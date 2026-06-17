María Pedraza: "He despegado al cine en inglés. Amo España, pero mi forma de actuar no ha sido del todo apreciada aquí"

La actriz, en un retrato tomado para su entrevista con Magas. Marc Medina

Lo primero que sorprende al hablar con María Pedraza (Madrid, 1996) es su naturalidad. Después de una década en pantalla —Élite, La Casa de Papel, Toy Boy, Las niñas de cristal, El Correo, Asalto al Banco Central—, lo lógico habría sido que algo se le pegara: pose, distancia, frases ensayadas. Pero curiosamente no es el caso.

La actriz madrileña habla rápido, se ríe con facilidad y dice lo que piensa, sin filtros. Tiene esa frescura risueña de las chicas a las que conoces un sábado noche y si te ven en apuros, te ayudan sin preguntar. "Me encanta ser yo", dice a media charla. "Ser uno mismo es supervalioso, porque muchas veces no nos lo permitimos", ella incluida.

Lo segundo que sorprende es la disciplina. La joven de los rizos de infarto que saltó a la fama con Élite lleva entrenándose desde los ocho, primero el ballet, en el Conservatorio Mariemma; luego pasó a la interpretación, "siempre tratando de ser humilde y fiel a mí misma, pero teniendo claro hacia dónde quiero enfocar mis objetivos", dice.

Acaba de rodar Just Play Dead con Samuel L. Jackson, Eva Green y Martin Campbell. Tiene en marcha Europa y pronto estrenará Blurred, su debut en inglés con Álex Pettyfer. Es, además, embajadora global de Sunglass Hut con Own Your Moment, la nueva campaña de verano de la firma de gafas de sol que nos acompañará esta temporada.

Ha cumplido 30 este año y, en las distancias cortas, sigue siendo la chica que se escapa al campo con sus caballos, escucha Coldplay en bucle y se divierte experimentando con la moda. Hablamos con ella de cine, del inglés como idioma cada vez más presente en su vida, de su relación con España y de los proyectos que la han llevado a este punto de su meteórica carrera.

Sunglass Hut presenta su campaña de verano 2026 bajo el lema 'Own Your Moment' Marc Medina

Comencemos por todo lo alto. Acaba de rodar Just Play Dead con Martin Campbell, Samuel L. Jackson y Eva Green, y lo ha hecho aquí en España. ¿Cómo llegó a usted este proyecto?

Es la última película que he rodado, en Canarias, y fue una experiencia espectacular. Yo estaba justo dejando a mi representante español y, a la semana siguiente, me mandaron un correo de una película con Samuel L. Jackson y Eva Green. Pensé que sería spam, pero pregunté, leí el guion y, obviamente, quise hacerla. Empezamos en agosto y terminamos en octubre.

En el film interpreta a una policía. ¿Qué más nos puede contar sobre este personaje aún desconocido para el público?

Me hizo mucha ilusión interpretarlo, porque mi hermana es Policía Nacional. Ella me enseñó a coger el arma, porque yo quería que la cosa fuera muy real, y más en un proyecto de ese calibre.

Rodar con Martin Campbell, que es el director de Casino Royale, te hace sentir el peso de la responsabilidad. Yo no tenía escenas con Samuel L. Jackson; las tenía mi pareja —Jason Fernández—, que también está en el elenco. Mi personaje esconde una historia compleja, pero para comprenderla hay que ver la película hasta el final.

La lectura del guion fue un momento que no olvidaré. Yo me decía a mí misma: "Madre mía, ni en mis mejores sueños me imaginaba estar aquí". La sensación era la de ver una obra antigua de Hollywood, con una mirada muy especial.

En los últimos años se ha aludido mucho a la nostalgia por el cine de décadas atrás, ese que parecía haberse quedado fuera de las plataformas. ¿Cómo conviven ambos modelos para una actriz de su generación?

Todo tiene un lado bueno y uno malo. Las plataformas nos han dado muchísimo. Gracias a ellas, nuestro trabajo se ha podido reconocer en otros países, y eso es impresionante. Pero también está la parte de cuidar un poco más los tiempos y la calidad. Eso es lo que quizás se echa un pelín de menos.

