el experto, ahí radica la razón de que cuando se independizan de Disney necesiten reinventarse. "En esa operación, algunos se han perdido y otras se han pasado de frenada, como es el caso de Lindsay Lohan o Bella Thorne. Pero ella quizá sea la que mejor ha afrontado el movimiento, en un caso de éxito quizá solo comparable al de Ryan Gosling", añade Yuste.

"En su caso, es el papel de Rue en la serie Euphoria (Sam Levinson, 2019) lo que ha ayudado a borrar esa imagen infantil sin mácula moral y a proyectarse hacia el cine dramático de prestigio", explica.

"Y es que Rue es una cínica y sarcástica drogadicta juvenil con problemas mentales, un personaje arriesgado y profundo en el que Zendaya ha brillado a gran altura aportando las dosis justas de fragilidad y dureza. Que la serie fuera un éxito tremendo también ayuda", detalla.

Igualmente, su paso a la edad adulta también quedó marcado por taquillazos como Spider-Man, cuya última entrega acaba de protagonizar este mismo verano junto a su pareja, Tom Holland —MJ y Peter Parker respectivamente.

"Su carrera también destaca porque no ha descuidado los grandes proyectos de naturaleza más comercial, participando en el Universo Cinematográfico de Marvel desde 2017", cuenta Javier Yuste.

Zendaya junto a Tom Holland en uno de los eventos promocionales de la última película de 'Spider-Man'. IMDb

Asimismo, el experto comenta la especial atención que presta la artista a la selección de directores con los que trabaja y los largos a los que asocia su nombre:

"Antes de cumplir los 30 ya ha trabajado con tres de los profesionales que marcan el cine en la actualidad: Denis Villeneuve en la saga Dune, el italiano Luca Guadagnino en Rivales (2024) y Christopher Nolan en La Odisea (2026)".

"Y este mismo año ha demostrado otra vez que no le importa asumir riesgos: su trabajo en The Drama junto a Robert Pattinson es uno de los más incómodos y siniestros del año, aunque venga en el envoltorio de una comedia romántica. Sin embargo, si algo parece indicarnos su trayectoria es que lo mejor de Zendaya está por venir", añade.

Su trayectoria es, sin duda, la otra cara de la moneda de la niña Disney: en ningún momento ha necesitado renegar de su pasado, ya que su identidad propia ha destacado siempre.

Cambio de escenario

La personalidad de Zendaya no solo se deja entrever ante las cámaras, durante los rodajes y las promociones de sus trabajos, sino también en las alfombras rojas, ya sean de galas de premios o de citas relacionadas con la moda como la Gala del Met, de la cual fue coanfitriona en 2024.

Entonces fue vestida con un impresionante diseño de Maison Margiela Artisanal, firmado por John Galliano, protagonista de la exposición del Metropolitan de este 2027.

Después de no haber asistido en 2026, todas las miradas están en ella de cara al primer lunes de mayo del próximo año, en especial teniendo en cuenta el anuncio de su parón mediático. Su asistencia está abierta.

Zendaya fue coanfitriona de la Gala del Met en 2024. Europa Press

Y es que en paralelo a su carrera cinematográfica y su esencia como actriz, Zendaya ha construido otra identidad: la de icono de moda. En parte, su éxito se debe a su estrecha colaboración con Law Roach. Su estilista habitual se hizo conocido después de que Kanye West visitara su tienda Deliciously Vintage en 2009, en Chicago.

El papel que interpreta sobre la red carpet no es solo el de una celeb bien vestida. En su imaginario se cuela la técnica del method dressing —como sucede con Margot Robbie—, es decir, sus propuestas de estilismo prolongan la narrativa de la película que esté promocionando.

En el tour de La Odisea ha vuelto a demostrarlo, con una sucesión de looks de carácter mitológico y una apuesta por las plumas como elemento central. Hace unas semanas, el periodista y estilista Jesús Reyes explicó a este vertical que este outfit en concreto "simboliza el retorno de la moda con capacidad de emocionar".

Zendaya posando delante del 'photocall' de 'La Odisea'. IMDb

La dupla formada por la Coleman y Roach supone el regreso de una moda de alto impacto a citas tan especiales como los grandes festivales, huérfanos de este tipo de propuestas —y de su inherente diversión— en estos últimos años.

Ahora, con la llegada de los nuevos directores creativos a las grandes casas, parece que este movimiento está tomando fuerza de nuevo. Prueba de ello, la última aparición de Margaret Qualley con las sandalias barefoot de Chanel.

El nuevo guion

Con los 30, llega la pausa, así entra Zendaya a esta nueva década tras un 2026 que, como mínimo, se puede calificar de intenso, en lo personal y en lo profesional. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es la siguiente: después de tanto, ¿hacia dónde se dirige ahora la carrera de la actriz?

En las quinielas aparece la dirección, aspecto de la industria por el que ha manifestado su interés en varias ocasiones. Tras haber conquistado Disney y haber salido —en apariencia— indemne, la televisión, las grandes franquicias y la moda, el siguiente reto de la joven podría ser tener un control más exhaustivo de las historias que quiere contar.

El cumpleaños de Coleman no sirve solo para felicitar a la polifacética artista, sino que también es un punto de inflexión para preguntarse qué representa Zendaya en el Hollywood actual.

En tiempos de fugacidad, Ozempic y denuncia social, parece ser que la joven ha desbloqueado una especie de código que indica cómo funciona la fama y el equilibrio que hay que mantener para sobrevivir a ella.

La clave de esto es que ha conseguido algo cada vez más complejo: ser omnipresente sin estar sobreexpuesta, es la dueña de su propia narrativa.