Alejandra Mato, jefa de gabinete de SailGP, la Fórmula 1 del mar: "Tienes que trabajar como un auténtico soldado"

Alejandra Mato ha construido su carrera a base de kilómetros, disciplina y una idea clara: no existen atajos para llegar a los grandes puestos, sino pequeños pasos diarios que terminan abriendo puertas.

Hoy es Chief of Staff de SailGP, una de las competiciones deportivas con mayor proyección internacional y también un mundo históricamente vinculado a los hombres.

Realiza su labor entre husos horarios y reuniones estratégicas, pero también desde la perspectiva de una madre que batalla con la conciliación familiar.

El último Gran Premio del continente americano tuvo lugar en Halifax, Nueva Escocia a finales de junio. Ahora, llega la parte de la liga europea con la cita de Portsmouth, Reino Unido.

En conversación con Magas, Mato habla del cambio que está viviendo el deporte femenino, del liderazgo de las mujeres, de la importancia de crear referentes y del reto de acercar la vela a nuevos públicos.

Pasaste de trabajar en la organización de eventos y la hospitalidad a ocupar un puesto de máxima responsabilidad como jefa de gabinete del Sail Grand Prix. ¿Qué habilidades crees que fueron decisivas para dar ese salto?

Creo que la clave ha sido trabajar mucho y hacerlo siempre con pasión. He tenido la suerte de dedicarme a cosas que me han gustado y eso te da una energía diferente. Cuando disfrutas de lo que haces, eres capaz de entregarte más, de aprender y de crecer tanto profesional como personalmente.

Mi trayectoria no ha sido un salto de un día para otro, sino una suma de pequeños pasos, de muchos años trabajando duro, demostrando lo que podía aportar y ganándome la confianza de las personas que han trabajado conmigo.

Siempre digo que no llegas a determinados puestos porque un día alguien decide colocarte ahí. Lo haces porque has construido ese camino.

Aunque ahora pueda parecer que ocupo un cargo de mucha responsabilidad, yo sigo sintiéndome como una más del equipo. Me gusta decir que soy un soldado más trabajando cada día para que la empresa crezca.

Alejandra Mato posa para un retrato. Cedida

En muchos sectores deportivos los puestos de decisión siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres. ¿Hubo un momento en el que fueras consciente de estar entrando en un terreno tradicionalmente masculino?

Sí, al principio era habitual estar en reuniones donde era la única mujer en la mesa. Pero nunca he sentido que eso me limitara. En SailGP siempre he tenido la sensación de que las personas llegan a los puestos por su capacidad, por su trabajo y por lo que aportan, no por su género.

Además, la realidad dentro de la compañía ha evolucionado mucho. Hoy nosotras estamos en puestos de liderazgo muy importantes: la directora de televisión, la directora de marketing y muchas otras profesionales forman parte de la estructura de decisión. Eso demuestra que el cambio es posible cuando las organizaciones valoran el talento.

Creo que lo importante es que te respeten por tu trabajo. Al final, el éxito profesional no te lo regalan: tienes que construirlo, demostrar lo que vales y aportar resultados.

¿Cómo fue la experiencia del último Gran Premio en Canadá?

Fue espectacular. Las condiciones del viento fueron fantásticas y el fin de semana de carreras tuvo una acción épica que culminó con la victoria del equipo español Los Gallos SailGP Team, que firmaron un merecidísimo triunfo tras una temporada sólida.

¿Qué expectativas tienes del próximo evento en Portsmouth?

Se trata de una ciudad con gran tradición náutica que, sin duda, tiene visos de ser un evento espectacular con la general en un momento muy emocionante.

El GP del Reino Unido será el octavo de los 13 que conforman la Temporada 6. Tendrá lugar antes del Spain Sail Grand Prix, nuestra joya que desembarcará en Valencia por primera vez el 5 y 6 de septiembre. Tenemos muchas ganas y emoción, tras cuatro exitosas ediciones en Cádiz.

¿Crees que la presencia femenina está creciendo también en la toma de decisiones dentro del deporte?

Sí, cada vez más. Estamos viviendo un cambio social importante en el que se nos empieza a valorar por nuestras capacidades y no por nuestro género.

Durante mucho tiempo se han puesto límites que no tenían sentido. Ser mujer no significa tener menos habilidad para liderar, tomar decisiones o asumir responsabilidades.

De hecho, muchas desarrollamos una aptitud enorme de organización y adaptación porque estamos acostumbradas a gestionar muchas cosas a la vez.

El deporte está cambiando y cada vez vemos más mujeres ocupando espacios donde antes no estaban. Es un proceso que todavía tiene recorrido, pero la evolución es evidente.

Russell Coutts (CEO de SailGP) junto a Alejandra Mato. Cedida

Has trabajado durante años para que Valencia entrara en la ruta. ¿Qué significa haberlo conseguido?

Una enorme satisfacción, porque detrás está el trabajo de muchas personas. Tener un equipo español en el Sail Grand Prix ya era un paso muy importante, especialmente en un país con una tradición náutica tan fuerte.

España tiene una historia enorme en vela olímpica y muchos grandes deportistas. Contar con un equipo nacional formado por atletas de primer nivel era algo muy especial.

Valencia representa una oportunidad fantástica. Es una ciudad con una relación muy importante con el mar, con un puerto extraordinario y con una afición que puede conectar mucho con la competición.

España vive un momento muy importante en la vela. ¿Es algo puntual o el principio de una etapa más grande?

Quiero pensar que es lo segundo. Queremos que la vela deje de ser percibida como un deporte lejano y acercarla a personas que simplemente disfrutan del espectáculo y de la velocidad.

