Amy Wallace, coautora de las memorias de Virginia Roberts Giuffre: "Gracias a ella hoy se habla del expríncipe Andrés"

Virginia Roberts Giuffre fue una de las figuras clave dentro del caso Epstein-Maxwell. Su testimonio ayudó a sacar a la luz una red de explotación sexual que implicaba a personas muy poderosas y que durante años operó con total impunidad.

Con el tiempo, decidió contar su historia públicamente, relatando una vida marcada desde muy joven por la vulnerabilidad y una experiencia de abuso de la que consiguió escapar años después, reconstruyendo su vida fuera de ese entorno.

Ese recorrido quedó recogido en La chica de nadie, escrito junto a la periodista Amy Wallace, que la acompañó en la elaboración del libro.

Giuffre falleció en abril de 2025, dejando estas memorias como su último testimonio.

Virginia Roberts creció en Florida, en un entorno inestable con violencia doméstica y una ausencia de protección adulta. Cuando empezaste a trabajar con Virginia, Amy, ¿qué te permitió entender su infancia en el contexto de todo lo que vino después?

Realmente, a la hora de escribir el libro con Virginia, para mí era muy importante tratar de entender cómo era ella de niña y de dónde provenía esa fuerza y esa resiliencia que ella mostraba de mujer adulta hasta que falleció.

Y por eso fue importante rememorar y viajar hasta esa infancia en la que creció en una granja, pudiendo explorar esa naturaleza, estableciendo una relación cercana con los caballos y siendo, digamos, feliz y haciendo amistades.

Eso fue importante para las dos, hasta que después de ese periodo alegre, ya con siete años, empieza a sufrir abusos por parte de su padre y de un amigo de su padre.

Esto dura hasta los 11 y esa parte también consideramos que era importante incluirla en el libro, porque, en cierto modo, mostraba cómo su experiencia ya de niña de haber sufrido abuso era un poco la razón por la que Virginia creía que estaba en el mundo.

Ella lo entendía así, siendo tan joven.

Virginia Roberts, en una foto de la infancia. Cedida

Con 17 años, Virginia conoce a Ghislaine Maxwell, la persona que terminará conduciéndola hasta Jeffrey Epstein. ¿Cómo recuerda ese primer encuentro?

En realidad, tenía 16 años cuando los conoció. Trabajaba en Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, en la recepción del spa, en la zona de masajes.

Más tarde supo que Maxwell se había fijado en ella mientras caminaba por el aparcamiento. Había visto que era joven y atractiva, y decidió acercarse.

Virginia estaba leyendo un libro sobre anatomía y entonces inició una conversación con ella. Le preguntó si era masajista. Ella dijo que no.

Y aquí fue cuando Maxwell le dijo que ella conocía a un hombre rico que estaría muy interesado en tener su propia masajista, en viajar con ella, que podían, al mismo tiempo, enseñarla.

Y fue cuando se organizó esa primera reunión. Virginia acudió esa misma tarde-noche a la casa de Epstein en Palm Beach.

Su padre la llevó a ese primer encuentro y en él fue violada por los dos.

¿Cómo describiría Virginia a Epstein en lo personal?

Ella le describe como un hombre muy inteligente, muy manipulador.

En su propia experiencia, por un lado, era capaz de alabarle, de hablar del potencial que ella tenía, de que se iba a convertir en una mujer a la que valía la pena conocer.

Pero también conseguía menoscabarla, violarla, explotarla sexualmente, compartiéndola con sus amigos.

Virginia también habla mucho en el libro de la relación que tenían Maxwell y Epstein.

En sus propias palabras, eran dos mitades de un conjunto maléfico, y al mismo tiempo cuenta cómo trabajaban de manera colaborativa los dos juntos para mantener esa situación, para seguir preservando esta especie de desfile de niñas y mujeres víctimas de abuso sexual.

Virginia tuvo muchos momentos a solas con Epstein. En algunas épocas ella viajaba, solos los dos, y probablemente le conoció de una manera más cercana o desde una perspectiva diferente a la de la gran mayoría de la gente.

También en el libro ella cuenta algo que no se había contado nunca antes y es el ritual que a este le gustaba tener antes de irse a dormir.

No era sexual, pero lo que le pedía a Virginia es que le acompañara a acostarse, le quitara los calcetines y le arropara como si fuera un niño.

Y eso es algo que no se había contado nunca hasta ahora.

Virginia Roberts, de adolescente. Cedida

Virginia denunció que había sido explotada durante años por Epstein, por Maxwell y había sido también trasladada a encuentros con hombres influyentes, entre ellos el príncipe Andrés. ¿Qué peso tiene este episodio en su testimonio global?

Por un lado, tenemos que darle las gracias porque ahora ya estamos hablando del expríncipe Andrés, es decir, ha sido despojado de sus títulos.

Habría que decir también que, sin entrar en consideración de lo que opine una persona, si está a favor o no de la realeza, en la mayoría de lo que piensa la gente, solemos pensar que los miembros de cualquier familia real son personas con una buena reputación, y también esto es algo que nos cuentan las películas de Disney: los príncipes que aparecen en esas películas siempre son los buenos, por así decirlo.

