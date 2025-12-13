El atrevido look de Emma García en el X Aniversario de El Español: "Lo tuve claro desde el principio. Soy de flechazos"

Han pasado dos semanas, pero los ecos de la fiesta del X Aniversario de EL ESPAÑOL siguen resonando. La idea del periodismo del futuro sobrevuela como un mantra y el estilo future chic que imperó en la alfombra roja de los invitados ha creado, sin duda, la tendencia a la que todos desean sumarse.

El photocall se convirtió en un desfile de moda, donde algunas de las asistentes arriesgaron apostando por firmas que llevan las últimas tecnologías a sus creaciones. Un claro ejemplo lo encarnó Emma García que lució un estilismo tan original como novedoso, con el que se convirtió en una de las protagonistas.

Fiel a las claves de estilo que marcaba el dress code solicitado para el evento, se decantó por una pieza escultórica de Papi y Mami, una marca de moda emergente de diseño computacional e impresión 3D con una fuerte apuesta por lo tech, la sostenibilidad y el diseño generativo.

Emma García llevó un corsé escultórico y bolso 3D de la firma Papi y Mami. David Ruiz

Tal y como ellos expresan en su web, su objetivo "es consolidar una línea de productos funcionales, personalizables y estéticamente vanguardistas fabricados mediante tecnologías de fabricación aditiva, con una estrategia de producción propia y colaboraciones con hubs tecnológicos de Barcelona".

Su historia comienza en un pequeño piso de estudiantes, donde Paulo y Abel, sus creadores, cursaban un máster y decidieron crear un proyecto que uniera su pasión por el diseño, la tecnología y la comunidad creativa local. Recorrieron Fab Labs y ateneos de fabricación digital de la ciudad, participando en talleres y colaboraciones, y de ese proceso experimental surgió la idea y el nombre de la firma.

Como suele suceder, detrás del outfit de Emma García está su equipo de estilismo de confianza, que supo entender no sólo el lema del aniversario, sino también los gustos personales de la presentadora del programa Fiesta de Mediaset.

Emma, bordaste el future chic, ¿cómo elegiste el look?

Me encantó la idea y a mi estilista Pepa Carmona, todavía más. Enseguida me dijo: "Voy a hablar con una firma que tiene lo que queremos". Le sugerí que me sorprendiera... y lo hizo.

Elegisteis una marca innovadora, ¿tú ya la conocías?

La verdad es que Papi y Mami me ha conquistado desde el principio. Soy muy fan. Había oído hablar de ella, pero todavía no había tenido ocasión de disfrutar de sus diseños.

Es una firma emergente de moda, con diseños muy pensados, muy fáciles de llevar, cada detalle está calculado y apuesta por la sostenibilidad y la tecnología. A lo que añado la historia tan bonita que hay detrás de Paulo y Abel, los fundadores.

Llevaste un top y un bolso en 3D de ellos, ¿fue tu primera elección o barajaste otras posibilidades?

Me probé diferentes diseños y accesorios, pero la verdad es que lo tuve claro desde el principio. Me suele pasar, soy de flechazos.

¿Y te hubieras atrevido a llevar la parte de arriba sin camisa, como se ve en la web de la marca?

Si la fiesta hubiera sido en verano, a lo mejor...

¿Qué crees que transmite ese look?

La idea era conseguir unir un estilismo clásico y elegante de pantalón negro y camisa blanca con un top rompedor protagonista y un bolso que son dos obras de arte.

¿Cómo viviste el X Aniversario de EL ESPAÑOL y cómo definirías el periódico?

La experiencia no pudo ser más positiva. EL ESPAÑOL ha conseguido ser un referente, plural y moderado. Cumple 10 años en un momento político y social complejo y lo hace en muy buena forma.

En la fiesta, también se presentó el segundo Bookazine de Magas, ¿cómo valoras esta apuesta por el papel en plena era digital?

La portada es espectacular con Helen Mirren, que es maravillosa. He podido ojear la revista y espero disfrutarla con más calma. Yo soy de leer en papel, salvo excepciones, así que estoy encantada y sorprendida. Hay que mirar al futuro siempre, pero lo que se pueda tocar y palpar…