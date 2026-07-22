Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente: "Nuestras empresas facturan 200.000 millones anuales"

En la actualidad, los negocios no sólo conviven con los grandes casos de éxito, sino también con la incertidumbre económica, la presión regulatoria y la transformación tecnológica.

Con este contexto como telón de fondo, la excelencia ha dejado de ser un objetivo aspiracional para convertirse en una necesidad estratégica.

Esto, que parece una percepción nueva, es una premisa que lleva asentada en la Comunidad de Madrid desde hace 25 años.

Entonces, la región decidió crear una herramienta para reconocer a aquellas organizaciones que fueran capaces de demostrar, con criterios objetivos, que gestionan bien, innovan y sitúan a las personas en el centro.

Hoy ese proyecto se llama Madrid Excelente y se trata de uno de los principales referentes de calidad corporativa en España.

Elena Mantilla, su directora general, habla de lo que significa exactamente el distintivo, su evolución y la proyección de futuro del mismo, que no entiende de fronteras, sólo de mejora continua.

El sello de Madrid Excelente lleva 25 años funcionando en la Comunidad de Madrid. Cedida

¿Cómo impulsa la Comunidad de Madrid, desde la administración pública, un modelo de excelencia corporativo que se ha convertido en el estándar de referencia para las empresas en España?

Madrid Excelente nació hace 25 años como una apuesta del Gobierno de la CAM por elevar el nivel de competitividad de la región a través de la colaboración público-privada.

La idea es sencilla pero poderosa: si queremos que los negocios sean mejores, necesitamos darles un espejo en el que mirarse y una hoja de ruta para progresar.

Eso es lo que hace el sello desde la administración: acompañar a las compañías en este proceso de evaluación y reconocer a aquellas organizaciones que han demostrado tener una gestión y una gobernanza sólidas, además, por supuesto, de una cultura ejemplar centrada en las personas.

Y lo hacemos con un proceso independiente, técnico y reputacionalmente exigente.

El resultado es que hoy somos el único estándar oficial de calidad corporativa avalado por una administración autonómica en España.

Excelente es una palabra exigente y distintiva, ¿qué implica para una empresa obtener este sello y formar parte de esta comunidad?

Es un proceso riguroso con varias fases. Primero, deben mirar su organización desde dentro y responder un cuestionario de 130 preguntas que evalúa 10 áreas clave de gestión: desde cómo se toman las decisiones estratégicas o cómo se gestiona el talento hasta cómo se integra la sostenibilidad en el negocio.

Después, un evaluador externo e independiente hace una visita para verificar que todo lo declarado es real. Y finalmente, una comisión de calidad valora si esa entidad es digna, también a nivel reputacional, de llevar nuestro sello.

Cuando una empresa supera ese proceso, ocurren tres cosas:

Primero, obtiene esa garantía reputacional. Alguien externo avala que eres lo que dices ser.

Segundo, recibe un informe que le obliga a identificar sus fortalezas y áreas de mejora.

Y tercero, si trabaja bien ese feedback, emerge una ventaja competitiva real, tanto de cara al mercado como internamente, porque refleja una compañía sana y madura.

Elena Mantilla confirma que el distintivo vive un momento histórico. Cedida

En un entorno global de incertidumbres, ¿cómo se asegura Madrid Excelente de que su sello sea un motor real de transformación y no sólo una aspiración?

Precisamente en entornos volátiles a nivel económico, geopolítico y regulatorio es cuando tiene más valor. Las compañías necesitan señales que reduzcan el ruido.

Madrid Excelente funciona como una de esas señales: le dice al mercado, a los clientes y a los socios que esta organización ha pasado por un proceso de evaluación riguroso y que tiene sistemas de mejora continua instaurados.

Más allá de una foto o de un logo expuesto en el escaparate o en la web, vienen buscando algo mucho más valioso: un apoyo que les ayude a reflexionar sobre su gestión, a diferenciarse cuando todo está cada vez más saturado y a conectar con una comunidad empresarial que comparte sus valores y con la que pueden establecer sinergias.

Lo que hemos aprendido en 25 años es que las organizaciones mejor preparadas para afrontar momentos difíciles no son las más grandes ni las más rentables, sino las que tienen mejores sistemas de gobierno. Las que saben quiénes son, hacia dónde van y cuál es su propósito.

