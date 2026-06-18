Cruz Sánchez de Lara y Luis María Ansón presentan 'Las gobernadoras' en Madrid en una cita en Casa de América

El sol de junio besa la céntrica Plaza de Cibeles de Madrid, atravesada en diagonal por Casa de América, el espacio que ha acogido en la tarde de hoy, jueves 18 de junio, la presentación en Madrid de Las gobernadoras (Espasa, 2026), el último libro de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Poco a poco el Salón de Embajadores de la emblemática ubicación madrileña ha ido llenándose no sólo de asistentes, sino de un sentimiento que va más allá del afán por la lectura: el cariño hacia la autora.

Entre los presentes hay nombres que destacan de forma natural, como el de la periodista y escritora Nativel Preciado, ganadora del Premio Maga de Magas a la Trayectoria en 2025; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas y 'Top 100 Honoraria'; o, por supuesto, Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL.

En esta ocasión, Sánchez de Lara se ha sumergido en sus propias raíces para arrojar luz sobre esas historias familiares que a veces se destierran al altillo.

Las mismas que están plagadas de secretos y de vaivenes protagonizados por mujeres que, en su momento, fueron silenciadas a la par que, desde la sombra, escribían el devenir de los tiempos.

Cruz Sánchez de Lara presentó 'Las gobernadoras' (Espasa, 2026) en Málaga hace tan sólo unas semanas. Esteban Palazuelos

De forma puntual, la vicepresidenta ejecutiva de este diario ha llegado al lugar que hoy ha acogido la historia de sus páginas y la de su familia. De su brazo, un icono del periodismo español, Luis María Ansón, su interlocutor en la presentación de esta jornada.

Para inaugurar la cita, Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL y parte del comité de dirección del periódico, ha sido la encargada de ir hilando las presentaciones de cada uno de los que han intervenido a lo largo de la tarde.

En primer lugar, el anfitrión de la velada, León de la Torre, director general de Casa de América, que ha destacado de Cruz Sánchez de Lara el "respeto a los tuyos y a la historia".

León de la Torre durante su intervención. Esteban Palazuelos

Además, ha loado su trabajo extremadamente documentado sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos en una novela que combina "recreación histórica y aprendizaje con un estilo muy poderoso".

Además, ha añadido en su discurso que este tipo de obras permiten conectar mejor con nuestro legado y que Las gobernadoras persigue precisamente eso.

"Nos invita a reflexionar sobre cómo se ha contado la historia y quiénes se han quedado fuera de los relatos tradicionales", ha comentado, haciendo referencia a esas mujeres cuya influencia fue decisiva, aunque durante mucho tiempo, "demasiado", opacada.

A continuación, Ana Núñez-Milara ha presentado a Rosa Pérez, editora de Espasa, que ha hecho especial hincapié en el agradecimiento a la autora: "Estamos muy satisfechos de verte crecer con cada libro; con cada uno afinas más la mirada. Fue una sorpresa cuando Cruz llegó con esta idea y le dijimos que era un reto... Pero ha sido un éxito".

Rosa Pérez, editora de Espasa, con el salón repleto atento a sus palabras. Esteban Palazuelos

"Publicar esta novela nos hace mucha ilusión porque la vemos dentro de esta tradición de grandes historias bien contadas, con personajes marcados por el destino y el conflicto", ha dicho.

Y es que, como ha recalcado Pérez, se trata de libros que se leen con placer, pero de ellos sales sabiendo algo más o mirando lo que ya conoces de otra manera. "Sé todo lo que has trabajado y has sabido dar voz a aquellos que no la tenían", ha mencionado.

A continuación, Núñez-Milara ha dado paso a Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, que ha señalado que al sumergirse en Las gobernadoras hizo lo que habitúa, buscar de inmediato a personajes que le dan sentido a lo que va leyendo.

"Nada más abrir la primera página vi que salía una niña encantadora que me cogía de la mano y me decía 'ven conmigo a descubrir esta historia'. Hacía falta una escritora con muchísima muñeca narrativa para incluir en este lienzo cada detalle. Y Cruz tiene esa capacidad", ha destacado.