Sumemos a la película Blurred, su primer rodaje en inglés: un thriller neoerótico ambientado en la moda neoyorquina junto a Álex Pettyfer. ¿Qué cuenta?

Es un proyecto especial. De hecho, fue mi primer trabajo en inglés. La rodamos hace ya tres años. Es curioso, porque cuando yo era pequeña me interesaba mucho lo de ser modelo y las editoriales, antes incluso de ser actriz. Mi personaje es una chica que se encuentra con un fotógrafo que la convierte en su musa.

A partir de ahí empieza un viaje por los momentos más complicados y oscuros que puede haber en la industria. Y en muchos otros sectores, en realidad, porque todo tiene su cara A y B, igual que la danza.

Es una película muy emocional que, además, está fuera de mi zona de confort. Pero le tengo mucho cariño a las cosas que me han hecho aprender.

María Pedraza posa con uno de sus modelos de gafas favorito. Marc Medina

A esa variada lista se añade igualmente Europa, una road movie sobre identidad y pertenencia en la que da vida a Berenice. Resulta llamativo que llegue justo en plena conversación sobre quiénes somos. ¿De qué trata?

Todavía no hemos rodado la película, y tengo muchas ganas de empezar ese viaje, porque tiene pinta de ser muy bonito. Berenice no es un personaje opuesto a mí, pero sí es alguien que nunca había interpretado: muy alegre, dicharachera, divertida, impredecible...

Las dos protagonistas hacen el viaje juntas, y eso las cambia a ambas. Habla precisamente de eso: de esa identidad que va evolucionando cuando colisionas con otra persona e inconscientemente te transforma, te enseña algo. Y, a la vez, mi personaje le enseña algo a ella, hasta que se despiden.

Es como la vida, ¿no? Muchas veces las amistades no son para siempre sino que vienen a mostrarte algo y a decir "hasta aquí ha sido el viaje".

Encadena películas internacionales con su carrera en España ya consolidada. En entrevistas anteriores ha hablado de la necesidad de buscar su lugar fuera. ¿En qué punto se encuentra hoy como actriz?

En un buen momento, porque he vivido una etapa de muchos cambios. Diría que he despegado hacia otro lugar, hacia las películas en lengua inglesa. Me siento muy cómoda y me gusta descubrirme en otro idioma.

España es un sitio que amo, que adoro, donde voy a vivir para siempre. He ganado mucho laboralmente y también me he dado mucho, pero al mismo tiempo no siento que sea un lugar en el que mi forma de ser o de actuar sea del todo apreciada. Por eso pienso que, como persona, tienes que buscar tu camino.

Yo soy alguien que se valora mucho y sé que todo lo hago con amor y pasión. No tengo ese miedo de decir "uf, me voy a trabajar fuera y me da cosa que no me llamen en España". Si no lo hacen, la gente se lo pierde.

Estoy muy contenta con lo que he recibido aquí y con lo que he dado. Y, oye, si algún día sale un proyecto en mi país que me emocione, estaré encantada de poder interpretarlo.

La actriz madrileña se encuentra en el momento más internacional de su carrera. Marc Medina

Aprovechando que Blurred se estrenará en 2027, cabe preguntarse qué peso tiene la moda en su vida y en su forma de expresarse al mundo.

Creo que la ropa habla de nuestro momento vital. Yo me visto en función de cómo me siento. Si un día soy más introspectiva, llevo algo más oscuro. Y luego, cuando estoy alegre, me pongo una camisa divertida, estos pendientes [señala unos aretes maxi].

No uso muchísimos accesorios, pero las gafas son algo que me acompaña mucho.

Me gusta llevar un look y no ellas sean protagonistas. Siento que es como si complementaran, le dieran fuerza al conjunto, me sumaran...También me resguardo un poco en las lentes oscuras: a veces me apetece estar de alguna forma escondida tras ellas.

Precisamente hablando de gafas, es embajadora de Sunglass Hut y una de las grandes protagonistas de su campaña Own Your Moment. ¿Qué fue lo que le conectó con la propuesta?

