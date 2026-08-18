Noelia García, directora de 'El Prado en Femenino': "El legado de Isabel de Farnesio y otras reinas fue decisivo"

Quien recorre hoy las salas del Museo del Prado difícilmente imagina que buena parte de las obras maestras que contempla llegaron allí gracias a mujeres.

Reinas, nobles y grandes coleccionistas cuya influencia fue decisiva para conformar una de las pinacotecas más importantes del mundo, aunque sus nombres hayan permanecido durante siglos en un discreto segundo plano.

Esa ausencia es precisamente la que intenta corregir El Prado en Femenino, un proyecto que reivindica el papel de las promotoras artísticas en la historia del arte.

Al frente de esta iniciativa está Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, investigadora especializada en patronazgo femenino y directora científica de un programa que ya suma tres ediciones.

La más reciente está dedicada a Isabel de Farnesio, una de las grandes coleccionistas europeas del siglo XVIII.

En conversación con Magas, habla sobre el largo camino recorrido para devolver a estas importantes figuras al lugar que les corresponde y sobre cómo cambiar el relato de una institución cultural tan reconocida es también una forma de cambiar la manera en que entendemos su semblanza.

Noelia García posa para Magas en el Museo del Prado. Esteban Palazuelos

¿Cuándo se dio cuenta de que el relato artístico había dejado en la sombra a todas estas mujeres?

Todo comenzó en el año 2000, cuando terminé la carrera y obtuve una beca aquí. Durante ese año trabajé en el Departamento de Pintura Italiana Medieval y del Renacimiento, dirigido entonces por Miguel Falomir, hoy director del museo.

Cuando llegó el momento de plantear mi tesis doctoral, él me sugirió estudiar a una gran promotora artística, Mencía de Mendoza. A partir de ahí descubrí un campo inmenso y apasionante: el patronazgo femenino. Desde entonces ha sido mi principal línea de investigación.

¿Qué supone esta tercera edición dedicada a Isabel de Farnesio?

Es la continuación natural de un proyecto que comenzó analizando a las grandes coleccionistas y promotoras del siglo XVI, como María de Hungría o Isabel Clara Eugenia, siguió con figuras del XVII como Isabel de Borbón, Mariana de Austria o Cristina de Suecia y que ahora llega al siglo XVIII con Isabel de Farnesio. Estamos rodeados de obras que ella encargó o incorporó a su colección, lo que demuestra la magnitud de su legado.

Noelia García recibe a Magas en el Museo del Prado. Esteban Palazuelos

Después de tantos años investigando, ¿qué mito le gustaría desterrar definitivamente sobre ellas y el arte?

Sobre todo, la idea de que su historia fue construida únicamente por hombres que encargaban, coleccionaban o promovían obras. Eso no responde a la realidad. Las mujeres desempeñaron un papel igual de importante y, en determinados momentos históricos, incluso superior.

En el siglo XVI, por ejemplo, hablamos del siglo de las reinas. El arte siempre ha estado vinculado al poder y, cuando ellas ejercían ese poder, también impulsaban grandes empresas artísticas.

Entonces, ¿cómo sería hoy el Museo del Prado sin ellas?

Sería completamente distinto. El propio director ha señalado en varias ocasiones que probablemente sea el centro de exposiciones europeo donde han resultado más decisivas para su formación.

No debemos olvidar que fue fundado por Isabel de Braganza. Más tarde, Isabel II desempeñó un papel esencial para mantener unida la colección real tras la muerte de Fernando VII, evitando que se fragmentara. A eso hay que sumar la aportación de numerosas figuras femeninas de las casas de Austria y Borbón, cuyas colecciones forman hoy parte esencial de este sitio.

En el caso concreto de Isabel de Farnesio, ¿hasta qué punto fue determinante?

Muchísimo. Esta pinacoteca conserva alrededor de quinientas obras procedentes de su legado. Pero no es sólo una cuestión de cantidad; también de calidad.

Estamos hablando de artistas como Velázquez, Murillo, Rubens, Van Dyck o Clara Peeters. Más de la mitad de las salas exhiben actualmente obras que pertenecieron a Isabel de Farnesio. Basta con mirar alrededor para comprobarlo: en esta misma sala prácticamente todo procede de su colección.

El director suele decir que únicamente con las obras reunidas por Isabel de Farnesio podría formarse uno de los mejores museos de Europa. Creo que esa afirmación resume perfectamente la dimensión de su figura.

Muchas veces se habla de la mujer en el arte como musa, pero mucho menos como coleccionista o promotora.

Esa es una de las cuestiones fundamentales. Desde los primeros estudios feministas sobre su historia se distinguieron tres ámbitos: la mujer artista, la promotora y el objeto de representación.

Las pinacotecas están llenas de personajes femeninos que aparecen retratados o que inspiraron grandes obras, pero durante mucho tiempo apenas se habló de aquellas que las hicieron posibles mediante encargos, colecciones o programas de mecenazgo. Nuestro trabajo consiste precisamente en recuperar esa otra parte del relato.

