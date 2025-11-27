Gravitta, Mejor Agencia Revelación en los Premios PRNoticias: "Multiplicamos el valor de las personas"

La innovación y los nuevos retos en el plano de la comunicación están de actualidad. Dar un paso adelante y adentrarse en campos inexplorados, pero que miran directamente al futuro, se impone como necesidad y cobra relevancia. Esta premisa queda plasmada en la edición de los Premios PRNoticias 2025, que han reconocido a Gravitta con el galardón a la Mejor Agencia Revelación del año.

El acto de entrega, celebrado este jueves 27 de noviembre en el Palacio de la Prensa de Madrid, ha tenido como protagonistas a las mujeres líderes detrás de esta empresa: Patricia Marco, directora de Desarrollo Global de Magas y fundadora de Gravitta; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Marta Manzano, CEO y fundadora de Tesseo Producciones; y Esmeralda Delgado, que posee una dilatada trayectoria en los medios de comunicación y es directora de talento de Gravitta.

También ha asistido Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, que tiene participación mayoritaria en esta nueva empresa, que nace "para los profesionales del siglo XXI", cuya base es impulsar sus carreras y construir su marca profesional y personal.

Las galardonadas posan junto a Pedro Aparicio, director de PRNoticias. Gustavo Valiente

Entre los méritos que han llevado a Gravitta a obtener este reconocimiento está, según los organizadores, "la capacidad para convertir la comunicación personal en una herramienta de liderazgo con propósito". El galardón distingue su apuesta por un modelo de comunicación "que une consistencia, ética y estrategia, y que consolida a la agencia como una de las iniciativas más inspiradoras del sector".

El Palacio de la Prensa de Madrid ha sido el escenario de una velada llena de grandes referentes de comunicación, marketing, asuntos públicos y salud. Con el singular Pedro Aparicio, director de PRNoticias como maestro de ceremonias, las responsables de Gravitta han subido al escenario para recoger su estatuilla.

Tras los posados de rigor, Cruz Sánchez de Lara ha tomado la palabra: "Es un honor para nosotras recibir este premio. Quizá resulta un poco prematuro porque apenas llevamos unos meses en el mercado, pero es verdad que las expectativas nos han superado. Supone un paso más en lo que necesitamos hacer los medios en la transformación para el futuro".

"La agencia de talento influyente que hemos creado con la participación mayoritaria de EL ESPAÑOL y con nosotras como socias, está teniendo una gran acogida. No van a poder con los medios, vamos a conseguir evolucionar. Una de nuestras apuestas es la creatividad", ha señalado antes de despedirse dando de nuevo las gracias.

Después le ha tocado el turno a Marta Manzano, que ha confesado que este reconocimiento supone una gran responsabilidad para ellas. "Nacimos con un claro objetivo, que es el de tener a los talentos influyentes y crear un espacio natural para que crezcan, progresen y se transformen de una manera muy minuciosa, con mucha sensibilidad y, sobre todo, con un propósito claro".

Dentro de los objetivos de su empresa, explica, está "trabajar con coherencia y tener la voluntad firme de la atracción del talento y de las marcas". Ha agradecido a sus clientes por permitirles acompañarlas en esta aventura y hacer que puedan conocer historias "con alma" y se ha comprometido a crear conexiones auténticas y "multiplicar el valor de las personas".

Ha sido una noche de celebración y de esperanza para un futuro que se presenta prometedor para esta nueva agencia de talentos, cuyo enfoque se divide en tres grandes bloques de talento: médicos, deportistas o abogados que “necesitan estar en las redes”; directores de grandes compañías y CEOs; y figuras mediáticas y celebridades. Todos con un desarrollo personalizado que va más allá de la simple representación.

Foto de familia de los Premios PRNoticias, con el director del medio y los galardonados. Gustavo Valiente.

“Es un nuevo concepto: acompañamos a cada persona, estudiamos su trayectoria y creamos un plan que les permita brillar y crecer de forma sostenible”, decía Patricia Marco en una entrevista reciente con Magas.

Otros de los galardonados en los Premios PRNoticias 2025 han sido periódicos digitales como OKDiario, El Confidencial o EL Debate; periodistas como María Casado o Javier Chicote; y las empresas Moeve y Caixabank, entre otras. En los diferentes discursos que se han pronunciado desde el estrado, los conceptos democracia, futuro y emprendimiento han estado muy presentes.