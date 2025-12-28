Alejandro de Miguel, creador del look de Chenoa para las campanadas: "Va a dejar a España con la boca abierta"

No hay mejor broche de oro a 2025 que despedirlo dando las campanadas en televisión, un momento visto por millones de personas en el que la puesta en escena de la presentadora adquiere una gran relevancia. El look es el gran protagonista, de lo que todo el mundo habla, así que hay que elegirlo con mimo. Este año, en TVE, Chenoa será la estrella del 31 de diciembre y Alejandro de Miguel, el encargado de vestirla.

El éxito está asegurado, pues el manchego —nacido en Miguel Esteban (Toledo)—, además de ser uno de los creadores más prestigiosos del país y el preferido de la reina doña Sofía, tiene una larga experiencia en estas lides.

De su atelier han salido los estilismos que han lucido Ana Obregón, Anne Igartiburu, Paz Padilla, Cristina Pardo… Por eso, no sorprende que nuevamente se haya confiado en su aguja experta, porque apostar por él es garantía de elegancia.

A sólo unos días de que se desvele al fin el diseño escogido por la cantante, hablamos con el creador para que nos dé algunos detalles —sin hacer demasiado spoiler— del proceso. Los dos protagonistas del especial uvas de la cadena pública no se conocen personalmente, pero se han entendido a la perfección.

Alejandro, ¿cómo recibiste la propuesta de vestir a Chenoa en las campanadas?

Muy feliz. Creo que soy el diseñador español que más vestidos ha firmado para esa gran noche y lo he hecho en todas las cadenas de televisión. Aquí, en mi tierra, Castilla-La Mancha, llevo haciéndolo unos 15 años. A mí me hace mucha ilusión, porque es una prenda muy mediática, que ve todo el mundo y luego se comenta. Es algo que tiene muchísima repercusión.

¿Nos puedes dar algún detalle del proceso de creación?

La verdad es que ha sido todo muy rápido. ¡Nos hemos visto obligados a ponernos las pilas con medio taller y entre seis y siete costureras volcadas en el traje! Apenas hemos tenido 10 días para hacerlo desde que me avisó TVE y calculo que habrán sido más de 200 horas.

Te puedo decir que la primera propuesta que le hice a Chenoa le encantó y fue un flechazo total. No hubo que cambiar absolutamente nada. Está inspirado en ella, en su trayectoria profesional, en los focos, en su madurez artística… Tiene mucha luz. Está espectacular, va a dejar a España con la boca abierta. Trabajar con ella ha sido muy sencillo.

¿Algún adelanto del estilo?

Es elegante y sexy a la vez, es lo que te puedo decir.

Alejandro, ¿te gusta arriesgar en este tipo de eventos o prefieres ser más conservador?

En el mundo de la moda hay que arriesgar, pero siempre con cosas que sabes que van a funcionar. Las mujeres me buscan para estar guapas y para que les haga un vestido con el que se vean favorecidas: ese es mi trabajo.

Un look tan mediático te pone en primera fila, ¿eso se traduce en mayor clientela luego?

Es un escaparate muy bueno y, por supuesto, te das a conocer y luego surgen pedidos. Supone un impacto importante. Yo soñaba desde niño con hacer los diseños de las campanadas, cuando las veía en TVE, y se ha cumplido con creces. Es algo muy místico, icónico, mágico...

¿De todos los vestidos para Fin de Año que has hecho en tu carrera, cuál dirías que es el más significativo para ti?

De los primeros que recuerdo es el de la actriz Dafne Fernández, que dio las campanadas de 2014 en Telecinco, porque yo era muy jovencito. Tenía una ilusión tremenda y fui a la Puerta del Sol a entregárselo; fue muy emocionante.

Pero quizá del que más cariño guardo es el que diseñé para Ana Obregón, el año de la pandemia, que supuso su reaparición tras la muerte de su hijo. Creo que aquellas fueron las uvas más vistas de la historia.

Fui personalmente a probárselo a La Moraleja para facilitar el proceso a esa madre que estaba absolutamente rota de dolor. Lo recuerdo con gran pena, pero el diseño quedó maravilloso.

Con Cristina Pardo, a quien he vestido los tres últimos años, también hemos creado una amistad y una conexión muy buena. Pero si de algo me siento orgulloso es de haber conseguido poner a la televisión de Castilla-La Mancha a nivel de las nacionales y que las presentadoras de allí se encuentren entre las más elegantes. Se habla poco de las autonómicas…

El look de Chenoa será el broche de oro de 2025, ¿qué balance harías?

Ha sido un año muy bueno, sin duda. Estos impactos hacen mucho ruido, porque es lo que se ve en la prensa, pero yo hago miles de propuestas para gente anónima. Esas mujeres que se acercan a mi atelier de la calle Ayala o van a mi pueblo, donde tengo la central, son las que ponen al corriente las cuentas de mi taller.

¿En qué se inspira Alejandro de Miguel?

En la mujer real. Yo cuando oigo a los diseñadores que dicen que se han inspirado en el fondo marino o en Marte… Mira, yo tengo mi oficio, que es modista, y a mí vienen a buscarme para ponerse guapas y para que les haga un vestido bien hecho. Es lo que yo aprendí desde joven y es lo que hago.

¿Es difícil mantenerse con una marca como la tuya, artesanal, que cuida del detalle, en estos tiempos de fast fashion?

La firma ahora está viviendo un momento dorado, pero la verdad es que desde mis inicios me ha arropado mucho la clientela. Siempre he vendido y me han funcionado las colecciones. Soy un privilegiado.

¿Y cómo se presenta el 2026?

Mantengo la misma ilusión que el primer día, trabajando mucho, con mis novias, mis madrinas... Ya estoy haciendo los diseños para 2027.