En este caso, tenemos a un príncipe que ya hemos visto que no es uno de los buenos.

Virginia parece ser que no fue su única víctima, aunque todavía está por ver cómo se van desarrollando los acontecimientos de aquí al futuro.

Por otro lado, tenemos que pensar que en las situaciones de abuso sexual es muy difícil tener evidencias claras de que se ha cometido porque no suele haber testigos sino que ocurre en un cuarto oscuro y es difícil de probar.

En este caso concreto, tenemos esa famosa foto que sacó Epstein: aparece Maxwell justo al lado, a la derecha, apoyada en la puerta. Sale un señor de unos 40 años rodeando la cintura de una chica de unos 17. La misma edad que las hijas del hombre que aparece en la foto.

No es una imagen que sea sexual en absoluto, pero sí sería lo que podemos decir que es lo más cercano a una pistola humeante en esta situación.

Y Virginia lo que hizo fue contar su verdad, cómo había sido ese encuentro, que había conocido al expríncipe Andrés a través de Epstein y de Maxwell, y cómo siguió ese día, esa tarde y esa noche después de que se tomara esa foto.

Al mismo tiempo, podemos decir que esa foto es una de las evidencias y una de las imágenes más famosas del caso.

De izquierda a derecha, el expríncipe Andrés, Virginia y Ghislaine Maxwell. La foto fue tomada en 2001. Cedida

Ella decide en un momento determinado salir de allí, escapar, romper con todo aquello. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso de salida?

Partiendo del hecho de que se la envía a un hombre que es especialmente cruel y violento con ella y, después de eso, ella le ruega a Epstein que no vuelva a mandarle con él y él decide enviarla una segunda vez.

Ella ahí se da cuenta que o bien va a morir o bien va a tener que suicidarse, que esas son las dos opciones que tiene.

Y luego, por otro lado, está la propuesta que le hacen Maxwell y Epstein de que tenga un hijo para ellos.

Por supuesto, ellos mantendrían ese control total y absoluto sobre el hijo, y entonces es cuando ella imagina la posibilidad de quedarse embarazada y que esa criatura sea una niña.

¿Qué pasaría si lo fuera? Sería también víctima del abuso de ellos.

Y ahí es cuando Virginia decide que tiene que escapar, que tiene que salir. Y, en cierto modo, le resulta más fácil salir de esa situación pensando en esa hipotética hija que previamente pensando en sí misma.

Retoma el tema de aprender a ser masajista, habla con Epstein, y este le envía a Tailandia para que ella pueda formarse. Cuando ella llega a Tailandia, todavía no tiene ningún plan, nada decidido, pero conoce a Robbie, que se convierte en su marido.

Ella le cuenta todo lo que le está pasando y él le dice: "Ven conmigo a casa, vamos a Australia".

Entonces hay muchas partes difíciles en todo esto y realmente su plan de escape no surge hasta el último momento.

Virginia Giuffre, presunta víctima del príncipe Andrés, temió morir como esclava sexual.

En un momento determinado, ella habla públicamente. ¿Cómo vive la exposición mediática y personal posterior cuando el acuerdo de no enjuiciamiento permite a Epstein evitar cargos federales graves?

Cuando ella decide hacerlo, sufre todo tipo de ataques: una campaña de descrédito, la llaman mentirosa, puta, en fin, todo tipo de calificativos.

También se filtran a la prensa determinados registros de detenciones de su época joven, algo absolutamente ilegal pero que, aun así, se hizo.

Así que ella es víctima de una campaña de descrédito que incluso podemos decir que dura hasta hoy en día y, por lo tanto, el coste que ella paga es muy elevado.

Y, respecto al acuerdo, supuestamente las víctimas tendrían que haber sido informadas de que este se había alcanzado, pero no fue el caso, pues se mantuvo en secreto.

A Virginia le dijeron que se pusiera en contacto con un abogado. Ella pensaba que iba a haber un proceso de enjuiciamiento y hasta que no habló con el jurista no se enteró de cuál había sido el trato.

Él lo único que le dijo es que pensase en una cifra que ella considerase que era la 'compensación' que tenía que recibir. Ella lo que quería era buscar justicia y pensaba que iba a encontrarla, pero no fue en absoluto el caso.

Así que tanto ella como otras víctimas se sintieron decepcionadas.

La cifra que ella dio es pública: Virginia solicitó 500.000 dólares, un dinero que utilizó para comprar la primera casa de la familia.

Y luego se sabe que hay otras víctimas que pidieron otras cantidades y más dinero, pero bueno. Virginia, sobre todo, lo que quería era buscar justicia y no pensó mucho en la cifra, así que se sintió muy decepcionada.

Virginia muere antes de publicarse el libro. Se suicida, pero me gustaría, Emi, que me dijeras cómo era ella.

Era una mujer inteligente, valiente, divertida, cariñosa, adoraba a sus hijos. También a sus animales; tuvo muchos a lo largo de su vida.

Como pequeña anécdota, algunas mañanas, cuando me levantaba, me encontraba un montón de emoticonos suyos, divertidos y de todo tipo.

En definitiva, ella era una mujer maravillosa que sufrió lo indecible, pero que encontró una manera positiva de estar en el mundo.