Rosa Garrido, la onubense que realiza reportajes de boda por el mundo: de Huelva a Abu Dhabi, pasando por América

Cuando dos personas deciden dar el paso de casarse, hay detalles esenciales para hacer de ese día un momento inolvidable, como los recuerdos.

No muchas profesionales españolas tienen la capacidad de capturarlos con tal intensidad y sensibilidad como Rosa Garrido, la onubense que ha logrado convertir su habilidad en el arte de realizar reportajes de boda internacionales.

Su historia comenzó en un pequeño estudio de Huelva, situado en pleno centro de la ciudad hasta convertirse en una de las principales fotógrafas nupciales del panorama nacional, con gran exposición internacional.

En 2019, alcanzó un hito que marcó su trayectoria: fue elegida entre los 30 mejores del mundo por la prestigiosa publicación neoyorquina Rangefinder Magazine, dentro de su listado 30 Rising Stars of Wedding Photography.

Este reconocimiento global la situó de inmediato en la élite del sector, al convertirse en la primera mujer española en recibir este galardón.

Un inicio modesto

Su trayectoria comenzó en la céntrica calle Berdigón, con parejas locales, que fueron las primeras personas para las que realizó reportajes de boda.

Su éxito lo achaca a tener "confianza en sí misma", aunque recalca que no fue algo inmediato.

En todo caso, destaca como una de las claves de su trabajo su pasión por la fotografía y su modo de ver la vida a través de la cámara: "Intento hacer de cada reportaje una historia única".

Explica que su dedicación simplemente fue algo que surgió de modo natural, fruto de la casualidad, sin haberlo previsto.

Rosa Garrido, durante una sesión de clases con alumnos. Cedida

"No era un sueño de pequeña. La primera vez que cogí una cámara fue en la tienda de Zara y todos pensaron que se me daba bien capturar momentos", asegura.

Estos primeros reportajes fueron a personas de su entorno, concretamente en marzo de 1993 en su Huelva natal, tal y como explica: "Recuerdo las primeras bodas que hice en España, eran personas de mi familia, que confiaban en mí. Iba con muchísimas ganas, sin grandes medios técnicos, pero una implicación total".

Además, señala que le tiene un "gran cariño" a estos trabajos y que trataba de "crear un recuerdo imborrable, tanto para la pareja como para mí".

Alcance internacional

Su figura cotiza al alza, ya que ha logrado expandir su creatividad fuera de nuestras fronteras, inmortalizando a parejas en numerosos lugares del mundo.

Entre la larga lista de países en los que ha realizado un reportaje de bodas se encuentran los principales destinos europeos, con Italia, Reino Unido o Francia a la cabeza, así como lugares de África.

Ha sido capaz de llevar su arte fotográfico hasta lugares exóticos como Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, Estados Unidos, China, Argentina o Bielorrusia.

Su dimensión internacional no es una anécdota puntual sino que, tal y como Rosa ha señalado en declaraciones a Magas, se debe a la evolución natural de su carrera.

El primer lugar alejado de España en el que hizo un reportaje de bodas fue en Marrakech, hace 28 años, concretamente en 1998. Admite que nunca la olvidará, al considerarla un "verdadero salto al vacío", ya que fue donde tomó conciencia de su capacidad y la creatividad que poseía para contar historias a través de la fotografía.

La onubense, durante un evento de fotógrafos de boda internacional. Cedida

Además, Garrido señala que las redes sociales la han ayudado a dar el salto hacia el terreno internacional, con Instagram como principal mecanismo. "Gracias a estas plataformas, mi trabajo empezó a viajar lejos de Huelva, dándome la oportunidad de contar historias de amor en todo el mundo", explica.

El valor económico

El coste y tiempo que una fotógrafa de boda internacional dedica va más allá de los billetes de avión. Detrás de la imagen de una mujer viajando por el mundo para capturar historias de amor existe una realidad más compleja, donde la logística, la planificación y el desgaste forman parte de cada día.

Sobre las diferencias entre los destinos internacionales y un enlace en territorio nacional, expone: "Los reportajes fuera de Europa son más beneficiosos, ya que tienen presupuestos más altos, pero implica mayor desgaste".

