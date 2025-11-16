Andrea, ex trabajadora de Amazon, sobre los sueldos en la empresa: "En 4 años puedes comprarte un piso"

De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto en España alcanzó un récord de 27.558,68 euros anuales, lo que equivale a un promedio mensual de aproximadamente 1.987 euros brutos. Un incremento que; sin embargo, no discierne de otra realidad, y es que los salarios están estancados desde hace aproximadamente 30 años.

La consecuencia de este estancamiento es muy obvia: el poder adquisitivo de los trabajadores no crece. Según un estudio de Ipsos, el 66% de los españoles no puede permitirse comprar la vivienda en la que vive y hasta un 75% de los jóvenes no puede comprar una casa.

La buena noticia es que el futuro no es tan oscuro para todos y no todas las profesiones sufren para llegar a fin de mes. Una de ellas es Amazon. Según Andrea Pilan, extrabajadora de la empresa, la multinacional estadounidense es una oportunidad de crecimiento pero, también, de poder ahorrar una gran cantidad de dinero.

La experiencia de trabajar en Amazon

Andrea Pilan tenía apenas 21 años cuando entró a trabajar en Amazon Corporate. Era su primer salto profesional y, en su caso, tuvo la suerte de poder ser en una de las empresas mejor remuneradas del mundo.

Según cuenta en su perfil de YouTube, esta remuneración fue mucho mayor en su caso, puesto que empezó a trabajar para la multinacional en Luxemburgo, el país con los salarios más altos de Europa.

Sin embargo, en España la situación no es muy diferente y ella misma confiesa que los salarios "están muy por encima de la media nacional". Mientras que el salario medio de muchas profesiones apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, la compensación económica que ofrece la multinacional te permite, incluso, ahorrar para el futuro.

"No te haces millonario, pero puedes ahorrar lo suficiente como para comprar un piso", confiesa, "una meta muy difícil para una persona menor de 30 años en España".

De acuerdo con la última Encuesta Financiera Familiar del Banco de España, que hace referencia a 2020, solo el 36% de hogares menores de 35 años son ahora propietarios. De hecho, los jóvenes necesitan al menos dedicar 4 años de su renta para poder pagar la entrada de la casa.

Tal y como explica Andrea, Amazon no solo ofrece un buen sueldo base, sino que a ello se le suman "bonos, acciones, ayuda para comida, seguro médico y aportaciones a pensiones".

Andrea, ex trabajadora de Amazon, sobre su experiencia en la empresa.

La remuneración no fue el único beneficio y, tal y como destaca, esos cuatro años vivió con mucha libertad y flexibilidad. Amazon le permitió organizar su tiempo con una autonomía que no esperaba: podía tomarse vacaciones cuando quisiera, simplemente registrándolas en el sistema, sin necesidad de explicaciones ni aprobaciones.

Si necesitaba salir antes para ir al gimnasio, visitar al médico o pasar tiempo con su familia, podía hacerlo sin problemas ni llamadas de atención. Incluso tenía la posibilidad de teletrabajar desde España mientras residía en Luxemburgo, algo que le permitió mantener el vínculo con sus seres queridos sin sacrificar su carrera profesional.

Sin embargo, toda recompensa requiere su esfuerzo y, a su juicio, el nivel de exigencia en la multinacional es alto y no todo el mundo está preparado para ese ritmo.

Andrea, de hecho, comenzó con un cargo muy superior al que a ella verdaderamente le correspondía. Con 21 años fue puesta a gestionar almacenes y, en poco tiempo, se encontró trabajando con empresas muy importantes dentro de Amazon y reuniéndose con los directores generales de multinacionales europeas.

En esas reuniones, narra, ella tenía protagonismo, hablaba, decidía lo que se iba a hacer y lo que no, y no dudaba en corregir al director general si era necesario. Andrea reconoce que el ritmo era implacable y que el trabajo exigía dar el 100% cada día.

Todo ello estaba acompañado de otros beneficios que la española resalta de la multinacional, como sus compañeros. En Amazon, dice, encontró a sus mejores amigos. El compañerismo, la humildad y la disposición para compartir conocimiento eran rasgos comunes en su equipo.