Lola Fernández Ochoa, presidenta de Fundación Blanca: "Los deportistas no tienen ni seguridad social"

Lola Fernández Ochoa se sienta esta semana a los micros del pódcast de En marcha con Nuria March. La presentadora y su invitada hablan en una conversación tan distendida como sincera del deporte de élite, así como de la salud mental en torno a esa práctica.

No obstante, sobre todo, ambas tratan las funciones de la Fundación Blanca, una institución que nació tras el suicidio de la hermana de su presidenta, Blanca Fernández Ochoa, la deportista de esquí alpino que fue la primera mujer en darle una medalla a España en los Juegos de Invierno.

La finalidad de la organización es la de prestar apoyo psicológico y profesional a atletas de élite antes, durante y después de su carrera.

Lola pertenece a una de las familias más destacadas del deporte español. Tal y como especifican en la web de la entidad, fue deportista durante ocho años y, al igual que su hermana, olímpica en la misma disciplina. La misma trayectoria que el resto de sus hermanos. Paco fue oro olímpico en Sapporo, en 1972; Juan Manuel, Ricardo, Blanca, bronce en Albertville, en 1992; y Luís.

Aunque terminó retirándose tras diferentes lesiones, no ha dejado de estar vinculada al sector. Primero, porque se ha convertido en una de las voces más reconocidas de las retransmisiones de invierno. Y, por supuesto, por su labor al frente de la Fundación Blanca.

"Este proyecto se creó hace cuatro años a raíz del fallecimiento de mi hermana por suicidio. Tras pasar el duelo, creímos que teníamos que hacer algo para que su muerte no cayese en saco roto", comenta abiertamente ante Nuria March, que acoge sus palabras con cariño.

La iniciativa partió también, según las palabras de la invitada, de que se dieron cuenta de que la gran mayoría de deportistas una vez se retiran "caen en esos pozos tan tremendos... Luego surgen esos juguetes rotos de los que habla la prensa".

Fernández Ochoa señala que una vez que los profesionales consiguen las medallas, las instituciones parece que se olvidan de ellos. "Estamos para brindarles ese apoyo. Llevamos cuatro años y estoy muy contenta. Ahora lloro de emoción", dice.

La presidenta de la Fundación Blanca comenta que reciben muchas llamadas al mes y es que cuando alguien ha dedicado toda su vida a un cometido tan exigente, es difícil asumir que no llegan los resultados esperados, pero también desengancharse de esa dinámica.

"En sus carreras hay tres patas imprescindibles: la técnica, la preparación física y la mental. Si una falla, estamos mal. Y de esto hay que concienciar también a las instituciones, las federaciones", expresa.

En la conversación afloran entonces los eventos recientes que han sucedido en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde la presión le ha jugado malas pasadas a algunos de los favoritos de la competición, como a Ilia Malinin.

"Para cualquier deportista ser campeón del mundo es lo más, pero una medalla olímpica va más allá. Cuando llegas allí, ¿quién es el gana? El que tiene una mejor preparación psicológica, el que sabe gestionar los nervios, la presión... Y no entrenas eso, es complicado", destaca Fernández Ochoa.

No obstante, tal y como comenta la exesquiadora, el alcanzar semejante logro no va de la mano de obtener ciertas garantías, como una calidad de vida media.

"De repente, desaparecen, y nos llaman. Llevar una carrera dual —es decir, entrenar y estudiar o trabajar— es complicado. Algunas disciplinas lo permiten, pero otras no", señala.

Ante tal desconcierto, la pregunta quizás resulte obvia y, por supuesto, la temática surge en la conversación... Entonces, cuando se termina la carrera deportiva, ¿qué pasa?

"Al retirarse a los 35 o 37 años, vienen y me dicen que no consiguen trabajo porque les falta experiencia. A todos los empresarios les digo que les den una oportunidad. Es gente que no va a fallar, que está acostumbrada a trabajar en equipo y a gestionarlos. Además, esos valores tan bonitos que aporta el deporte suponen un gran plus", explica la exesquiadora.

Fernández Ochoa comenta con Nuria March algo curioso: "En España, por no tener no tenemos ni seguridad social. Somos el único colectivo que no cotiza. Es decir, los que se terminan jubilando no cuentan con lo mínimo", señala haciendo alusión a ese cobro tras la retirada profesional.

La directora de Fundación Blanca comenta que ya se han dado muchos pasos por parte de la organización para mejorar esta situación. "Hemos ido al Congreso, hicimos un poquito de ruido y vemos que hay voluntad", comenta en referencia a una actitud positiva de las instituciones para con sus peticiones.

Explica, además, que es una cuestión que depende también del Ministerio de Cultura y comenta que, en su opinión, quizás sería incluso necesario cambiar la Ley del Deporte. "Es cierto que están en ellos y también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", destaca, a la par que dice que han sentido también mucho apoyo de la UGT.

Nuria March junto a la invitada de la semana, Lola Fernández Ochoa. Cedida

Desde la Fundación Blanca, uno de los mayores deseos es que un deportista que tenga que sobrevivir todo un año con una beca de 7.000 € tenga acceso a lo que verdaderamente necesite. Esto se puede tratar de atención de fisioterapia o, por supuesto, salud mental.

"Cuando la gente piensa en estos perfiles se imagina a Messi, pero yo no. Yo me preocupo del lanzador de jabalina, del nadador o de la gimnasta", comenta Fernández Ochoa con las palabras de quien conoce bien el terreno que camina. Y pone un ejemplo claro:

"Tengo ahora a una persona que me ha llamado para contarme que si paga su cuota como autónoma a la Seguridad Social no tiene dinero ni para pagar la gasolina del coche", añade, ilustrando la situación, pero también los porqués tras las labores de la Fundación.

La institución que dirige acaba de recibir un premio recientemente de manos de Iberdrola, como destaca Nuria March en la conversación, una buena pista sin duda de todo lo positivo que están fomentando.

En la charla de la comunicadora con la exesquiadora sale a relucir, como no podía ser de otro modo, el nombre de su hermana, Blanca, que es la que le otorga el título a la entidad.

"Era una gran actriz... De cara al público siempre estaba risueña, pero luego tenía un dolor tremendo. Sufría de bipolaridad y le costaba mucho levantarse", relata. Y rememorando a quien fue una de las grandes deportistas de las disciplinas de invierno de este país, también se confiesa:

"Tengo que reconocer que al principio me daba vergüenza contar lo que había pasado. Ahora siento vergüenza de haber tenido vergüenza", comenta, valiente, mientras destaca cómo figuras de la talla de Álvaro Morata y Ricky Rubio le han dado cabida y han sido un altavoz de la salud mental en los medios.

Hablar de deporte de élite suele significar hablar de medallas, récords y podios. Pero conversaciones como la de Lola Fernández Ochoa recuerdan que detrás de cada resultado hay una persona que también necesita apoyo cuando los ánimos se van a otro sitio.

La Fundación Blanca nació del dolor, pero sobre todo de la voluntad de que nadie tenga que atravesar solo ese vacío que a veces llega después de competir.

La salud mental, la formación o un trabajo digno también forman parte de la carrera de un deportista. Y asumirlo es aún una cuestión pendiente por las instituciones y la sociedad.