Carmen Posadas, Palomo Spain y Fernando Verdasco, premiados por llevar la Marca España por el mundo

Foto de familia de los galardonados en los Premios SIE a la Excelencia. Spain is Excellence

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogió el lunes 15 de junio la quinta edición de los Premios SIE a la Excelencia, una ceremonia organizada por el club empresarial Spain Is Excellence para distinguir a las personalidades, instituciones y empresas que contribuyen a proyectar la imagen de España a nivel internacional.

Ubicada en pleno triángulo del arte madrileño, la prestigiosa pinacoteca se convirtió, durante una noche, en punto de encuentro de representantes del mundo de la cultura, la moda, la gastronomía, el turismo, el deporte y la empresa.

En un entorno marcado por la historia y el patrimonio artístico, los invitados celebraron una visión compartida basada en la innovación, el saber hacer y la capacidad de llevar el made in Spain por el mundo.

Impulsados por Spain Is Excellence, los Premios SIE reconocen cada año trayectorias e iniciativas que contribuyen a esta misión. Los galardonados reciben una escultura con forma de rama de laurel, símbolo universal de victoria, honor y calidad.

La ceremonia reunió a una amplia representación de personalidades del ámbito económico y cultural. Sobre la alfombra roja destacó la presencia de la empresaria y socialité madrileña Cari Lapique, miembro del jurado, acompañada por su hija Carla Goyanes.

El talento premiado

La gala puso en valor el papel estratégico que desempeñan las empresas e instituciones españolas en la proyección internacional del país. Ana Alonso, directora general de Spain Is Excellence, recordó que el objetivo de estos galardones va mucho más allá del reconocimiento individual.

Según explicó, estos encuentros favorecen la creación de nuevas sinergias entre actores económicos y culturales para seguir impulsando un turismo de calidad y una imagen sofisticada de España. Los galardonados de esta quinta edición reflejan la diversidad de sectores.

En la categoría de moda, el diseñador Palomo Spain, nombre artístico de Alejandro Gómez Palomo, fue reconocido por su visión audaz de la creación contemporánea y por su compromiso con la artesanía española. En pocos años, el creador andaluz se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la moda española en el panorama internacional.

El premio de Cultura fue para la escritora Carmen Posadas. Nacida en Uruguay y afincada en España desde hace décadas, la autora fue distinguida por el conjunto de su obra y su contribución a la difusión de la literatura en español.

En el ámbito deportivo, el tenista Fernando Verdasco, que recibió este galardón en reconocimiento a su larga trayectoria en la élite y a su contribución a la visibilidad del deporte español en el mundo.

La gastronomía también tuvo un papel protagonista. Grupo Paraguas, responsable de establecimientos tan emblemáticos como Amazónico, El Paraguas o Quintín, fue distinguido por su talento culinario y por su capacidad para desarrollar conceptos gastronómicos convertidos en referentes del sector.

El premio a la Empresa Familiar fue otorgado a Vega Sicilia. Considerada una de las bodegas más prestigiosas del país, se puso en valor su legado, su constante búsqueda de la excelencia y su contribución al prestigio internacional de los vinos españoles.

Por su parte, la Fundación "la Caixa" recibió el premio a la Gran Empresa. El jurado quiso reconocer su compromiso social y filantrópico, así como el impacto positivo que genera en numerosos ámbitos de la sociedad.

Por último, el Consell Insular de Menorca fue distinguido en la categoría de Turismo. El premio destaca el modelo de desarrollo impulsado por la isla balear, basado en la sostenibilidad, la protección del entorno natural y la preservación del patrimonio local.

Un jurado multidisciplinar

Los galardonados fueron seleccionados por un jurado compuesto por personalidades procedentes de distintos ámbitos de la sociedad española.

Los nueve miembros del jurado de los Premios SIE a la Excelencia 2026, junto a Ana Alonso, directora general de Spain Is Excellence, durante la gala celebrada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Spain is Excellence

Entre sus integrantes se encontraban la directora de Magas, Charo Izquierdo; la actriz, productora y periodista Cayetana Guillén Cuervo; y el presidente del grupo Henneo y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), Fernando Yarza López-Madrazo.

El ámbito empresarial estuvo representado por Cari Lapique, Juan Manuel González Serna, fundador del Grupo Siro y vicepresidente de Iberdrola, así como por Silvia Arroyo y Susana Gómez Foronda.

Por su parte, la gastronomía y el deporte contaron con la participación de la chef Pepa Muñoz, presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), y del exfutbolista y exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas.

Las deliberaciones estuvieron supervisadas por Ana Alonso, directora general de Spain Is Excellence.

A través de esta quinta edición, los Premios SIE reafirman su voluntad de reconocer a quienes contribuyen a construir una imagen ambiciosa, innovadora e internacional de España. Una misión que, en un contexto de creciente competencia global, resulta más estratégica que nunca.