Mariano de Paco ha pronunciado un emocionante discurso. Esteban Palazuelos

Igualmente, ha querido tener también unas afectuosas palabras para Pedro J. Ramírez, al que ha catalogado como un "periodista valiente y uno de los principales defensores del pensamiento, la discrepancia y, por supuesto, la libertad".

Lo mismo ha hecho con Luis María Ansón, al que ha alabado por "haber luchado siempre por el buen periodismo, la buena literatura, la lengua española y, sobre todo, mi querido teatro".

En su discurso, también ha aprovechado para comentar que Cruz Sánchez de Lara será invitada del IV Salón Literario Pilar de Valderrama en la celebración del centenario de la Generación del 27.

Tras la intervención, ha tenido lugar la distendida conversación entre Luis María Ansón y la autora. Al inicio de la misma, por supuesto, Cruz Sánchez de Lara ha dirigido unas palabras de agradecimiento y admiración a su interlocutor, al que ha calificado de referente.

Después de eso, ambos se han enzarzado en una interesante conversación que ha dejado claras varias cosas: el arduo trabajo de investigación histórica que ha realizado la escritora en su cuarta novela; el amplio conocimiento que ha generado en ella eso, no sólo en cuanto al periodo cronológico, sino también sobre sus raíces; y cómo Ansón es un fan acérrimo de la escritura de Sánchez de Lara.

Entre divertidas anécdotas y comentarios, el mítico periodista ha señalado "el castellano de primer orden" que maneja la autora en cada una de sus novelas, ya que también ha referido Cazar leones en Escocia (Espasa, 2022).

Luis María Ansón, el compañero de conversación de Cruz Sánchez de Lara en la jornada de hoy. Esteban Palazuelos

Por último, ha intervenido Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, que ha comentado nada más empezar su intervención ante los presentes que "para nada hago un esfuerzo estando aquí. Es un honor".

Igualmente, ha comentado cómo Cruz Sánchez de Lara ha construido una novela sobre mujeres que marcaron la historia y abrieron camino en un país con el que "compartimos un pasado común y una cultura".

Sus palabras han proseguido en una serie de halagos hacia la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Ha hablado de su capacidad literaria para conectar a muchos lectores de diferente espectro, su empatía, su generosidad desinteresada y su habilidad para tejer redes, crear círculos y compartirlos.

La intervención de Susana Sumelzo ha sido la última de la velada. Esteban Palazuelos

Por supuesto, en sus palabras ha salido a relucir el buen hacer como abogada de Sánchez de Lara, de cuya amistad ha dicho sentirse muy orgullosa. "Todo esto se nota en tu mirada literaria", ha añadido.

"Las novelas como las que hoy presentamos son herramientas de diplomacia. Y también hay que destacar y hacer referencia a su increíble proyecto Magas, donde da visibilidad a tantísimas mujeres", ha referido Sumelzo.

Cruz Sánchez de Lara con el cóctel de Magas por Fundador. Esteban Palazuelos

Después de este broche de oro que, sin duda, ha nacido desde la admiración de una amiga, se ha procedido a hacer cierre del acto y los asistentes han disfrutado de un cóctel en otra de las salas de Casa de América, donde se ha brindado, por supuesto, con el cóctel de Magas por Fundador.

Entre aplausos, abrazos y conversaciones que se prolongaron más allá de las páginas del libro, el emblemático edificio madrileño ha despedido una tarde en la que la literatura ha servido también como ejercicio de memoria y reconocimiento.

Tras la presentación, la autora ha estado firmando ejemplares. Esteban Palazuelos

Las gobernadoras no sólo rescata una historia familiar: reivindica a tantas mujeres que sostuvieron su tiempo desde lugares opacados.

Foto de familia tras terminar el acto. Esteban Palazuelos

El próximo 6 de julio tendrá lugar el Club de Lectura de Magas de Las gobernadoras con Cruz Sánchez de Lara. Se celebrará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid a las 19:30 horas. Puedes apuntarte aquí.