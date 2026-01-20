Palomo Spain: "Mi universo es el lugar en el que la aristócrata y el punki pueden ser amigos"

Alejandro Gómez Palomo (Posadas, Córdoba, 1992) es una fuerza singular y única de la naturaleza. Observador, sensible y artista fin de raza; a su temprana edad, es un referente en el siempre difícil mundo de la moda y en el front row de sus desfiles ha llegado a tener sentada a la mismísima Anna Wintour.

Entre las celebrities a las que ha vestido se encuentran Madonna, Rita Ora, Miley Cyrus, Harry Styles, Rosalía y el peak de su carrera: Beyoncé.

La intérprete de temas como Crazy in love o Single ladies presentó a sus mellizos recién nacidos, Rumi y Sir Carter, con una bata estampada de flores firmada por el creativo español. Todo un hito, y la foto más likeada de la historia de Instagram en aquel momento, en el verano de 2017.

El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain. Marc Medina Cedida

Ahora Palomo, como cariñosamente le llama todo el mundo -es su segundo apellido-, director creativo de la firma Palomo Spain, responde al test de Magas en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro o Elena Ferrante.

¿Su Primera memoria?

El desfile de despedida de Yves Saint Laurent.

Una habitación con vistas a...

Sierra Morena.

Orgullo y prejuicio sobre...

La deslealtad.

La amiga estupenda es...

Aquella que está para lo bueno y para lo malo, con quien te diviertes, a quien le gusta comer lo

mismo que a ti y con quien te irías de viaje al fin del mundo.

¿Qué fue Lo que el viento se llevó?

Mucho dinero y mucho tiempo.

¿Queda algo de La edad de la inocencia?

Queda todo de La edad de la inocencia, y espero no perderla jamás.

¿Qué le deja El corazón helado?

Las injusticias, la enemistad… el odio entre personas. ¿El mejor de los mundos posibles?

El mejor de los mundos debería ser posible. En mi propio universo lo es. Cuando miras hacia fuera, parece que está bastante difícil.

¿A quién asesinaría en el Orient Express? O, por si la metáfora no se entiende como tal: ¿a quién regalaría Un viaje sin retorno?

A Donald Trump.

¿Qué supone para usted La ridícula idea de no volver a verte?

Una desilusión. La pérdida de esperanza en el amor.

¿El amor más grande?

El amor a la familia, a mi madre. Eso está claro. También el amor por mi trabajo, por mi profesión.

¿Para qué pediría Amnesia colectiva?

Para que nos olvidáramos de todo lo que está pasando actualmente: la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo en Gaza, el clima político que tenemos... De verdad, para hacer borrón y empezar de cero.

¿Un secreto a voces?

Me encantaría terminar haciendo alta costura en París.

¿Un secreto inconfesable?

Si es inconfesable, ¡no te lo puedo decir! Bueno, a ver… Que me gusta la oscuridad tanto como la luz.

¿Qué es para usted Nada?

El fracaso absoluto. La falta de motivación.

Cuando la revolución termine...

Podremos vivir tranquilos en el universo que yo siempre me he imaginado. Un universo donde todo el mundo, independientemente de su forma de pensar y de sus intereses, pueda convivir de una forma pacífica. Un universo donde pueda haber diálogo entre todos. Un universo que se crea cada vez que hago un evento o un desfile, donde la aristócrata y el punki puedan ser perfectamente amigos.