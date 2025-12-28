Adiós a Brigitte Bardot, la mujer más liberada de Francia que se retiró de los focos tras sentirse prisionera de sí misma

'Una mujer libre es lo opuesto a una mujer fácil'. Lo dijo la que dinamitó el cine europeo, la que cambió el modo en que el mundo entendía la sensualidad, la libertad y el descaro. De musa a mito, de actriz a activista, Brigitte Bardot (París, 1934) reinventó la figura de estrella. Hoy, su muerte cierra el capítulo más brillante de la cultura francesa.

La parisina ha fallecido a los 91 años, según ha informado este domingo su fundación en un comunicado. Con su partida desaparece la mujer que encarnó la sensualidad más moderna. Bardot, fue un seísmo que tambaleó los estándares morales de la cultura europea. Fue, realmente, indomable.

Sucedió en París, durante 1934, y en una Europa sobria y reglamentada, donde nació una niña que creció bajo una educación severa en medio de una familia burguesa de la Francia interior. Aquella infancia, confinada entre la rigidez de las clases de ballet y una disciplina implacable, prometía una vida bien controlada, reglada, convencional.

Pero a los 15 años, la joven de mirada desafiante se convirtió en modelo. Su impacto fue inmediato: no era la clásica belleza, sino una de fuerza insolente en su frescura y con una dulzura absolutamente desinhibida.

Todo por 'B.B.'

Bardot se hizo mundialmente famosa en las décadas de 1950 y 1960 por sus actuaciones desenfadadas y su magnetismo sexual en una serie de películas. En general éxitos de taquilla, aunque no tuvieran siempre el respaldo de la crítica. Su papel decisivo llegó con solo 22 años en la cinta de 1956 Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, que la catapultó al estrellato internacional.

Escena de 'Y Dios creó a la mujer'. IMDb

Inspiró así a los nuevos cineastas de la Nouvelle Vague, que vieron en ella el rostro de una Francia moderna, descarada. Jean-Luc Godard la inmortalizó en Le Mépris (1963) como la encarnación de la sensualidad intelectualizada.

Su belleza y carisma la convirtieron en un símbolo erótico de la época, que se hizo conocida por su estilo distintivo y su característica melena rubia. El cine había descubierto una nueva mujer y nada volvería a ser igual.

La intérprete estaba alcanzando el estatus de ser la mujer más famosa de su país. Hasta el presidente Charles De Gaulle tuvo que reconocerlo: "Brigitte Bardot aporta más divisas a Francia que Renault", sentenció.

La artista en una escena de 'La verdad'. Gtres

También fue objeto de ensayos intelectuales como el de Simone de Beauvoir de 1959, El síndrome de Lolita, en la revista francesa Les Temps Modernes —la que la filósofa dirigía junto a Jean-Paul Sartre—, la describía como una 'locomotora de la historia de las mujeres' y se basaba en temas existencialistas para declararla como la más liberada de Francia.

Beauvoir escribe el texto justo en ese momento en el que Bardot se convierte en un símbolo erótico global, y lo que le interesa es lo que representa para la figura femenina moderna.

La llamó una "niña que se convierte en mujer sin dejar de ser niña": un ser que transita entre la inocencia y la provocación, que escapa a las normas, pero sin convertirse todavía en una adulta en el sentido tradicional.

Como cantante, lanzó varios discos durante ese período, sumando hasta 70 canciones. Además, se convirtió en musa de iconos de la chanson como Serge Gainsbourg, quien compuso para ella canciones como Harley Davidson y Je t'aime… moi non plus, adelantando la revolución sexual que definiría la década siguiente.

El síndrome Bardot

Si los jóvenes de todo el mundo imitaban por esos años —en poses y vestimenta— a James Dean y a Marlon Brando, ellas hicieron lo propio cuando contemplaron a la francesa paseando en las playas de Saint-Tropez y Cannes el bikini creado por el modisto Louis Réard.

Inspiró a generaciones de artistas y diseñadores —de Andy Warhol a Paco Rabanne— que vieron en ella algo más que una actriz o una musa. El primero la retrató como si fuera una divinidad pop, un rostro que condensaba la tensión entre la inocencia y el deseo. En sus serigrafías, aparece como una Marilyn europea: menos fabricada, más salvaje.

El segundo, en cambio, la entendió desde otro ángulo: para él representaba a la mujer del futuro, la que no pedía permiso para ser libre, la que podía vestir metal, cuero o algodón con la misma insolencia. En ella, la moda se convirtió en un manifiesto.

