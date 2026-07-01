Reese Witherspoon, sobre el estreno de la serie 'Elle': "Es el momento de empoderar a las jóvenes para que alcen la voz"

La actriz y productora ejecutiva Reese Witherspoon en un acto público en Los Ángeles, California (EEUU), el 7 de junio de 2026. Mario Anzuoni Reuters

25 años después del estreno de Una rubia muy legal, tenemos claro que Elle Woods no es fácil de olvidar. Precisamente Elle (Prime) funge como una precuela para contar una parte crucial de la adolescencia de la inolvidable y entrañable rubia experta en moda y abogada.

"Estamos enormemente orgullosos de haber podido realizar esta serie", comentaba hace unos meses Reese Witherspoon, en calidad de productora, a un selecto grupo de periodistas internacionales.

"Nos pareció un momento muy importante para empoderar a las mujeres jóvenes para que alcen la voz y expresen cómo quieren que funcione el mundo, cómo quieren desenvolverse en él, y Elle Woods representa toda esta ideología verdaderamente positiva", sostenía la actriz sin ocultar su entusiasmo.

Con un emotivo y divertido vídeo publicado en Instagram, la misma Reese dio a conocer en febrero de 2025 que Lexi Minetree (Psycho Paramedic, Broken) interpretaría a la versión adolescente del personaje.

"¡Me encanta ella!", exclamaba emocionada Witherspoon sobre la joven actriz que fue escogida tras presentar un vídeo en el que se le ocurrió recrear el que Elle Woods envió a Harvard para su admisión en la facultad de Derecho.

"Fue extraño verla por primera vez porque se parece mucho a mí en muchos sentidos; crecimos en un entorno muy similar, en un pueblo pequeño en el sur de Estados Unidos, albergando muchos sueños", relataba Reese, admitiendo que "me ha impresionado muchísimo su profesionalismo y también su alegría".

Lexi Minetree dará vida a la Elle Woods adolescente. Cedida Prime

Si alguna vez te preguntaste cómo se forjó la presidenta de la hermandad Delta Nu, y cuándo y cómo llegó el chihuahua Bruiser a su vida, la serie Elle (Prime), creada por Laura Kittrell (Insecure (2016), High School (2022) ), se aventura a narrarlo a lo largo de ocho capítulos.

No está de más recordar que Elle en Una rubia muy legal (dirigida por Robert Luketic) nos enseñó que la apariencia física, el amor hacia el rosa y la moda o la ambición no están para nada reñidos con la inteligencia.

Además de explosionar con gracia y elegancia una buena cantidad de estereotipos hacia las rubias, Elle también nos dejó clara la importancia de la sororidad frente a la rivalidad entre féminas que (sobre todo los hombres) han estado alimentando durante siglos, así como reconocer que no siempre un varón en tu vida es todo lo que necesitas.

La actriz Reese Witherspoon en 'Legally Blonde' (2001). Archivo

No es de extrañar que la figura de la novela Legally Blonde (escrita por la estadounidense Amanda Brown, que se basó en sus propias vivencias), se convirtiera, contra todo pronóstico, en una especie de símbolo feminista, a pesar de muchos debates, originando un incremento en las cifras de mujeres matriculadas en las facultades de Derecho alrededor del mundo.

La forja de Elle

La serie se inicia justo cuando esta se dispone a celebrar sus 16 años. Es un día soleado de 1995 y, mientras se escucha Fantasy de Mariah Carey, entramos en la mansión de los Woods, ubicada en Bel Air (Los Ángeles), ya repleta de sus amigas y amigos.

Pasada la fastuosa y rosada celebración, debido a que su padre cirujano plástico le salió mal una rinoplastia, los padres de Elle deciden poner un par de kilómetros de distancia hasta que se olvide ‘el percance’. Fijan como destino Seattle.

En esa ciudad, donde llueve casi todos los días, la risueña Elle empieza a asistir al instituto, y el choque no se hace esperar. ¿Cómo encajar en pleno apogeo de la subcultura grunge? Ese es uno de sus grandes retos.

Su carisma y explosión de colores pasteles la hacen que sea percibida como ‘la rara’. No por nada Creep, de Radiohead, se deja escuchar en varios episodios.

La lectora empedernida de Cosmopolitan entra en contacto con algo parecido a una realidad paralela: la de la conservación del medioambiente, la del consumo consciente, la de las reivindicaciones sociales, la del feminismo, la del vegetarianismo, la de la defensa de la justicia.

Fotograma de la serie. Cedida Prime

En esa Elle adolescente reconocemos la agudeza de la de Una rubia muy legal, así como su creencia en que la fuerza está en la unión de la gente, también su empeño en no darse por vencida; y cuando se escucha a ella misma decir que tira la toalla, declara: "¡Este lugar [refiriéndose a Seattle] no me va a cambiar!"

