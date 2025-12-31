Así se hizo el espectacular 'look campanadas' de Chenoa: 200 horas de trabajo artesanal y una única prueba

La despedida del año se ha convertido en las diferentes televisiones en una pasarela de looks especiales que las presentadoras lucen con orgullo. Es el secreto mejor guardado que se desvela al filo de las 12 cada 31 de diciembre, y este 2025 ha sido Chenoa la absoluta protagonista de las campanadas en TVE.

Para esta cita, ha contado con el diseñador fetiche de la cadena, que se ha unido al proyecto para lograr que, a nivel estético, la puesta en escena sea de altura y aporte ese halo de glamour a la gran noche. Con millones de personas con los ojos puestos en el programa especial y en la maestra de ceremonias —acompañada del dúo Estopa—, la retransmisión se ha convertido en un gran escaparate para Alejandro de Miguel.

El toledano ha diseñado el increíble vestido que ha lucido la cantante, inspirándose "en su trayectoria profesional, en los focos y en su madurez artística". Ya lo anunciaba en su reciente entrevista con Magas: "Va a dejar a España con la boca abierta", y vaya si lo ha hecho.

La cantante con su vestido de las campanadas.

El color elegido, el blanco, símbolo de elegancia y renovación para entrar en 2026 con buenas vibraciones; y el brillo y el tul como protagonistas de un diseño del que Chenoa se enamoró a primera vista.

La prenda está realizada a medida, en pedrería de canutillo y lentejuela. Su elegante escote en forma de U queda enmarcado por un detalle muy especial: el delicado volumen de las mangas, elaboradas en tules de seda que aportan movimiento y ligereza. Una pieza pensada para captar la luz del directo y brillar ante millones de espectadores.

Ha sido todo un reto llevarlo a cabo y empezó con muy buen pie. "La primera propuesta que le hice a Chenoa le encantó y fue un flechazo total. No hubo que cambiar absolutamente nada", nos decía Alejandro de Miguel.

Pese a que no se conocían personalmente y que todo el proceso ha sido por teléfono, han trabajado con una sintonía total. Si hay algo que llama la atención es que sólo hubo una prueba del vestido, ya en la Puerta del Sol, y no hubo sorpresas de última hora: le sentaba como un guante. "No olvidaré nunca el momento en que le subí la cremallera y le quedaba perfecto", revela.

“Ha sido todo un reto hacer un vestido sin conocer a la persona, tan solo con unas medidas y mucha ilusión y oficio”, señala el diseñador. Y añade: "Me quedo con la experiencia de haber conocido a una artista increíble, porque todo han sido facilidades y confianza plena. Es una mujer muy segura de sí misma, ha conquistado mi corazón".

De Miguel tiene más de 15 años de experiencia creando espectaculares estilismos para las campanadas en las distintas cadenas de televisión, con musas como Ana Obregón, Anne Igartiburu o Cristina Pardo. Sabe lo que es trabajar bajo presión y esta vez el reto fue hacerlo en sólo diez días.

En cuanto se lo encargaron, la mitad de las costureras del taller se pusieron manos a la obra. Han empleado "200 horas" en confeccionarlo, poniendo el mimo y el exquisito cuidado del detalle, señas de identidad de la firma.

Con este imponente look, la artista cierra un 2025 muy positivo para ella en lo profesional. Sin abandonar la música, se ha consolidado como presentadora al frente de programas de éxito como Operación Triunfo, The Floor y Dog House, cuyo éxito ha desembocado en su elección como maestra de ceremonias en las campanadas.

El proceso de creación del diseño

Por su parte, Alejandro de Miguel reafirma su papel como uno de los grandes nombres ligados a esta cita, firmando una pieza que une artesanía, televisión en directo y narrativa personal en uno de los momentos más emblemáticos del año.

Esto tiene una incidencia directa en su atelier: "Es un escaparate muy bueno y, por supuesto, te das a conocer y luego surgen pedidos. Supone un impacto importante. Yo soñaba desde niño con hacer los diseños de las campanadas, cuando las veía en TVE, y se ha cumplido con creces. Es algo muy místico, icónico, mágico...".

En el año que termina, el creador toledano ha estado muy presente en los estilismos de la reina doña Sofía, que lo elige recurrentemente para sus ocasiones más especiales. Ahora, afronta 2026 con la misma ilusión, preparando nuevas colecciones.