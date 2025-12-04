Laura, la profesora que explica por qué los hielos son cuadrados: "Si fuesen redondos, enfriarían menos"

Hay preguntas en la vida que siempre se repiten. Qué hay detrás de la muerte, por qué el cielo es azul, por qué siempre se pierde un calcetín en la lavadora, por qué el pan cae al suelo por el lado de la mantequilla o por qué a veces recordamos canciones enteras, pero no dónde hemos dejado las llaves.

Son dudas simples, casi absurdas, que acompañan la curiosidad humana desde la infancia. Y, aunque solemos asociarlas a la mirada inquieta de los niños, lo cierto es que incluso en la edad adulta seguimos descubriendo respuestas que nunca nos habíamos planteado. Preguntas tan cotidianas que pasan desapercibidas, como la forma de los hielos.

Aunque parezca que es una cuestión ajena a la eficacia de los mismos, la realidad es que tiene detrás una explicación matemática muy concreta. Según la profesora de matemáticas, Laura Gómez, la forma cúbica del hielo está diseñada aposta para aumentar el área de contacto con el líquido.

La forma de los hielos, a estudio

Con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y cerca de medio millón en Instagram, Laura se ha convertido en la profesora más reconocible de las redes sociales. Su presencia mediática no responde solo a su enorme comunidad, sino también a un estilo de enseñanza que va más allá de las clases.

Precisamente en sus redes es donde la murciana también enseña matemáticas. A base de explicaciones didácticas y rápidas, Laura logra que muchas personas entiendan ejercicios básicos o, que incluso, encuentren respuesta a preguntas básicas de la vida, como la forma de los hielos.

Porque, según explica, nada en un simple cubito de hielo es casualidad. Ni su tamaño, ni su disposición… ni, por supuesto, su forma. "Esta forma cúbica está pensada aposta. ¿Para qué? Para aumentar el área de contacto con el líquido", explica. Más área significa más intercambio térmico. Más intercambio térmico, un enfriamiento más rápido.

Su explicación parte de una regla fundamental de la geometría: una esfera siempre tiene menos superficie que un cubo de volumen equivalente.

Esto implica que el hielo redondo se derrite más despacio —porque tiene menos superficie expuesta al calor— pero también que enfría más lento. El cubo, al tener más caras y más contacto con el líquido, pierde temperatura con mayor rapidez, pero a costa de fundirse antes.

Laura lo resume de una forma que cualquiera puede comprender: si te ponen cubitos de hielo en forma cúbica, la bebida se enfriará antes, sí, pero también se diluirá más rápido. En cambio, si te sirven hielo redondo, el proceso será más lento, tanto al enfriar como al derretirse, lo que hará que el refresco se agüe menos.

Por eso, dice con naturalidad, depende del plan: si necesitas que la bebida baje de temperatura enseguida, el cubo es tu aliado; si lo que quieres es mantenerla fría durante más tiempo, sin que cambie de sabor, entonces la esfera es una mejor opción.

Esta no es la única pregunta que responde la profesora en sus redes sociales. Y es que, recientemente, Laura se hizo viral por explicar el motivo de la forma de las alcantarillas de la calle. "El círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma", revela.

"Me explico. Si la tapa fuera cuadrada, rectángula o triangular, al moverla en alguno de los ángulos seguro que puede colarse por la abertura", comienza esta profesora. El túnel bajo estas tapas es muy profundo, por lo que si se te escurre, tiene difícil solución.

Sin embargo, esto con los círculos no ocurre. "Lo ponga en el ángulo que lo ponga, el diámetro siempre va a ser el mismo y nunca se va a colar por su propia abertura", destaca Gómez. Un círculo es lo que se conoce como una figura de ancho constante.

Por tanto, si un trabajador manipula estas tapas y, por alguna razón, se le resbala, nunca la perderá por el agujero de la alcantarilla. Si cae justo en vertical sobre el hueco, el perímetro de la abertura chocaría con el de la tapa y la detendría.