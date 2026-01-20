Sheila Casas, sobre su hermano Óscar Casas: "Está muy ilusionado con Ana Mena. Es una pareja que da envidia"

Más allá de su apellido —pertenece a una saga cinematográfica y televisiva que siempre arrasa—, la conoceréis por sus rizos, su imparable energía y su positividad contagiosa. Sheila, hermana de Mario Casas y Óscar Casas, es un pilar fundamental en la vida y la carrera de ambos actores.

Además de ser representante del primero, apoya y admira al segundo, que acaba de presentar Ídolos, donde comparte cartel con la cantante Ana Mena, su actual pareja. Con este motivo, el protagonista, de 27 años, concedía una entrevista a Magas el pasado lunes 19, para hablar de este proyecto, de su vida y del amor.

Con la naturalidad que caracteriza a todos los miembros de este clan, Óscar pone en valor el papel de su madre, especifica cómo ve el universo femenino y ensalza las virtudes de su actual pareja... y también de la única chica del clan familiar, con la que hemos charlado por teléfono.

De ella, el actor dice que la característica que mejor la define es "la sinceridad. Disfruta de las emociones, de sentirse libre, de llorar...". ¿Es así como se percibe Sheila al mirarse en el espejo? "Sí —reconoce— y lo veo como una virtud. Soy transparente, todo se me refleja en la cara, no me puedo callar las cosas. Digo lo que pienso, porque no tengo filtro, aunque con los años he aprendido a que sea de manera constructiva".

Le pedimos que le devuelva el envite definiéndole a él. "Si tengo que elegir una palabra, esa es luz. Cuando llega a los sitios, da igual el estado de ánimo que tengas, que cuando él está presente siempre vas a sentirte bien. Él te da lo que necesitas en ese momento, siempre está de buen humor, con muy buena energía", confiesa.

Sheila Casas admira a Óscar y valora muy positivamente su crecimiento actoral. "Tiene un gran ejemplo, que es Mario, y ha seguido un poco sus pasos de trabajarlo todo mucho, entender el personaje, escoger un coach para ayudarle... Ambos son muy entregados y dejan su vida social para enfocarse plenamente en el proyecto que tengan entre manos. ¡Es alucinante y los admiro por ello!", revela.

A priori puede resultar difícil dedicarse a la interpretación teniendo a un hermano mayor que ya es una gran estrella, pero Óscar ha sabido labrarse su propio camino. "Para él no ha sido para nada beneficiosa esta comparación, ha tenido que pelear mucho para conseguir personajes y que se le tome en serio", asegura Sheila.

En la entrevista que concedió a Magas, el actor cuenta que siempre se ha rodeado de chicas, desde muy pequeño, y reconoce que en la adolescencia ellas "buscaban chicos más viriles, más masculinos, más mayores. Pero bueno, yo siempre disfruté de ese trato y de compartir sensibilidades. Prefería estar con ellas, no me gustaba el fútbol".

Hoy, explora su lado femenino sin complejos, tal y como explica su hermana. "Él tiene esa parte tan de mujeres que a veces a los hombres les falta porque son más básicos. Es muy profundo y empático y tiene mucha psicología. Le gusta el cotilleo, que le cuentes historias de amoríos...", dice.

Como no podía ser de otra manera, Óscar Casas también reveló a este medio lo que siente por Ana Mena, asegurando que se dio cuenta de que estaba enamorado porque se sentía muy feliz a su lado. ¿Cuándo se enteró Sheila de que salían juntos? "Primero se enteró mi madre que es con quien lo comparte todo, yo un poco más tarde porque no vivo con ellos y no estamos todo el día hablando de nuestros sentimientos. Está más ilusionado que nunca y enamorado. Ahora que la conozco a ella, los veo muy bien. Es una pareja que da envidia", responde.

Óscar Casas y Ana Mena, en la presentación de su película. Gtres

Otra de las reflexiones llamativas del joven en la entrevista con Magas es la siguiente: "Mi modelo de hombre perfecto es una mezcla entre mi madre y mi padre. Quiero que mis hijos se sientan protegidos y entendidos y poder hablar con ellos de emociones y de amor". Sheila, desde su perspectiva, considera que su hermano comparte muchos más rasgos con Heidi, la matriarca del clan: "Diría que tiene un porcentaje mayor de ella que de él".

No podemos despedirnos de Sheila Casas sin preguntarle por sus planes de futuro este 2026. A nivel profesional, seguirá siendo mánager de Mario y el mejor regalo que le ha traído 2026 es su nominación a los Goya por su papel en Muy lejos. Y no descarta hacer intervenciones televisivas en proyectos con los que se sienta a gusto —ha sido colaboradora en varios programas y concursante de Bailando con las estrellas en 2024—. En lo personal, tiene algo en mente que "me hace mucha ilusión, pero no voy a decir nada aún".