En el puente de Brooklyn, durante un trabajo fotográfico. Cedida

Respecto al coste, señala que, aunque puede variar dependiendo del contexto. "Cuando se interesan por mis servicios, les transmito las condiciones económicas y que todos los gastos asociados a la boda, como la estancia o el transporte, van incluidos en el presupuesto", recalca.

"La cifra se encuentra en torno a los 7.000 euros cuando es un reportaje internacional", añade.

Trabajos realizados por Rosa Garrido en su portfolio. Rosa Garrido

También transmite la importancia de plantear correctamente el reportaje fotográfico desde el momento en que la pareja que la contacta se interesa por sus servicios: "Lo más común es estar fuera entre tres y cuatro días. Intento llegar siempre con margen, para conocer a la pareja con antelación. Es importante integrarte en el enlace y ser uno más".

Coste y producción: off camara

El trabajo de una fotógrafa de bodas no es sólo acudir a una celebración, realizar unas fotografías y tratar de lograr las mejores sonrisas de la pareja. Así lo explica Garrido: "Mi trabajo comienza antes de llegar, desde que salgo de casa".

En ese momento, empiezan las tareas. Desde que llega al lugar de la celebración, debe revisar cuál puede ser la mejor postura, la mejor toma fotográfica o qué elementos decorativos son importantes para darle carácter especial.

Reportaje de bodas en Tailandia. Rosa Garrido

Después, empieza otra parte del trabajo para dar forma a la historia que trata de contar. Aunque asegura que el uso de la inteligencia artificial puede acelerar determinados procesos, es partidaria de realizar la edición de modo manual.

"Dedico más de 40 horas a esto. Ninguna IA puede sustituir mi modo de ver el mundo a través de una foto y la forma en la que trato de contar las diferentes historias de amor", resume.

Reportaje fotográfico realizado por Rosa en Emiratos Árabes Cedida

Para la correcta realización de su trabajo, es importante invertir “grandes sumas de dinero” en material que permita hacer una correcta edición, como ordenadores de última generación, que dispongan de procesadores de alto rendimiento.

Es por ello que recalca, para los jóvenes que quieran emular su trabajo, que requiere de una inversión inicial aproximada de 10.000 euros, para contar con varias cámaras, ordenador de altos recursos, discos duros, software profesional... aunque "lo importante es la ilusión por contar historias", señala.

Una boda internacional no consiste únicamente en tomar un avión, cambiar de idioma o paisaje. Para una fotógrafa como Rosa, supone entrar en universos culturales distintos donde cada ritual de la celebración es diferente.

“La ropa y las costumbres influyen mucho, aunque los sentimientos son universales”, es algo que trata de recalcar, ya que considera que más allá de las diferentes creencias y rituales, lo que ha aprendido gracias a su trabajo es que “todos tienen la misma ilusión cuando se van a casar”.

Congresos y workshops

El impacto de su estilo y su capacidad de contar historias únicas y de realizar reportajes de autor se percibe en los distintos proyectos y congresos en los que ha participado, así como su programa de workshops y talleres formativos, donde comparte sus conocimientos con fotógrafos de todo el mundo.

Ha sido invitada como ponente en congresos de fotografía de alto rango mundial, como el WPPI (Wedding & Portrait Photographers International) en Las Vegas, considerado uno de los mayores encuentros de fotografía de bodas y retratos del mundo.

En 2022, se convirtió en la primera española en impartir ponencias allí, hablando sobre narrativa visual ante una audiencia global, en un evento que supuso un nuevo impulso en su carrera.

En 2025, su presencia como ponente en el Congreso FDF Argentina, celebrado en Mar del Plata, reafirmó su papel como referente internacional, subrayando su influencia en América.

Aunque este tipo de eventos son espacios cerrados para profesionales, su inclusión en ellos como invitada internacional pone de manifiesto el valor de su trabajo.

Respecto a su futuro, ha señalado en palabras a este medio que sigue enfocada en proyectos internacionales y que continuará acudiendo a los distintos congresos donde se le invite, para seguir cultivando una pasión por la fotografía de boda e interés por el trabajo que realiza cada día.

De hecho, para aquellos que deseen aprender de ella, es posible contactarla a través de su página web, contando con unos talleres que no sólo enseñan las técnicas que emplea durante su trabajo, sino que también ayuda a construir una carrera en un mercado global competitivo.