Me pareció muy bonita, sobre todo por cómo la enfocaron desde el equipo de la marca. Es muy yo. Realmente no han sacado algo del pasado o que no tenga que ver conmigo.

Al final, yo soy lo que soy ahora, y Own Your Moment lo refleja bien. Está esa María que de repente se prepara más, porque me divierto mucho arreglándome por mi trabajo, para ir a algún evento, a una alfombra roja o a cualquier otro acto.

Pero también esa parte más personal, la del momento de estar en paz con mis caballos en el campo. Esas son las dos caras que tengo, y es en lo que se basa mi vida.

Gracias a mi faceta más natural, que he ido desarrollando, siento que conecto mucho más con cómo soy yo como ser humano, con lo de verdad, con la esencia, que es de lo que habla la campaña.

De ahí me llevo muchas inspiraciones para María actriz. Al final son dos personas diferentes, pero que conviven.

¿Hay algún modelo de la campaña que se haya quedado para usted?

Sí, unas Ray-Ban. No tapan realmente el ojo, y el degradado me encanta. Van mucho conmigo los complementos así, como retro, medio oversize, casi unisex. Me han gustado mucho. ¡Mira! Hace poquito subí una foto con ellas a Instagram.

[La actriz muestra un post en el que aparece con las gafas Bill Summer Capsule. Están disponibles con montura cuadrada negra y cristales en violeta, azul y amarillo en la página oficial de Sunglass Hut al precio de 163 euros].

¿Hasta qué punto tienen los actores margen para proponer al director su propia visión del personaje?

Hay veces en las que te dejan un poquito de libertad y otras en las que, cuando vas a una prueba de vestuario, te sorprendes y piensas: "Esto está mucho mejor de lo que yo me había imaginado".

Creo que nunca he dicho que no a algo. He sido muy flexible porque sé que todo eso iba a ser a favor del personaje.

Es verdad que hubo un proyecto que me costó muchísimo, porque me tuve que rapar la cabeza. Fue lo más duro. Llegué a casa, me puse a llorar y me dije: "Vale, no pasa nada. Tengo el pelo rubio platino, la cabeza rapada".

Pero, luego, cuando vi el resultado, pensé que no podía haber sido de otra forma.

Retrato de la actriz, que acaba de rodar 'Just Play Dead'. Marc Medina

Decía hace poco en una entrevista que para actuar hay que vivir. ¿Mantiene esa frase?

Completamente. Esta profesión no es fácil. Sentir que estás en una montaña rusa de inestabilidad, sin saber cuándo va a ser el próximo proyecto o cómo va a ser tu vida, es una incertidumbre que pocas personas están preparadas para soportar.

Yo creo que lo he entrenado tanto que, al final, cuando no tengo ningún trabajo, siempre me digo a mí misma: "María, hay algo increíble que seguro te está esperando, pero tienes que vivir esto para que, cuando llegue, estés lista para recibirla".

Porque realmente creo que los papeles nos eligen a nosotros, y tienes que estar preparado emocionalmente y con experiencia para poder abordarlos.

Inevitable preguntar por el viraje de la industria del cine, que lleva unos años dividida por el avance de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su postura?

Yo tengo mis valores muy claros. Se puede utilizar para cosas útiles, pero no para intentar hacer de eso un arte. Al final, somos seres humanos, somos nosotros los que creamos emociones, no algo ficticio.

Que me llamen antigua, pero, por Dios... También es doloroso ver, de repente, cuentas de redes sociales que son personas creadas de la nada. ¿De verdad la gente está siguiendo a una IA en Instagram? No lo logro entender.

María Pedraza, frente a un 'stand' de Sunglass Hut. Marc Medina

Mirando a lo que queda de año y a los próximos: ¿qué retos se marca?

Soy una persona a la que le gusta ver lo que hace, porque siento que aprendo mucho comprobando qué he podido mejorar, qué podría mejorar en el futuro y, sobre todo, seguir por el camino que he emprendido.

Y, oye, que me lleve hasta donde me quiera llevar. ¡Yo seguiré hasta el final!