Cleo Diára conquista el cine con 'La risa y la navaja': "Quería que mi personaje no fuera una mujer negra estereotipada"

Cleo Diára (Cabo Verde, 1987) ganó el premio Mejor Actriz en Cannes 2025, en la sección Un Certain Regard. El jurado destacó su "presencia escénica" y el "matiz emocional" que confiere a su personaje, Diara, en la película del portugués Pedro Pinho, La risa y la navaja, que se acaba de estrenar en los cines españoles.

"No quería que Diara fuera una mujer negra, estereotipada, como estamos acostumbrados en las películas –explica la actriz–. Para mí era muy importante que fuera, ante todo, persona, con su complejidad, sus contradicciones, su fuerza, pero también su fragilidad, su dulzura y su bravura. Es el personaje más libre de la película".

Cleo Diára (con acento para diferenciarla del nombre de la protagonista, Diara) quería que su personaje existiera por sí mismo, más allá del protagonista, Sergio, un ingeniero medioambiental portugués que viaja a Guinea-Bisáu para hacer un informe sobre la conveniencia del trazado de una carretera…

Y lo consigue. La actriz da vida a Diara con todo su ser: sus movimientos desenvueltos, sus miradas, sus expresiones transmiten tal vitalidad, que el espectador agradece cada vez que aparece en pantalla.

La calidad de su interpretación también ha sido reconocida por el European Film Promotion, al designarla junto a nueve actrices y actores más European Shooting Star 2026. Esta iniciativa de la red europea de promoción cinematográfica contribuye a promocionar internacionalmente sus carreras.

Cleo Diára, premiada a Mejor Actriz en Cannes 2025. Marta Costa

La actriz interpreta a una mujer que se debate entre la resiliencia y la resignación en un país complejo, vibrante, musical, lleno de contrastes y contradicciones con un trasfondo de corrupción y neocolonialismo.

Cleo Tavares —Diára es su nombre artístico— emigró con diez años a Portugal. "Al mes siguiente cumplí 11. Siempre había tenido fiesta de cumpleaños, pero recién llegada me quedé sin ella. Solamente estábamos mi mamá, mi hermana y yo", recuerda.

No volvió a Cabo Verde hasta los 24. Pero el país siempre ha existido en su casa, aclara: "A través de la lengua, la comida, la música (recomienda Porton D`Nos Ilha de Tubaroes)... Ahora estoy intentando ir más".

"Diára significa presente. Yo buscaba un nombre que me conectara a mis raíces africanas y también al presente, porque soy una persona que siempre está pensando en el futuro", explica la actriz.

Da la casualidad de que, al otro lado del teléfono, mientras atiende a Magas desde Lisboa, lleva puesta una camiseta que también alude a la experiencia del tiempo: "What remains is future" (Lo que queda es el futuro).

La entrevista se realiza en una dulce Babel de lenguas latinas. Las preguntas en español, las respuestas en portuñol con alguna palabra italiana. Muy ocasionalmente se recurre al inglés para algún término concreto.

Clea es simpática, abierta y se ríe, sobre todo cuando oye un elogio. Le gusta bailar y, como ha estado viajando mucho últimamente, cuando puede se queda en casa descansando "un poquito".

Entre sus muchos proyectos, va a presentar en el Festival de Alcántara su primer cortometraje como realizadora. Tiene dos guiones más pendientes de subvención. Para uno está buscando coproducción española, anuncia riéndose con voz cantarina “porque un episodio está ambientado en España”.

La actriz está muy concienciada sobre el racismo estructural. Junto a otras compañeras ha creado el movimiento Aurora Negra. "Queríamos construir nuestro pensamiento en cuanto a mujeres negras en la diáspora, porque es diferente crecer en un país africano que en uno europeo. Aunque las cosas han mejorado, sigue habiendo desigualdad", explica.

Gran lectora, sus libros de cabecera exploran las voces de creadoras negras, con ejemplos como Cartas para mi abuela de Djamila Ribeiro y Ojos azules de Toni Morrison. También reflexionan sobre el feminismo otros como ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo de bell hooks (la autora escribe intencionadamente su nombre con minúsculas).

Pero volvamos a La risa y la navaja del portugués Pedro Pinho. Una película ambiciosa que narra con cierto aire documental el discurrir de la vida en la antigua colonia portuguesa de Guinea-Bisáu. Obtuvo el Premio Punto de Encuentro de la 70ª edición de la Seminci de Valladolid.

La mayoría de los personajes en la película se pueden encuadrar en estereotipos. Sin embargo, el suyo, Diara, es más complejo y escurridizo, no sólo para el protagonista, sino también para el público.

Trabajé mucho para que el resultado final no me decepcionara ni entristeciera, porque quería representar un papel positivo de una mujer negra en la película.

