La experta en sostenibilidad Delia García: "Me reto a ducharme en el tiempo que dura una canción"

La directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de L'Oréal para España y Portugal, Delia García, ha pasado por el pódcast Arréglate que nos vamos de Magas para contar cómo una multinacional de la belleza intenta reducir su huella medioambiental a base de innovación, alianzas y cambios de hábitos tanto en la industria como en los consumidores.

Se define a sí misma como "nativa sostenible" y recuerda que fue de las primeras promociones de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid, animada por su tía. "Me gustó muchísimo", explica sobre una carrera que le abrió las puertas del mundo al que hoy se dedica, algo que considera "todo un privilegio".

Desde esa mirada, defiende que el consumidor actual no se conforma con mensajes vacíos: "Yo creo que no solo confía, es que lo exige. Por eso, la sostenibilidad es imprescindible para las empresas y para su legitimidad". Una de las ideas que repite con fuerza en el pódcast es la de la "excelencia dual", un concepto que marca el día a día de L'Oréal Groupe.

"No se puede ser excelente industrialmente y económicamente si no se es también en la economía de los recursos", afirma. Recuerda que, a escala planetaria y en España, ya este año "hemos agotado todos los recursos que tenemos para hacer frente a la producción y al consumo", añade, lo que nos obliga a no mirar a un lado.

Delia García, directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de España y Portugal. Esteban Palazuelos

Para García, economía y ecología "son términos hermanos", porque "etimológicamente provienen de oikos [casa en griego]". Su visión de que la una no puede avanzar sin la otra en un contexto como el actual es clara: "Llegar a fin de mes con los recursos que tenemos es muy urgente, y para lograrlo tenemos que hacer las cosas bien".

En este sentido, la directiva explica a Sánchez de Lara e Izquierdo que L'Oréal se ha fijado objetivos "muy ambiciosos" a 2025 y 2030, como reducir el uso de plásticos un 50% y lograr que todos sus envases sean rellenables, compostables, reutilizables y reciclables.

La ejecutiva emplea como emblema de esa transformación la fábrica de Burgos. "Siempre la pongo como ejemplo de orgullo patrio", dice, y es que fue la segunda en nutrirse de un 100% de energías renovables gracias a su central de biomasa y la primera de todo el grupo cosmético en incorporar la tecnología para recircular y reciclar las aguas de proceso.

La planta, añade la directiva, es también "Escuela de Excelencia Industrial y da formación y trabajo a colectivos vulnerables de toda la provincia", hasta el punto de considerarla la mejor muestra posible de industria 4.0 de forma internacional.

A lo largo del programa, García insiste una y otra vez en la dimensión compartida de la responsabilidad. La compañía puede "hacer muchísimo" en diseño de packaging, innovación y reducción de materiales, pero "si el consumidor, que es el eslabón final, no cambia hábitos, no avanzaremos, por mucho que hagamos las empresas".

En esa línea, detalla proyectos en los que están colaborando con otras organizaciones y corporaciones también comprometidas con el cambio, como Ecoembes y la firma cosmética Clarel. Además, menciona la web Pact4Future, con la que proponen "ocho hábitos" para acompañar a la ciudadanía durante 21 días en el cambio de rutinas.

Uno de sus favoritos es "ducharse en lo que dura una canción", para el que han creado incluso una lista de reproducción con una empresa "que da visibilidad a artistas de colectivos vulnerables".

Delia García subraya que la sostenibilidad en L'Oréal no es maquillaje. "Está superintegrada, forma parte de la estrategia y de los objetivos de la política retributiva", detalla. Se mide "en términos no sólo de KPIs sociales y medioambientales, sino también económicos" y se trabaja "de forma muy coordinada" con el área financiera.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de la semana. Esteban Palazuelos

"Es una palanca para la competitividad y para la resiliencia de la compañía", resume sobre un eje que ella lidera desde España y Portugal. Asimismo, la directiva defiende el papel de las alianzas, y no duda en elegir un Objetivo de Desarrollo Sostenible favorito: "El 17 es mi ODS favorito, porque sin él el resto no serían posibles".

Frente al negacionismo climático, apuesta por bajar el volumen de la confrontación y subir el de la información. "He llegado a la conclusión de que es mejor no entrar en demasiada polémica", dice. Considera que vivimos en un mundo "tan polarizado" que "mejor buscar los puntos comunes" que tratar de convencer a quien está "ya en un sitio" por la desinformación.

"Quizás no tratar de convencer, pero sí dar datos", insiste. Recuerda, por ejemplo, que la ONU ha advertido de que, si no se alcanzan acuerdos internacionales, "la transición climática que tenemos que hacer sí o sí nos va a costar un 40% más" y mantiene que "no ser sostenibles es económicamente inviable: nos lleva al coste de la extinción".