La directora científica de 'El Prado en Femenino'. Esteban Palazuelos

¿Qué queda todavía por hacer para que este ámbito sea realmente más inclusivo?

Queda mucho camino por recorrer. No es un trabajo que pueda hacerse en uno o dos años. Forma parte de un proceso mucho más amplio relacionado con la igualdad y con la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Soy optimista porque creo que se ha avanzado muchísimo tanto en el estudio de las artistas como en el de las grandes promotoras. Pero todavía queda recorrido. En ese proceso, lugares como éste tienen una responsabilidad enorme, porque son quienes interpretan las colecciones y construyen el relato que recibe el visitante.

La investigación académica es imprescindible, pero llega a un público muy especializado. En cambio, el museo tiene la capacidad de transformar ese conocimiento en un relato accesible para millones de personas. Esa es una herramienta extraordinaria para cambiar la forma en que entendemos la historia.

Usted lleva más de veintiséis años investigando este tema. ¿Ha cambiado su percepción desde que comenzó a trabajar directamente con el Museo del Prado?

Muchísimo. Durante más de dos décadas desarrollé mi trabajo exclusivamente desde la universidad. Era consciente de que mis investigaciones llegaban, sobre todo, a otros especialistas.

Cuando entras en una pinacoteca como ésta descubres el enorme potencial que tiene la divulgación. Todo ese conocimiento puede convertirse en exposiciones, publicaciones, itinerarios, recursos digitales o series audiovisuales capaces de llegar a un público inmenso. Esa posibilidad de transformar la investigación en un conocimiento accesible para toda la sociedad es una experiencia verdaderamente enriquecedora.

El proyecto mantiene además contactos con iniciativas similares en otros grandes museos europeos, ¿correcto?

Sí. Colaboramos estrechamente con el proyecto Women of the Rijksmuseum, en Ámsterdam, y con Reframing Narratives en la National Gallery, en Londres. Existe una relación muy fluida entre ambas instituciones y compartimos experiencias de manera habitual.

Cada uno posee unas colecciones distintas y, por tanto, las aproximaciones son diferentes, pero el objetivo es el mismo: visibilizar el papel de ellas en la historia del arte. Tenemos proyectos conjuntos muy prometedores que nos ilusionan mucho.

Noelia García es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Esteban Palazuelos

Aunque esta tercera edición está llegando a su fin, el proyecto continúa desarrollando actividades durante todo el año.

Sí. Una de las iniciativas más importantes es Prado Extendido en Femenino, que lleva el proyecto a museos e instituciones españolas donde existen obras del Prado depositadas.

Además, hemos celebrado congresos, conferencias, editatonas, publicaciones, recursos audiovisuales y numerosas actividades divulgativas. Mientras todo eso sigue en marcha, ya estamos preparando la siguiente gran exposición, dedicada a Mariana de Austria.

¿Cuál es el principal reto a la hora de acercar una investigación tan especializada al gran público?

Ese desafío no es exclusivo de las pinacotecas, también lo es de la universidad. Hoy se insiste mucho en la necesidad de que el conocimiento generado por la investigación tenga una transferencia real hacia la sociedad.

En el caso del museo, esa función forma parte de su propia naturaleza. El visitante necesita herramientas para interpretar lo que está viendo y el recinto debe ofrecérselas de una manera comprensible.

Por eso, este programa desarrolla iniciativas muy diversas. Tenemos congresos para especialistas, publicaciones científicas, visitas guiadas, actividades familiares, recursos digitales, una serie audiovisual disponible en Canal Prado y nuevas colecciones editoriales como Creadoras del Prado, que reúne investigaciones sobre artistas y promotoras presentes en las colecciones de esta institución cultural.

El objetivo es que cualquier persona, independientemente de su edad o formación, pueda acceder a este conocimiento.

Este año, habéis articulado buena parte de vuestra programación en torno a tres grandes figuras femeninas.

Así es. Lo hemos denominado "el año de las tres Reinas". Comenzamos con Isabel de Farnesio, después llegará el protagonismo de Cristina de Suecia y continuaremos con Mariana de Austria.

Creo que ese planteamiento demuestra un compromiso sostenido. Hoy muchas instituciones están trabajando para dar mayor visibilidad a las mujeres, algo absolutamente necesario. Pero lo que realmente marca la diferencia es la continuidad. No basta con organizar una exposición puntual; hay que convertir esa mirada en una línea estable de actuación.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con esta iniciativa. Ha dejado de ser un proyecto temporal para convertirse en una de las líneas estratégicas del museo.

Noelia García durante la entrevista. Esteban Palazuelos

¿Podemos dar por hecho que habrá una cuarta edición?

Sin ninguna duda. Habrá una cuarta edición de El Prado en Femenino. Porque todavía queda mucho por contar y, afortunadamente, la historia del arte está llena de mujeres cuyo legado merece seguir siendo descubierto.