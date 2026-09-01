Eduardo Chillida Belzunce: "Mi padre alucinaba con mis dibujos y me aconsejó no creérmelo nunca"

Nada mejor para la vuelta de vacaciones que hablar de arte. Y nada mejor que hacerlo con un pintor y escultor, hijo de un icono universal como Eduardo Chillida, que ha buscado su propio camino. Nacido en San Sebastián en 1964, ahora visita el pódcast En marcha con Nuria March para repasar su trayectoria y sus logros.

La conductora del programa se encarga de las presentaciones: "Desarrolló una trayectoria artística propia, primero vinculada a la escultura y posteriormente a la pintura, exponiendo su obra en galerías y centros de arte, tanto nacionales como internacionales".

La historia de Eduardo Chillida Belzunce es de resiliencia y superación. El grave accidente que sufrió en 1986 le obligó a empezar de cero, a hablar, a andar... "Tuve que aprenderlo todo, porque estaba prácticamente muerto. El 98% de los médicos decían que me iba a morir o sería un vegetal", recuerda.

Nuria March y su invitado, Eduardo Chillida Belzunce. Magas

Y, sin embargo, como recuerda Nuria March "su trabajo adquirió una mayor profundidad vital y una mirada más reflexiva sobre la existencia". Hubo un antes y un después, pero él siguió.

"En cuanto pude levantar un pincel, lo hice. Sin embargo, me quedé sin poder esculpir con la mano izquierda. Sólo me era posible pintar, así que empecé a saco hasta el 2010 que ya pude volver a la escultura", recuerda.

Su mayor apoyo fue su madre: "Dejó a mi padre en su cuarto y se bajó al mío para ayudarme, llevarme al cuarto de baño... Todas las noches me animaba a hacer flexiones. Entonces yo no podía ni hablar", dice.

También su mujer, Susana, ha estado a su lado. Es ella quien organiza las exposiciones que ha hecho por todo el mundo. Y entre ellas pronto llegará una muy especial de carácter benéfico en el 25 aniversario del atentado del 11 de septiembre, en la que también participan Antonio López y Luis Gordillo. Será en Nueva York.

"Vino Paul McCartney a verme", dice. Para esa muestra ha creado un lienzo que se titula Always ahead (Siempre adelante), un mensaje claro de mirar hacia el futuro y resurgir. Tiene mucho que ver también con su propia vida.

La entrevista no puede pasar por alto al gran Eduardo Chillida. "Cuéntame algo de tu padre que no hayas revelado antes", le dice Nuria March. Él responde: "Él siempre alucinaba con mis dibujos. Me dijo: 'Tú trabaja y nunca te lo creas'".

También rememora una anécdota: "Un día estaba en el estudio con un cuadro que me estaba costando y le pregunté cómo hacerlo. Él me dijo, 'a mí no me preguntes, porque tú sabes muchísimo más de pintura que yo'. Me dejó mudo".

La familia es muy importante para este artista, por eso acaba de realizar una gran escultura en homenaje a ellos que se expondrá en el Teatro Romano de Cartagena. Se llama, De padres a hijos: "Él nos ha ayudado a todos a salir adelante". Y el propio Eduardo Chillida Belzunce deja también un legado de superación, trabajo y recompensa a sus descendientes.

"Ellos me admiran y han aprendido la manera de llevar la vida. El mayor se dedica a las finanzas y mi hija Laura es diseñadora gráfica", revela.

El 24 de octubre, el artista expondrá en Nave24 sus creaciones, algunas de ellas de gran tamaño. El 2026, será un gran año en lo profesional para él.