La actriz concede una entrevista a Magas para hablar de su participación en 'La risa y la navaja', recientemente estrenada en cines españoles. Marta Costa

Obtuvo el premio a Mejor Actriz en Cannes, en la sección de Un Certain Regard. Llama la atención su fuerza expresiva y a la vez su naturalidad. ¿Cómo consigue este difícil equilibrio?

Gracias (vuelve a reír). Para mí lo más importante e innegociable de Diara era su libertad de existencia. Yo quería transmitirla en la danza, en cómo hablaba, cómo se relacionaba con otras personas. Además, en Guinea-Bisáu me he sentido libre, sin la preocupación de ser juzgada. En Europa, muchas veces, mi cuerpo está en tensión.

La naturalidad proviene de la forma en que Pedro Pinho filma. Tienes que estar en el presente. Diara tenía que estar conmigo mientras yo estuviese en el set, porque el director podía cambiar de parecer y en cualquier momento pedirme otra cosa, sin dejarme tiempo para elaborar o pensar cómo lo voy a hacer.

Entonces la naturalidad surge porque estás viviendo el presente, no estás fabricando nada, sino proponiendo, actuando… Estás viviendo.

En la película hay una escena de sexo bien rodada, un trío. Diara convoca a un amigo y al protagonista Sergio, el cooperante. ¿Cree que es una metáfora de la libertad sexual como libertad mental y de la relación entre blancos y negros?

(Se toma su tiempo para contestar). Creo que es una cuestión de libertad sexual, de la posibilidad de escoger, porque muchas veces ni mujeres ni hombres tienen el espacio, el marco mental y social, para explorar su sexualidad.

Para mí es una escena bonita, porque presenta a una mujer que está en total dominio de su placer, de su sexualidad, y a un hombre, Sergio, que también se permite ser libre. La energía sexual es una energía poderosísima, de creación, de fuerza. Pero la estructura ha usado la culpa y la vergüenza para coartarla y dominar.

Por otra parte, la relación entre blancos y negros tiene muchas capas. No es fácil. Tiene que haber mucha comunicación para entender en qué punto se encuentra cada uno dentro de ese marco racista. Aunque, en realidad, todas las relaciones humanas son complejas.

Junto con otras dos actrices negras hizo una obra de teatro, Aurora Negra, que se ha convertido en un movimiento de reivindicación feminista negro.

Nos presentamos a un concurso en el Teatro de Doña María II (el más importante de Portugal) y ganamos. A partir de ese momento, creamos también el colectivo Aurora Negra, como una necesidad que sentimos de caminar juntas, pero también de ser contadoras de nuestras historias, de ser protagonistas, en vez de que otras personas hablaran por nosotras.

Fuimos las primeras mujeres negras en presentar un espectáculo allí en 135 años. Es triste y duro que una persona negra sea la primera en algo en 2026. Significa que muchos sueños se han perdido, pero también que nosotros somos la realización de los mismos. Yo sabía que era la segunda persona africana que ganaba un premio en Cannes y la primera actriz.

Y la primera actriz portuguesa.

La primera portuguesa también. Pero no sé si Portugal se ha enterado (se ríe). Me parece que me conocen más fuera de Portugal.

Diára frente al objetivo. Leonor Fonseca

¿En qué, diría usted, se diferencia el feminismo negro del blanco? ¿O puede haber un feminismo conjunto blanco y negro o de cualquier raza o color?

Una gran duda para muchas mujeres negras y para mí misma es ¿soy primero mujer o primero negra? ¿Cuál es mi primera opresión en el mundo?

Las oportunidades son menores para las mujeres negras, ocupamos mucho menos espacio de poder que las blancas, aunque el poder continúa concentrado en el hombre blanco. Y es por eso que continuamos repitiendo la historia.

Nosotras sufrimos además de violencia de género, violencia de raza. Y siento que aún las mujeres blancas necesitan entender y percibirnos en ese punto, entender que hay un privilegio que ellas tienen y por el que nosotras tenemos que luchar.

¿No es Europa una sociedad más abierta?

Las cosas han cambiado, pero en qué sentido... ¿Es suficiente, porque ahora en vez de cero tenemos uno o en vez de uno tenemos dos? El racismo se reformula, se puede volver más sutil y menos visible. No existe racismo bueno o racismo malo. Europa sigue siendo rígida a la hora de dar oportunidades.

Por ejemplo, te voy a dar un papel, pero no vas a ser la protagonista, o, como eres negra, tu personaje sólo hablará de racismo. ¿Por qué yo no puedo representar a una mujer médica con burnout? ¿Qué me impide interpretar a una abogada que va a defender a un asesino? ¿O actuar en una historia de amor?

Entonces sí, hay muchas más oportunidades para las personas negras, pero las cosas no han cambiado tanto como para que la sociedad entienda que la diversidad no es mala. La vida, el mundo, son diversos. Hay una frase que me gusta: nosotros (los africanos) estamos aquí porque ustedes (los europeos) estuvieron allí.