Brigitte Bardot posando con un sujetador metalizado. Gtres

Su imagen, mezcla de ingenuidad y provocación, marcó una nueva estética que fundía lo natural y lo sofisticado. Ella era, en el fondo, la síntesis perfecta de los 60: sensualidad, belleza y una actitud que invitaba a desobedecer con estilo.

También puso de moda el famoso escote Bardot —en películas como Arrancando la margarita (1956)—, de hombros descubiertos, que se ha ido reinventando a lo largo de los años. En cualquier caso, a mediados del siglo XIX ya era el favorito de la realeza, siendo la española Eugenia de Montijo una de sus principales valedoras.

La artista y activista luciendo un top con el citado escote. Gtres

Pocas mujeres pueden presumir de haber dado un nombre a una tendencia tan longeva, que además a día de hoy sigue llenando de sensualidad los looks.

Brigitte Bardot con uno de sus clásicos looks. Gtres

Igualmente, también se relacionan con ella las bailarinas planas, las camisas de cuadros vichy, los pañuelos en la cabeza y la melena despeinada, símbolos de una feminidad libre y natural que rompía con el ideal sofisticado de la época que imponían las grandes casas de moda como Dior.

De musa a militante

En septiembre de este año, Bardot presentó un libro escrito a mano entre 2020 y 2025, Mon BBcédaire (Fayard), que su editorial presentó como 'una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia'.

La publicación despliega un alfabeto de vida en el que cada letra abre una puerta a los recuerdos, opiniones, amores e indignaciones.

En él reivindica la libertad de ser una misma y también revela sus heridas ocultas, hablando de las razones que la llevaron hasta cuatro intentos de suicidio en la década de los 50, en la cúspide de su fama. En esas páginas relata la angustia durante esos años en los que, a pesar del éxito de sus proyectos, ya no encontraba sentido a su vida.

'La Madrague soy yo'

En 1973, cuando aún estaba en lo más alto, Brigitte Bardot decidió abandonar el cine, los flashes y la fama. "Me siento prisionera de mí misma", confesó.

De este sufrimiento surgió un renacimiento y encontró su lugar en el mundo gracias a la protección animal: "Al entregar mi vida a ellos, me salvaron. Me trajeron la verdad, el amor verdadero".

Su fundación, creada en 1986, le permitió reconstruir su vida lejos de los sets de rodaje y de los focos. Un acto de autodeterminación raro en una estrella de ese calibre, cambiando por completo el guion que otros esperaban.

En su vida privada se comportaba sin ataduras, sin seguir convenciones sociales, amando y dejando a los hombres a voluntad. Se dice que tuvo hasta 100 amantes y se casó cuatro veces.

A partir de 1973 se retiró al sur de Francia, convirtiéndose en un símbolo internacional de Saint-Tropez, transformando un puerto de pescadores en el epicentro del glamour mundial y haciendo del sur de Francia el nuevo escenario del deseo europeo.

Transformó su mansión, La Madrague, en la sede de su organización, donde vivió rodeada de más de mil animales rescatados.

Su casa fue tan famosa en el país galo como Versalles. Así, Bardot canalizó su fama global hacia una nueva misión en 1986, al establecer allí la fundación que lleva su nombre.

Gracias a su prestigio, logró que temas como la caza de focas, la tauromaquia y la explotación de animales en laboratorios y circos llegaran a la agenda pública internacional. Su lucha, afirmó, no fue fácil: "He perdido amigos y dinero, pero he ganado una causa: la de los animales".

Brigitte Bardot mostrando un cartel de una de sus campañas de activismo. Gtres

Su activismo también ha estado acompañado de controversia. Ha sido multada en varias ocasiones por incitación al odio debido a sus declaraciones públicas contra la inmigración.

En una de sus últimas confesiones, destacó la tristeza por la muerte de su gran amigo, Alain Delon, y la pérdida de su perro, E.T. Aun así, se mostró desafiante: "Tengo mucha suerte porque tengo un temperamento fogoso. Es difícil derribarme".

Pero incluso las grandes estrellas desaparecen. Y así, con 91 años, se apaga la luz de Brigitte Bardot. La mujer que desató pasiones, desafió códigos y transformó la idea de libertad femenina termina su último acto en el escenario de su propio mundo, en La Madrague, rodeada de los animales que eligió proteger.

"He sido muy feliz, muy rica, muy guapa, muy adulada, muy famosa… y muy infeliz", desveló alguna vez. Y en esas palabras se condensa toda su vida: un estallido de brillo, deseo y contradicción.