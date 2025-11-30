Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, sobre el periodismo del futuro: "Hay que incrementar la cualificación"

Son tiempos de transformación en el mundo de la comunicación, donde el auge de lo digital y las nuevas narrativas hacen necesario adaptarse a los cambios. De esto puede —y lo hace— expresar reflexiones fundamentadas Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL y líder en el sector desde hace más de cuatro décadas. También Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del citado periódico, que junto a él lideran el periodismo del futuro.

Su visión queda plasmada no sólo en su labor al frente del diario digital de mayor audiencia, también en múltiples declaraciones de intenciones. Un claro ejemplo lo tenemos en la extensa entrevista que ambos han concedido al Bookazine de Magas en la que detallan las nuevas claves que imperan en un ámbito en vías de renovación, donde la tecnología y la IA presentan múltiples desafíos.

"Podemos subirnos a esa ola, gestionando las distintas herramientas que puede proporcionarnos la IA para mejorar la calidad del periódico o quedarnos petrificados como la mujer de Lot, convertidos en estatuas de sal que miren hacia atrás. Y entonces la ola te pasará por encima", dice Ramírez.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, en un acto reciente. Cristina Villarino. EE

En este contexto, lanza una advertencia: "A aquellos que no sean capaces de incrementar su cualificación, sus puestos de trabajo no los va a garantizar ningún convenio, ninguna legislación, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

De la misma opinión es Cruz Sánchez de Lara, que advierte de que el relato ha cambiado radicalmente: "Quien no tenga pasión, creatividad y le guste mucho lo que hace debe replanteárselo porque le va a tocar vivir momentos muy complicados", asegura.

Pasión es precisamente la palabra que lleva por bandera el director de EL ESPAÑOL. "El periodismo, para mí, es una forma de vivir, es un fin en sí mismo. Es algo que se hace y se deshace todos los días y que me proporciona placer y felicidad elevados al cuadrado desde que Cruz es parte del proyecto", confiesa en la entrevista del Bookazine de Magas.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL en un evento sobre 'midlife' organizado por Magas. Rodrigo Mínguez

La vicepresidenta ejecutiva, abogada de profesión, explica: "Llevo nueve años respirando periodismo, duchándome con periodismo, sufriendo con periodismo... Lo digo con toda la humildad: no soy periodista, pero creo que tengo al mejor maestro de este país".

Y ve que en estos últimos 10 años, la profesión ha vivido una sacudida de arriba abajo, acentuada ahora con el aterrizaje forzoso de la inteligencia artificial: "El dominio de las plataformas digitales, el ritmo informativo, los algoritmos que deciden qué se ve y qué no y el cambio de modelo de negocio hacia las suscripciones han marcado una nueva época que el director compara con el final de la era analógica".