Nuestro programa GP Inspire trabaja precisamente para acercar este deporte a los jóvenes y darles oportunidades para desarrollarse.

La vela tiene que abrir sus puertas y demostrar que puede ser emocionante, accesible y atractiva para nuevas generaciones.

¿Qué puede aprender este deporte de competiciones como la Fórmula 1 para llegar a más público?

La clave está en crear una experiencia completa. Cuando alguien viene a nuestro evento deportivo no viene solamente a una regata. Queremos que viva un día entero de entretenimiento.

Los barcos están muy cerca de la costa, los espectadores pueden ver a los atletas de cerca y la velocidad es un elemento espectacular. Nuestros barcos superan los 100 kilómetros por hora en determinadas condiciones y las carreras son muy intensas.

Queremos que alguien que no sabe de vela pueda venir, disfrutar y entender esta emoción. Igual que ocurre con la Fórmula 1 o MotoGP, se trata de crear algo que conecte con la gente.

¿Existe un liderazgo femenino diferente al masculino?

Sí hay ciertas diferencias, aunque no significa que uno sea mejor que otro. Las experiencias personales influyen mucho en la manera de liderar.

En mi caso, siendo mujer trabajadora y madre, además de viajar constantemente, tienes que desarrollar una capacidad de organización muy grande. Tienes que ocuparte de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de tus responsabilidades y aprender a gestionar prioridades continuamente.

Creo que eso aporta agilidad mental y una visión muy práctica. También es cierto que cada vez hay más hombres implicados en las tareas familiares y eso está cambiando mucho la sociedad. En mi caso tengo la suerte de contar con un marido que se ocupa muchísimo de mis hijos y eso es fundamental.

Alejandra Mato durante el New Zealand Sail Grand Prix. Cedida

Tu vida transcurre entre eventos, aeropuertos y diferentes husos horarios. ¿Cómo consigues conciliar?

Es muy complicado. Quien diga que es fácil probablemente no está contando toda la realidad. Siempre existe esa sensación de que podrías estar más tiempo con tus hijos o de que podrías hacer algo más.

Cuando estoy con mi familia quiero estar presente y dedicarles toda mi atención, y cuando trabajo trato de concentrarme al máximo en mi responsabilidad.

Para mí la clave está en cambiar el chip. Cuando salgo de casa no significa que me olvide de ellos, pero tengo que enfocarme en la tarea que tengo delante y hacerla lo mejor posible. La disciplina mental es fundamental.

También es importante disfrutar de lo que haces. De otro modo todo ese esfuerzo pierde sentido. Además, esa felicidad o frustración acaba afectando a tu entorno.

Se suele decir que las mujeres pueden tenerlo todo. ¿Estás de acuerdo?

Creo que la vida tiene etapas y hay que aprender a aceptar eso.

Soy una persona muy exigente conmigo misma, pero también he aprendido que hay que apreciar lo que tienes y valorar lo que has conseguido. Si estás continuamente pensando en lo que falta, nunca vas a sentir satisfacción.

En mi caso, tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona, de formar parte de un equipo increíble y de disfrutar de las personas con las que comparto tantos momentos. Eso también es parte del equilibrio.

Cuando eras niña, ¿tenías algún referente femenino al que admiraras?

Siempre fue mi madre. Era una mujer tremendamente trabajadora. Recuerdo verla llegar tarde a casa y cuando era pequeña no entendía por qué tenía que esforzarse tanto. Ahora, con mi propia experiencia, comprendo perfectamente todo lo que hacía.

En el deporte también los hay. Serena Williams, nuestras tenistas españolas y muchas otras han demostrado que podemos llegar a lo más alto.

Ahora estamos viendo un cambio enorme con disciplinas como el fútbol femenino, donde antes no se llenaban estadios y hoy vemos auténticas multitudes apoyando a los equipos. Es una transformación impresionante.

SailGP ha apostado por aumentar la presencia femenina en la competición. ¿Qué impacto está teniendo?

Hemos querido impulsar esa presencia femenina incorporando una navegante en todos los barcos. Creo que es una decisión que tiene un impacto muy importante porque crea referentes.

Una niña que hoy ve una regata puede imaginarse formando parte de ese mundo. Antes, muchas podían pensar que la vela profesional no era un camino posible porque no tenían ejemplos cercanos. Ahora ven que existe una oportunidad real.

Además, nuestro objetivo no es sólo competir, sino hacer crecer la vela y acercarla a más personas.

Alejandra Mato con Stefano Tsitsipas y Paula Badosa (ambos tenistas profesionales) en el SailGP de Dubái. Cedida

Si pudieras hablar con la Alejandra de hace 20 años, ¿qué le dirías?

Que disfrutara más del camino. Cuando empecé a trabajar dediqué muchísimo tiempo y energía a mi carrera y quizá dejé menos espacio para otras cosas.

No cambiaría lo que he hecho porque lo he aprovechado y me ha llevado hasta donde estoy, pero con la experiencia aprendes que también hay que cuidar el resto de tu vida.

Trabajar duro es importante, pero también lo es estar con las personas que tienes alrededor y encontrar un equilibrio.

¿Hay algún sacrificio que hoy no volverías a hacer?

Seguramente muchos relacionados con mi vida personal. He sacrificado tiempo con mi familia porque la exigencia de este sector es muy alta y yo decidí poner pocas barreras a mi carrera.

Pero no me arrepiento. He disfrutado muchísimo todo lo que he hecho y me ha permitido llegar hasta aquí. Ahora intento encontrar ese balance que quizá antes no buscaba tanto.