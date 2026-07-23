Cruz Sánchez de Lara es reconocida por 'Elle' como una de las 40 mujeres que redefinen la cultura española

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Lifestyle y Magas. Magdalena Siedlecki

Con motivo de la celebración de sus cuatro décadas, la revista ELLE impulsa una iniciativa para reconocer a las mujeres responsables de transformar el presente y construir el futuro desde distintos ámbitos profesionales y sociales.

Bajo esa mirada, ELLE 40x40 Talento Femenino va desvelando cada semana diez de los nombres que integran este listado concebido como un retrato del liderazgo femenino en el que se integran 400 profesionales.

En la categoría Mujeres de Palabra figura Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Lifestyle y Magas. En su trayectoria, esta ha consolidado una voz literaria propia dentro del panorama narrativo español.

La selección de ELLE parte de una premisa clara: la literatura y la comunicación continúan siendo dos de la herramientas más eficaces para interpretar la realidad, generar conversación e impulsar cambios sociales.

La inclusión de Sánchez de Lara reconoce tanto su aportación al ámbito periodístico como una carrera literaria que ha encontrado en la novela histórica un espacio para rescatar figuras femeninas que desempeñaron un papel decisivo en momentos clave para la humanidad.

Su llegada a esta lista coincide, además, con la buena acogida de su última obra, Las gobernadoras (Espasa, 2026), una novela que profundiza en el poder, la inteligencia y la capacidad de decisión de mujeres que, desde posiciones a menudo invisibilizadas por los relatos oficiales, contribuyeron a modelar la historia.

Con una cuidada labor de documentación y una narrativa que combina rigor y pulso creativo, Sánchez de Lara vuelve a situar a estas líderes en el centro del relato.

La autora ha convertido esa recuperación de referentes femeninos en una de las constantes de su producción literaria.

A través de personajes complejos y de una mirada que huye del maniqueísmo, sus novelas invitan a reflexionar sobre el liderazgo, la memoria y el papel que muchas mujeres desempeñaron en contextos donde su protagonismo quedó diluido con el paso del tiempo.

Este reconocimiento llega en un momento en el que la literatura escrita por mujeres vive una etapa de especial visibilidad y diversidad.

Lejos de responder a una única tendencia, las autoras españolas exploran géneros, estilos y temáticas muy diferentes, contribuyendo a enriquecer un ecosistema cultural en el que conviven la ficción histórica, el ensayo, la narrativa contemporánea o la divulgación.

La presencia de la abogada y escritora en este listado también refleja una trayectoria que transita entre dos ámbitos estrechamente vinculados: el periodismo y la literatura. Ambas disciplinas comparten la voluntad de contar historias capaces de explicar el mundo desde perspectivas diferentes, ya sea a través de la información o de la ficción.

En su caso, ese diálogo entre ambos lenguajes ha permitido construir una obra que combina el interés por los acontecimientos históricos con una especial sensibilidad hacia las biografías femeninas.

Con la iniciativa de ELLE se reivindica el papel de creadoras, comunicadoras y artistas cuya influencia trasciende sus respectivos sectores.

El proyecto busca poner en valor el impacto cultural de mujeres que no sólo destacan por sus logros profesionales, sino también por su capacidad para inspirar nuevas generaciones y ampliar el espacio que ocupan las voces femeninas en el debate público.

La elección de Cruz Sánchez de Lara se inscribe precisamente en esa idea de liderazgo cultural entendido desde la creación, la divulgación y el compromiso con las historias que merecen ser contadas.

Al final del recorrido, se habrán elegido 400 españolas con trayectorias brillantes.

En un momento en el que el panorama cultural español reivindica referentes diversos y miradas capaces de enriquecer el relato colectivo, reconocimientos como el de ELLE subrayan la relevancia de quienes, desde la escritura y la comunicación, contribuyen a ampliar los horizontes de la cultura contemporánea.