Y ese aprendizaje se traduce también en innovación: acabamos de incorporar el distintivo Lugar Ciberseguro, porque la excelencia hoy también pasa por cómo gestionas tu seguridad digital.

Si tuviera que resumir la esencia de la excelencia madrileña en tres palabras que expliquen por qué Madrid Excelente funciona, ¿cuáles serían?

Rigor, confianza y comunidad.

La primera, porque sin un proceso de evaluación independiente y exigente el sello no tendría tanto valor.

La segunda, porque ese rigor es precisamente lo que hace que el mercado, los clientes y los socios lo reconozcan como una señal fiable.

Y la última, porque esta es una familia de casi 300 empresas que comparten valores, se conocen, hacen networking de alto impacto y se ayudan mutuamente a crecer. Esa dimensión colectiva es lo que no tiene ningún otro estándar comparable en España.

¿Cómo definiría Madrid Excelente hoy y cómo lo visualiza en los próximos cinco años, tras un crecimiento que no tiene precedentes? Si tuviera que destacar alguna de las iniciativas que tienen entre manos, ¿cuál sería?

En la actualidad, atravesamos un momento histórico: desde 2023, 127 nuevas entidades se han incorporado. Por otro lado, sumamos cerca de 300 compañías acreditadas en más de 40 sectores, que generan conjuntamente más de 700.000 empleos y una facturación anual superior a los 200.000 millones de euros.

Y todo esto ocurre en una región que lidera la creación de negocios en España.

En 2025, registró su cifra más alta, con casi 21.000 empresas constituidas, fruto del modelo impulsado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso: menos burocracia, fiscalidad competitiva y una apuesta decidida por el talento.

Ese ecosistema es el caldo de cultivo perfecto para que la excelencia florezca, y Madrid Excelente es la institución que la certifica y le da nombre.

Por eso, ahora miramos al crecimiento cualitativo. En cinco años me gustaría ver nuestro distintivo como referente indiscutible de calidad corporativa en España y en Europa: una comunidad más grande, más diversa y más internacional.

Los estándares de calidad por los que se mide Madrid Excelente no sólo sobresalen en España. Cedida

Entre las iniciativas que lideran actualmente, ¿cuál refleja mejor la misión del sello: elevar la competitividad, impulsar la innovación y fortalecer el tejido empresarial?

Estamos llevando a cabo muchas, pero si tuviera que destacar una, elegiría Lugar Ciberseguro.

Por un lado, resulta evidente que la ciberseguridad es hoy una dimensión crítica de cualquier organización, y por otro, ejemplifica perfectamente aquello en lo que estamos trabajando para que sea Madrid Excelente: una institución que anticipa los desafíos del entorno y adapta sus estándares antes de que el mercado los exija.

Porque una empresa sobresaliente tiene mecanismos internos de escucha y revisión estratégica que le permiten adelantarse a los riesgos y crisis. Este distintivo es un reflejo de esa filosofía aplicada a nosotros mismos.

Otra que estamos impulsando es Madrid Excelente Talks, foros de alto nivel para directivos en los que contamos con profesionales y líderes de distintos ámbitos para reflexionar sobre temas relevantes y actuales, además de generar networking de alto impacto entre las entidades que operan en nuestra región.

Madrid se presenta en muchas ocasiones como un oasis de oportunidades en España. ¿Cómo se entrelaza ese ADN competitivo con la filosofía de Madrid Excelente?

La Comunidad de Madrid y la excelencia son sinónimos. Hoy es un polo de atracción de talento, inversión y de empresas de toda España y de fuera de nuestras fronteras.

Ese dinamismo es el resultado de un ecosistema donde la administración, las compañías y las instituciones trabajan juntas.

Madrid Excelente es, en esencia, una expresión institucionalizada de esa colaboración público-privada. Fue creada precisamente con ese fin hace 25 años.

Nuestra Gala de Premios Excelentes es quizá el ejemplo más visible de cómo funciona ese vínculo: los CEO y los directivos de las entidades certificadas comparten espacio con autoridades y altos cargos de la región, generando conexiones que van mucho más allá de un evento.

Cuando una empresa obtiene el sello, no sólo recibe una certificación: entra a formar parte de una red de organizaciones que representa lo mejor del tejido económico madrileño. Y eso tiene un valor añadido incalculable.