La historia secreta de los relojes Cartier que unen los destinos de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

Posado de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara con sus relojes Cartier para el Bookazine de Magas. Santiago Belizón

Pocas veces —o ninguna— los hemos visto hablando de un modo tan íntimo. Pero lo íntimo muchas veces da una nueva dimensión de quien lo desvela transformando lo público. Y esto es lo que sucede con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, que este 2025 celebran juntos el décimo aniversario de EL ESPAÑOL, un proyecto periodístico que supone también una sólida alianza personal.

Él, como presidente y director del periódico; y ella, en su cargo de vicepresidenta ejecutiva del mismo, están comprometidos con el periodismo del futuro. Les une la pasión por el trabajo —sin horario ni fecha en el calendario, como decía aquella popular canción— y muchas cualidades comunes, entre ellas la exigencia. Pero también son cercanos en las distancias cortas.

Precisamente, la entrevista que han concedido al segundo Bookazine de Magas los muestra más 'de carne y hueso' que nunca. Entre sus muchas confesiones, cobra relevancia la historia secreta de esos dos relojes Cartier que siempre lucen y que es un símbolo que une sus destinos.

El presidente y director de EL ESPAÑOL y la vicepresidenta ejecutiva, en Granada. David Morales

Cruz lo explica revelando que una de las cosas que más le ha costado en la vida fue su divorcio, que zanjó emocionalmente en el momento en que tiró su alianza a una alcantarilla de la Plaza de Oriente de Madrid. "Aquel día decidí que nunca más un anillo iba a significar una posesión sobre mí", recuerda.

Por eso, cuando ella y Pedro J. Ramírez decidieron casarse — su boda se celebró el 23 de septiembre de 2017—cambiaron las reglas tradicionales de los enlaces, ya que ninguno quería lucir esa joya en su mano. "Pensamos en elegir un símbolo del tiempo que nos queda por compartir juntos, cómo tenemos que exprimirlo. Y nos pareció que un reloj era bonito", recuerda emocionada.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Mascotario y Cocinillas tuvo clara la elección del diseño: un Cartier Tank, ya que había tenido unos años atrás y se lo robaron: "Nunca quise reponerlo porque sabía que volvería a mi vida de una manera especial. Por eso le pregunté si no le importaba que yo eligiera el modelo".

Dicho y hecho. Sus alianzas fueron dos relojes que, además, van acompañados de un compromiso eterno.

"Tenemos la promesa de que quien sobreviva al otro se quedará con los dos", cuenta Sánchez de Lara, para luego bromear diciendo que su marido "nos va a sobrevivir a todos". Pedro J. Ramírez se ríe de fondo y ambos muestran una vez más su estrecha complicidad.

Esta historia tan personal entre la pareja líder del mundo de la comunicación, contada en el salón de su casa, refleja que lo suyo es un camino compartido con sus propias peculiaridades. Por ejemplo. El director de EL ESPAÑOL necesita "el problema para crecer" y Cruz Sánchez de Lara, "la paz".