Spoiler: no la cambia. Más bien el nuevo entorno, las nuevas amistades, y los encuentros y desencuentros con sus padres la pulen, la construyen, la ayudan a convertirse en la Woods que hemos visto en las películas.

A pesar de que Elle adolece del tono de comedia de las películas que conocemos, y está planteada más desde el punto de vista de un drama juvenil de instituto, resulta interesante el camino de la forja de la abogada en su adolescencia.

En espera de la tercera

Para Reese Witherspoon no hay mejor personaje que Woods cuando se piensa en "mujeres auténticas, sin complejos y ambiciosas, con la mira puesta en construir comunidad y hacer del mundo un lugar mejor", tal como describe.

'Elle' llegará a la plataforma el 1 de julio. Cedida Prime

Escuchándola, se puede hasta pensar que Elle constituyó un impulso definitivo para que Reese construyera lo que hoy es todo un imperio millonario.

Con su productora Hello Sunshine (fundada en 2016, vendiendo parte de la misma en 2021 por casi 800M), ha revolucionado el storytelling en la televisión (Big Little Lies, The Morning Show, Todos quieren a Daisy Jones) y en el cine (Perdida, Alma salvaje, La chica salvaje), poniendo en valor las historias protagonizadas por féminas y centradas en ellas.

"Producir es genial, es casi como ser el coordinador de una gran fiesta, o de una gran operación política o militar, como quieras verlo", comentaba sobre esta función que la ha colocado en otro lugar dentro de la industria audiovisual.

"Trabajar desde los 14 años ha sido una parte importante porque siempre he formado parte de un equipo, y te das cuenta de que, a medida que te haces mayor, pasas a formar parte de otro equipo, si tienes la suerte de llegar a un puesto de liderazgo", explicaba su evolución.

Y reconocía la artista y productora "que me siento muy ilusionada con esta etapa de mi vida, en la que, en cierto modo, estoy empezando a llevar las riendas".

A pesar de su fama, de haber encarnado tantas féminas diferentes y de ser una de las mujeres más poderosas dentro de la industria del entretenimiento, Elle sigue siendo uno de los personajes insignias de la oscarizada actriz.

No es un secreto que desde hace años se está desarrollando lo que sería la tercera entrega de las aventuras de la Woods adulta, en la que participan las dos guionistas de la cinta de 2001, Karen McCullah Lutz y Kirsten Smith, junto a la conocida actriz y guionista Mindy Kalling, y que tendría como protagonista a la misma Witherspoon.

Después de graduarse en la primera entrega, en Una rubia muy legal 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blond, dirigida por Charles Herman-Wurmfeld, 2003) vimos entrar a la protagonista en la arena política de Washington para defender los derechos de los animales, inspirada por el chihuahua Bruiser.

¿Acaso es posible que Elle llegue a plantearse convertirse en candidata presidencial? Reese Witherspoon ríe de buena gana ante esa posibilidad. "¡Sería muy divertido!", admitía, y contó que a raíz del desarrollo y producción de la serie Elle, corroboró el interés que aún despierta la adultez de Elle Woods.

La joven Elle Woods en una de las escenas de la serie. Cedida Prime

"Cuando pregunto qué creen que estaría haciendo ella ahora mismo, responden que la ven desde como jueza de la Corte Suprema pasando por política internacional y hasta como presidenta de Estados Unidos de América, ¡es asombroso!", afirmaba riendo.

Otra muestra de la simpatía hacia Elle Woods la encontró en Harvard cuando fue invitada el año pasado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Negocios para conversar sobre cómo el contenido audiovisual centrado en mujeres ha cambiado la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y a las creadoras en los últimos años.

Allí, precisamente donde se licenció el personaje y nos dejó un icónico discurso de graduación, Reese se dio cuenta de que después de 25 años "sigue teniendo una gran resonancia, ¡es una locura!", revivía sus sensaciones.

"Definitivamente creo que necesitamos un personaje así, que esté impulsado por un propósito, por optimismo e ideología con la que todos nos identifiquemos", sostenía, "uno que hace lo correcto, que es buena persona, que lucha por lo que es justo, pero que también se enfrenta con alegría a las fuerzas opuestas".

Para Reese Witherspoon, Elle es "una guerrera dichosa a la que le encanta ir vestida de rosa, superando todos los malentendidos que su persona produce en los demás".

Retoma la conversación sobre el proyecto anunciado desde hace unos años: "Sería genial una tercera película. Creo que a la gente le encantaría, pero tiene que ser tan buena como la primera, y eso lleva su tiempo". Y da una explicación de la demora: "La cosa es que soy un poco perfeccionista, y no quiero ofrecer nada que sea mediocre".

Por lo pronto, allí está la serie Elle, cuya segunda temporada fue anunciada semanas antes del estreno mundial de la primera, lo cual es una muestra más de las querencias hacia el icónico personaje de Elle Woods.