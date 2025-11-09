Ferran Adrià (63), chef: "Mi mujer y yo queríamos tener hijos, pero tuvimos que decidir entre eso y mi carrera"

Ferran Adrià es una figura fundamental en la gastronomía española. El chef catalán revolucionó el sector al tratar la cocina como un laboratorio científico y, su restaurante El Bulli recibió tales distinciones como la de Mejor Restaurante del Mundo en el ranking The World's 50 Best Restaurants elaborado por la revista británica Restaurant.

El cocinero profesional no solo ha triunfado en su carrera, sino que en el amor también ha sido correspondido. Adrià mantiene un matrimonio con Isabel Pérez Barceló desde hace más de dos décadas y desde entonces, es la mujer con la que comparte su éxito, pero también los momentos duros.

La pareja ha reconocido en varias ocasiones su decisión de no tener hijos. A pesar de que pensaron en ello, la profesión exigente del cocinero les obligó a elegir entre formar una familia o continuar con el oficio.

La historia de Ferran Adrià

Ferran Adrià (L'Hospitalet de Llobregat, 1962) fue el primer cocinero español en alcanzar fama internacional y aquel que cambió para siempre la manera de entender la gastronomía, revolucionando la alta cocina con El Bulli en la década de 1990.

Su historia comienza en 1980 como lavaplatos en el Hotel Playafels de Castelldefels, pero fue el servicio militar, donde trabajó en la cocina del Almirante, lo que lo llevó al restaurante El Bulli en 1983.

Adrià se incorporó a las cocinas de El Bulli en 1983 por recomendación de un compañero del servicio militar. Comenzó en el negocio como ayudante; sin embargo, en solo dos años pasó a dirigir la cocina y a convertirla, sin saberlo, en un emblema nacional e internacional.

Sus conceptos de deconstrucción y técnicas como la esferificación, las espumas o el uso de texturas transformaron al restaurante en un referente absoluto de innovación y, poco tiempo después, El Bulli consiguió tres estrellas Michelin y fue proclamado como el mejor restaurante del mundo en cinco ocasiones.

A mediados de la década de los 2000, El Bulli era el lugar más codiciado del planeta para comer, con listas de espera que superaban el millón de solicitudes anuales para apenas unas pocas mesas, según contó Adrià a Jordi Wild.

Sin embargo, este éxito tuvo también un coste enorme en términos personales. Adrià ha confesado en varias entrevistas que trabajaba hasta 18 horas diarias, prácticamente los 365 días del año.

Ferran Adrià.

Una de las esferas de su vida que más comprometida se vio debido a su trabajo fue, precisamente, la conciliación. Según contó en una entrevista para Vanitatis, el chef "tuvo que elegir", entre ser padre o continuar con su profesión.

La exigencia extrema que le requería El Bulli no era compatible, en aquel momento, con la dedicación que ambos iban a tener que darle a la paternidad. "Tuvimos que decidir. Mi carrera era muy exigente y no podíamos tenerlo todo", declaró al medio citado.

Sin embargo, esto no cambió nada en la pareja y el chef ha subrayado en varias ocasiones que Isabel fue y es un gran pilar, la persona que ha sostenido su vida personal mientras él estaba inmerso en su oficio.

En 2010, Adrià sorprendió al mundo anunciando que El Bulli cerraría en 2011. Tras más de 25 años al frente del restaurante, el chef confesó que necesitaba parar y "saber retirarse a tiempo".

No obstante, lejos de retirarse, el experto fundó elBullifoundation, una institución sin ánimo de lucro dedicada a preservar el legado del restaurante y a estudiar la creatividad y la gestión en la cocina.

Dentro de esta fundación, levantó elBulli1846, un espacio híbrido entre museo, archivo y laboratorio que abrió en 2023 en Cala Montjoi. Hoy, a sus 60 años, vive de manera mucho más tranquila.