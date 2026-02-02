Isabel Balaguer, la prestigiosa psicóloga que entrena la mente de Carlos Alcaraz: así se forja a un campeón

Ha hecho historia —otra vez— al ganar el Open de Australia este pasado domingo, 1 de febrero, y conseguir, con 22 años, ser el jugador más joven de todos los tiempos en atesorar los cuatro Grand Slams. Carlos Alcaraz es casi un superhéroe de la raqueta que consigue un título tras otro a base de técnica sobre la pista y fuerza mental.

Un deportista de alto rendimiento no sólo centra su carrera en el entrenamiento físico, el aspecto psicológico resulta absolutamente imprescindible para la construcción de un campeón. Lo sabe bien el murciano, que cuenta en su equipo con la reputada psicóloga Isabel Balaguer. Ella es quien pone a punto su cerebro, le ayuda a vivir con la presión y a encajar los problemas.

Él mismo lo confesó en 2022 en una entrevista: "Lo digo abiertamente, sin ella no sería número 1. Estar fuerte mentalmente es fundamental". Y esta frase cobra especial relevancia después de la polvareda mediática que levantó su ruptura con Juan Carlos Ferrero, anunciada en diciembre de 2025. Muchos no entendieron que Alcaraz prescindiera de quien lo ha entrenado desde que tenía 15 años.

Carlos Alcaraz, con el título de campeón del Open de Australia 2026. REUTERS

"Algunas de las cosas negativas que leí o escuché me afectaron, incluso me entraron un poquito de dudas", ha reconocido en declaraciones para El Mundo. Esta habilidad para manejar las críticas y sobreponerse a las dificultades la ha adquirido gracias al trabajo que la citada profesional hace con él desde 2018.

Su figura es crucial, así que la pregunta parece imprescindible: ¿Quién es Isabel Balaguer, la mujer que entrena la mente de Carlitos? Nacida en Alzira, es Catedrática Emérita de la Universidad de Valencia y profesora honoraria de la de Birmingham (Inglaterra) y está especializada en la psicología aplicada al deporte tanto en el citado centro —donde codirigió la Primera Edición del Máster de Alto Rendimiento Deportivo y las dos primeras del Máster de Gestión del deporte— como en otras universidades españolas y extranjeras.

En su faceta como investigadora, se ha centrado especialmente en los procesos psicológicos que favorecen el funcionamiento óptimo, estableciendo en 1993 la Unidad de Investigación de Psicología del Deporte (UIPD). También ha participado en multitud de proyectos, entre ellos algunos financiados por la UEFA, ha dirigido más de un centenar de tesis doctorales, escrito un sinfín de artículos y varios libros. Un currículum imponente.

En resumen, es uno de los nombres más reconocidos y prestigiosos de su campo profesional, acostumbrada a trabajar con deportistas de élite tanto de la raqueta, como Alcaraz, como del fútbol. Ella tiene las claves de la fortaleza mental del campeón y explica que el tenis y el golf son las disciplinas que más "llevan al límite, porque se tienen que regular emocionalmente, cognitivamente, en espacios donde el juego para y la mente puede irse. El hecho de que seas capaz de regular en ese tiempo es un arte que no todo el mundo tiene".

Cita como ejemplo primero a Nadal, que para ella es un modelo perfecto y lo suele utilizar como ejemplo en sus clases de formación. Ahora, Carlos también sigue sus pasos. Para lograr ese equilibrio mental que acompaña al rendimiento físico, se entrena en pista y fuera de ella, "con meditación y trabajando la visualización". Es lo que llamamos mindfulness.

Otro de los puntos fuertes del aspecto psicológico de Alcaraz también pasa por "la propia postura del cuerpo, no sacar la mirada fuera de la pista, andar con seguridad para que el rival perciba también esa actitud". Y, por supuesto, saber manejar el tiempo después de cada punto, dejando que bajen las pulsaciones para después "activarse en un nivel óptimo para volver a sacar y disfrutar".

El murciano es todo un experto en las remontadas: lo ha hecho de nuevo en el Open de Australia, donde empezó perdiendo ante Djokovic y acabó llevándose el trofeo. Balaguer explica cómo se consigue esto: "Lo más importante es estar en el momento, ni quedarte prendido en el pasado, ni irte al futuro. Es entonces cuando aparece realmente la regulación del pensamiento, que conlleva regular las emociones".

"El autohabla interno te lleva a emociones positivas, de lucha, de reto... Es importante en el tiempo entre puntos. El problema viene cuando no te focalizas y el marcador es el que te domina", añade.

Fomentar el bienestar y evitar la frustración hace que estos deportistas de élite no lleguen a lo que se conocen como burnout, con crisis de estrés y ansiedad. Es demasiado habitual que pasen por periodos difíciles, el propio Alcaraz lo admitió en 2024 tras ser eliminado del US Open. "Mentalmente, no estoy bien", dijo. Volver a focalizarse y seguir trabajando con el equipo de psicólogos es lo que puede evitar una retirada temporal o definitiva.

Otro punto clave en la creación de una estrella del deporte es la familia. "Que tenga unos padres que le quieran, le apoyen, le valoren y actúen como padres y no como entrenadores es fundamental", dice la profesional. Carlos cuenta con este soporte.

El tenista empezó a jugar siendo muy pequeño y, según la catedrática, ya desde los comienzos es importante que haya este entrenamiento mental de cara al futuro. "Hay que empezar a trabajar el aspecto emocional cuando tienen 10 y 11 años, porque se ha visto que si a esa edad aprenden a regular sus emociones, a saber qué buscan, sus metas, qué es el éxito, etc., van a poder competir mejor", asegura.

A Alcaraz le queda una carrera larga por delante, pero en su momento tendrá que prepararse para el día en que deje las pistas. "Hay un vacío enorme y el tema de la identidad es clave. El 90 por ciento del tiempo lo ocupaba ser una estrella y cuando deja de serlo, surge la pregunta quién soy yo. Si no se trabaja, puede llevar a problemas psicológicos graves", precisa.

Está claro que nuestro mejor tenista toma buena nota de todas las enseñanzas de Isabel Balaguer, porque sabe el efecto que tienen en su juego y en su persona: “He mejorado muchísimo gracias a ella. El tenis es muy exigente: todas las semanas hay que estar fresco en la parte mental y soportar la presión, sobre todo cuando el mundo tiene los ojos sobre uno”.

Ella es una enamorada de su profesión: "Para mí la parte bonita de la psicología del deporte es que podemos aplicar aquello que sabemos que funciona. Soy una enamorada del tenis y me interesa el desarrollo óptimo de los jugadores".

Lo importante, en sus propias palabras, es cómo viven la experiencia y para eso ha desarrollado un modelo en el que se tiene en cuenta la competencia, la autonomía y las buenas relaciones "que son las tres características clave para que la motivación sea de calidad".

En definitiva, detrás de un campeón también hay un equipo de campeones que hacen que el éxito y los trofeos sean posibles.